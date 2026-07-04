Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

El cantante Jessi Uribe admite que el alcohol arruinó una presentación y dice que “atracó” al público - crédito @jessiuribe3/IG

El cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió con una de las confesiones más sinceras de su carrera profesional, durante una entrevista con Juanpis González, el irreverente personaje interpretado por Alejandro Riaño.

En medio de la conversación, el artista recordó una de las presentaciones que más lamenta y admitió que ese día sintió que le quedó mal a quienes pagaron por verlo cantar.

Entre risas, anécdotas y bromas, el santandereano reconoció que el exceso de alcohol antes de subir al escenario terminó afectando su espectáculo y aseguró que, hasta hoy, considera que fue una de las peores actuaciones de su trayectoria. Incluso afirmó que, por la manera en que se presentó esa noche, siente que “atracó” a los asistentes que compraron una entrada para verlo.

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Durante la entrevista, Juanpis González le ofreció un trago de licor para que compartieran lo que transcurriera el show y el cantante lo frenó indicando que no se quería emborrachar y que sabía que junto al comediante se pasa de los límites.

Jessi Uribe contó por qué lamenta un show con Juanpis González - crédito captura de pantalla The Juanpis Live Show/YouTube

Fue entonces cuando Jessi Uribe reveló que, pese a haber realizado cerca de un millar de presentaciones, solo en contadas ocasiones ha sentido que tuvo un mal desempeño.

El artista recordó que una de esas noches ocurrió precisamente cuando fue invitado al espectáculo de Juanpis González, a quien culpó, entre bromas, de haber influido en el desenlace de la velada.

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“En mi vida yo creo que llevo por ahí mil shows ya y dos, tres veces me va en la inmunda. Y uno de esos fue el día que fui con usted, malparido”, comentó entre carcajadas.

Juanpis González: Ah, ¿pero es culpa mía?

Jessi Uribe: Ese día fue terrible, guevón.

La confesión dio paso a que el comediante recordara lo ocurrido detrás del escenario antes de que el cantante apareciera frente al público.

La confesión de Jessi Uribe sobre una noche pasada de copas tras entrevista con Juanpis González - crédito YouTube/Juanpis González

Alejandro Riaño, en su papel de Juanpis González, relató que todo empezó en el camerino, donde Jessi Uribe habría consumido una botella de licor antes de salir al escenario. Según contó, el ambiente siguió subiendo de tono una vez ambos compartieron en escena y posteriormente continuaron la celebración en otro establecimiento.

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“Vamos a contarlos... Él pidió unas botellas para camerino, para su equipo y se tomó una botella él solito en camerino. Ya cuando subió, pues subió un poco ya chévere: ‘Marica, aquí hubo hijueputas. ¿Qué van a hacer, gonorrea’. O sea, subió chévere y conmigo se tomó otra botella y de ahí me invitó a un show en Rancho MX a tomarse más botellas”, relató el personaje.

Lejos de justificar lo ocurrido, Jessi Uribe reconoció que la presentación que realizó en el restaurante de su amigo Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en Bogotá estuvo muy lejos del nivel que acostumbra ofrecer y admitió que todavía siente remordimiento por quienes asistieron al espectáculo.

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Jessi Uribe revela cuál fue el día en que sintió que falló al público - crédito @Juanpis González/YouTube

“Ese día, ese día atraqué a todos los que fueron a verme. No supe cómo canté, no supe cómo me bajé, nada”, confesó el intérprete de música popular.

La declaración provocó nuevas bromas por parte de Juanpis González, que aseguró que ni siquiera recuerda haber visto al cantante interpretar sus éxitos.

“No, no, no. No cantó”, dijo entre risas Alejandro Riaño en su personaje de humor. A lo que Jessi respondió con risas: “Qué perro”.

Sin embargo, el personaje continuó alimentando la anécdota con una descripción humorística de lo que, según él, ocurrió esa noche.

“Estuvo en una esquina”, comentó mientras imitaba a una persona completamente inmóvil y en aparente estado de embriaguez.

La entrevista de Jessi Uribe con Juanpis González dejó otra confesión: la borrachera que vivió en el cumpleaños de Pipe Bueno - crédito Akapella / YouTube

Aunque Jessi Uribe negó entre risas parte del relato, Juanpis insistió en que el cantante sí alcanzó a interpretar algunas canciones, aunque nadie sabe exactamente cómo logró terminar la presentación.

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“No, no, sí cantó. ¿Cómo? No sabemos, pero cantó. ¿Y quién lo bajó? Tampoco sé quién lo bajó. Pues se bajó. O creo que alguien le dijo: ‘Yo creo que ya es mejor bajarlo...’”, afirmó el comediante.

El cantante respondió reconociendo que tampoco recuerda cómo terminó aquella noche: “No sé quién me bajó”, admitió.

Mientras Juanpis remató con otra broma: “No, yo tampoco”.

Jessi Uribe recordó otra de sus peores borracheras

La conversación continuó con otra confesión del artista, quien reveló que el año pasado (2025) volvió a protagonizar un episodio similar, aunque esta vez como invitado de un encuentro.

Jessi Uribe confesó que se emborrachó en fiesta de Pipe - crédito pipebueno / Instagram

Jessi Uribe recordó que durante el cumpleaños de Pipe Bueno terminó en un estado de embriaguez del que tampoco guarda muchos recuerdos y reconoció que no es un momento del que se sienta orgulloso.

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“El año pasado también me metí una borrachera que es la de las peores en el cumpleaños de Pipe Bueno. Ahí sí me sacaron en hombros. Terrible, no me siento orgulloso”, expresó.

Las declaraciones del cantante generaron numerosas reacciones entre los seguidores del programa, quienes destacaron que el artista hablara con humor y sinceridad sobre episodios que marcaron su carrera. Al mismo tiempo, muchos usuarios valoraron que reconociera públicamente que aquella presentación no estuvo a la altura de las expectativas del público y que, pese al paso del tiempo, todavía la recuerde como uno de los momentos más incómodos de su trayectoria artística.

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