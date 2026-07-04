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Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

El máximo goleador histórico de la selección Colombia dijo que el delantero samario no debe perder la paciencia, destacando que es un jugador con mucha experiencia

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Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz de cara a su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito FCF
Radamel Falcao dio consejos a Luis Díaz en la zona mixta tras la clasificación de la Selección Colombia a octavos de final - crédito FCF

Luis Díaz afronta una nueva sequía en el Mundial 2026: tras anotar en el debut ante Uzbekistán el 17 de junio, acumula tres partidos seguidos sin marcar y es el jugador con más fueras de juego sancionados en el torneo, con cuatro goles anulados por posición adelantada.

Pese a ese escenario, la selección Colombia selló la clasificación a octavos de final gracias a un tanto de Jhon Arias frente a Ghana, en un partido tras el cual el delantero atendió a la prensa y recibió respaldos públicos.

Al finalizar el encuentro, en rueda de prensa, el máximo goleador de la Tricolor, Radamel Falcao García, le expresó apoyo al jugador del Bayern Munich y le pidió que tenga paciencia. Destacó las habilidades de Díaz, el buen juego del combinado nacional y la ilusión de avanzar a las siguientes rondas del torneo.

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El atacante del Bayern Múnich fue destacado por parte de la organización como el mejor jugador de la cancha-crédito @FIFAWorldCup/X
El atacante del Bayern Múnich fue destacado por parte de la organización como el mejor jugador de la cancha-crédito @FIFAWorldCup/X

“Eres un jugador con muchísima experiencia y yo creo que no necesitas consejos de nadie. Los delanteros vivimos este tipo de situaciones y lo importante es que la Selección está generando oportunidades. Así que la oportunidad ya va a llegar”, dijo el delantero samario.

Díaz agradeció el mensaje y admitió que aún no recupera su mejor nivel de confianza. El guajiro también confirmó que la razón de su falta de gol esta relacionada con sus ganas de marcar, por lo que está trabajando para tener más frialdad de cara al arco y mejorar su juego.

“Está faltando esa tranquilidad, viene todo en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, me anulan goles... Esa confianza que quiero tener no está en su 100%, estoy tratando de mejorar partido a partido”.

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Las declaraciones de Néstor Lorenzo tras el pase de la selección Colombia a octavos de final

Néstor Lorenzo respaldó a Luis Díaz por su falta de gol en el Mundial 2026 - crédito Claudia Greco/Reuters
Néstor Lorenzo respaldó a Luis Díaz por su falta de gol en el Mundial 2026 - crédito Claudia Greco/Reuters

El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, también lo respaldó y se refirió a su presente en el Bayern Múnich: “El hombre vive del gol, es normal. Pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas, esperemos”.

El atacante tendrá una nueva oportunidad el próximo martes 7 de julio de 2026, cuando Colombia enfrente a Suiza en Vancouver. Un triunfo, según plantean en el entorno del equipo, permitiría igualar lo hecho en Brasil-2014: alcanzar los cuartos de final.

El entrenador explicó que el torneo resultó “muy duro, muy difícil” y apuntó a factores extradeportivos que, según él, complicaron el Mundial: “Las distintas temperaturas, los horarios, los viajes, la logística es matadora para todos. La verdad que hicieron un partidazo los muchachos”.

Lorenzo destacó que el equipo no sufrió el partido pese al desgaste físico por el clima en Kansas City, con 39 °C (102 °F) y alta humedad. También reconoció que Ghana encontró momentos de control: “Creo que por un momento nos metimos un poquito atrás... Ellos son un equipo muy ordenado... y nos complicaron un poquito ahí”.

El estratega sostuvo que Colombia generó oportunidades para ampliar el marcador: “Tuvimos para rematarlo seis, siete veces y no pudimos”.

Néstor Lorenzo quiere asegurar el primer puesto del grupo K en el Mundial de Norteamérica 2026
Colombia se enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y agregó: “El grupo está bien y el equipo va creciendo. Aunque fue otro rival, la actuación fue buena. Podríamos haber marcado algún gol más y también me deja muy satisfecho el trabajo defensivo”.

Con respecto al apoyo de los aficionados en el GEHA Field at Arrowhead Stadium señaló: “La gente como siempre, acompañando siempre a la selección, muy felices con todo esto y ojalá le demos muchas alegrías más”.

Acerca del equipo suizo, Lorenzo detalló que cuenta con un buen trabajo táctico, y talentos claves que surgieron en los últimos años y fueron destacados a nivel mundial:

“Sí, es un equipo muy europeo, muy ordenado en lo táctico, pero con muy buenos jugadores. Han surgido futbolistas nuevos en los últimos años que le han dado mucho al equipo“, dijo.

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