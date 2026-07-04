Colombia

Abelardo de la Espriella felicitó a EE. UU. por sus 250 años de independencia: “Reafirmamos la voluntad de seguir consolidando una cooperación”

El presidente electo de Colombia afirmó que la relación diplomática con el país norteamericano ha sido exitosa a lo largo del tiempo por su visión conjunta de trabajar por la prosperidad y libertad

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Abelardo de la Espriella deseó a Estados Unidos bienestar y un saludo fraterno - crédito Visuales ia
Abelardo de la Espriella deseó a Estados Unidos bienestar y un saludo fraterno - crédito Visuales ia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, felicitó al Gobierno de Estados Unidos por el Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio, señalando que el 250.º aniversario es fundamental a nivel histórico porque representa la defensa de los derechos y libertades de las personas.

En su mensaje, De la Espriella vinculó esa conmemoración con la relación entre ambos países, que a lo largo de más de dos siglos ha velado por proteger las libertades, lo que considera fundamental para resolver las problemáticas internacionales actuales.

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El próximo presidente de Colombia afirmó que la relación diplomática con el país norteamericano ha sido exitosa a lo largo del tiempo por su visión conjunta de trabajar por la prosperidad y libertad - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El próximo presidente de Colombia afirmó que la relación diplomática con el país norteamericano ha sido exitosa a lo largo del tiempo por su visión conjunta de trabajar por la prosperidad y libertad - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“Esta fecha representa la afirmación de los principios de libertad, democracia, Estado de derecho y respeto por la dignidad humana, valores que han fortalecido la relación histórica entre nuestras naciones y que continúan siendo fundamentales para enfrentar los desafíos del presente”, puntualiza el escrito.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria planteó una hoja de ruta a seguir para fortalecer el vínculo entre ambos países, mantener el trabajo en conjunto e impulsar el desarrollo en ambas naciones.

“Colombia reafirma su voluntad de seguir consolidando una relación de cooperación, confianza y respeto mutuo con los Estados Unidos, basada en la defensa de la democracia, la seguridad, la prosperidad compartida y la libertad de nuestros pueblos”.

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Al cierre, De la Espriella envió “un saludo fraterno al pueblo estadounidense” y expresó “sus mejores deseos de bienestar, unidad y prosperidad para esa gran Nación”.

La nueva relación entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño

Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
La nueva relación entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 22 de julio de 2026 que Abelardo de la Espriella, que ganó las elecciones en Colombia, será un “gran presidente” y que la relación bilateral será “mucho mejor” que con el Gobierno de Gustavo Petro.

El republicano expuso que habló por teléfono con De la Espriella, justo después de que se anunciara su victoria en los comicios, a quien llamó por su apodo, el “Tigre”, le agradeció el respaldo electoral que aseguró haberle dado durante la campaña. “Mucho mejor. Será un gran presidente”, respondió al ser consultado sobre lo que espera del vínculo entre Washington y Bogotá.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense sostuvo que es “un honor” que De la Espriella haya ganado después de haberle expresado públicamente su apoyo y lo definió como “un buen hombre”. “Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, sostuvo.

Una ilustración en acuarela muestra a Abelardo de la Espriella junto a Donald Trump - crédito
Donald Trump celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el republicano, el abogado “dijo cosas muy buenas” sobre él y “sobre el trabajo” hecho en Estados Unidos, y añadió: “Ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche”.

Cabe aclarar que el apoyo de Trump a De la Espriella no es nuevo, puesto que durante la campaña publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y prometió “apoyo total” a Colombia en caso de triunfo.

Así mismo, se espera que el mandatario electo cumpla con la promesa de un alineamiento total con la Casa Blanca en la lucha contra el crimen organizado y la migración. Caso contrario a las tensas relaciones entre el Gobierno Trump y el saliente de Petro, que fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el gobernante de los colombianos rechaza.

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