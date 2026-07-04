Culotauro admitió que la pelea en su show fue un montaje y explicó por qué la planeó: también volvió a lanzar pullas contra Marbelle

Culotauro destapa que la pelea en La Megacárcel fue un montaje y cuenta por qué hizo el experimento - crédito @culotauro/IG

Lo que durante varios días fue presentado en redes sociales como una pelea política ocurrida en plena función del espectáculo La Megacárcel terminó dando un giro inesperado.

El comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, confirmó que el enfrentamiento entre asistentes fue, en realidad, un montaje planeado como parte de un experimento social para demostrar la facilidad con la que se difunde información sin verificar.

La revelación llegó a través de un video publicado junto a la creadora de contenido Macafolla y el periodista Juanma Estévez, en el que el humorista no solo explicó cómo organizaron toda la escena, también confesó que tomó la decisión después de recibir amenazas relacionadas con su línea política y el candidato que quería que ganara la presidencia de Colombia.

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Durante la grabación, además, volvió a lanzar varias indirectas contra la cantante Marbelle, que días atrás había protagonizado un cruce de mensajes con él en redes sociales.

El comediante Culotauro confirma que la pelea en La Megacárcel fue un montaje - crédito @culotauro/IG

El comediante explicó que la idea nació luego de atravesar una situación que calificó como distinta a cualquier cosa que hubiera vivido durante su carrera.

“Esa razón arranca el día que, pues son las votaciones y ganaba Abelardo y recibo una llamada en la que me amenazan y obvio, evito los detalles, pero fue como un momento para mí en el que yo dije: ‘Creo que esto es diferente y nunca me había pasado. Nunca lo había vivido de esa forma’ (...) Entonces les comenté (a Macafolla y Juanma) la idea: ‘Grabemos esto y vamos a hacer algo que haga que las personas se den cuenta lo fácil que es influenciar la información’”, afirmó Díaz.

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Más allá del montaje, Culotauro aseguró que la situación ha escalado hasta afectar su tranquilidad personal, pues denunció que personas han apuntado con un láser hacia su vivienda y que también ha recibido llamadas intimidatorias y mensajes en los que le advierten sobre un posible atentado contra su vida.

Al final del video incluso mostraron una captura de pantalla con un mensaje recibido por Juanma Estévez que decía: “mañana te mueres”, como ejemplo del tipo de intimidaciones que, según ellos, han recibido desde que comenzó la polémica.

El humorista explicó que una llamada intimidatoria lo llevó a impulsar la puesta en escena y después denunció mensajes de muerte, un láser apuntando a su casa y advertencias sobre un atentado - crédito @culotauro/IG

Sobre ese panorama, Culotauro manifestó que decidió hablar públicamente porque considera que el miedo no puede convertirse en un límite para ejercer la sátira política y Macafolla intervino recordando que incluso contemplaron que todos terminaran siendo objeto de amenazas.

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“Probablemente nos amenacen a todos de muerte”, comentó durante la conversación.

“Para mí siempre hay mensajes de mensajes y llamadas de llamadas. Uno sabe cuando un chiste es un chiste, pero es probable que en este momento de la historia, simplemente por hablar o querer hacer lo que nosotros hacemos, que le llamen amenazar, es simplemente una represión (...) nosotros tenemos es chistes, pero no hay miedo”, expresó Culotauro.

Así planearon el supuesto enfrentamiento dentro del teatro

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue cuando Culotauro mostró las instrucciones que dio al público una vez terminó la función teatral.

El humorista explicó que las 303 personas presentes aceptaron guardar silencio durante varios días para que el experimento funcionara.

Las 303 personas asistentes aceptan guardar silencio para sostener el falso altercado en el teatro - crédito @culotauro/IG

“El video lo vamos a grabar, ustedes van a subir algunos de ustedes el video como: ‘una pelea, un abelardista se pelió con gente de Cepeda’... Van a pasar unos días, este video va a salir en cinco días (...) Nosotros tenemos la dignidad de decirles que esto es mentira (...) Por hoy no les pido que esto sea por ustedes ni por mí, sino que sea por la memoria de la gente que se murió sin la verdad (...) ¿Me copian o qué?”, les dijo desde el escenario, recibiendo una ovación.

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Posteriormente explicó que el objetivo consistía en demostrar cómo una escena sacada de contexto podía convertirse rápidamente en una supuesta noticia e incluso llevar a generar polémicas y odio.

“Esto fue un acuerdo de trescientas tres personas. Dijimos: ‘Vamos a mentirles solamente por la dignidad de alguien llamado Raúl Carvajal, o solamente por la dignidad de alguien llamado Dilan Cruz o por la dignidad’ (...) Esto solamente es un hecho escénico que se comportó en un lugar no convencional”, sostuvo.

Juanma Estévez y Macafolla explicaron el propósito del montaje

Durante la conversación, ambos insistieron en que el verdadero experimento buscaba cuestionar la manera en que circula la información en internet y cómo muchas personas toman partido sin comprobar los hechos.

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Juanma Estevez afirmó que el comportamiento de los usuarios confirmó la hipótesis que pretendían demostrar: “También queríamos mostrar con este acto cuánta gente está dispuesta a creer una mentira si esa mentira les da la razón (...) el solo hecho que la persona que aparentemente hizo la primera agresión tuviera una camiseta ya implicó que muchos llegaran a una suposición y se volviera una guerra política”, explicó el periodista.

El creador mostró las instrucciones que dio al público al final de la función y sostuvo que el objetivo era exhibir con hechos la rapidez con que circulan versiones sin contexto en internet - crédito @ElMinarca/X

Por su parte, Macafolla sostuvo que el caso evidenció la rapidez con la que una historia incompleta puede multiplicarse.

“Es muy fácil transmitir un pedazo de una historia y convertirlo en algo que se pueda replicar muchas veces sin verificar la información (...) ningún medio nos escribió a verificar eso, simplemente lo repostearon”, afirmó.

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Las nuevas pullas contra Marbelle

Aunque el objetivo principal del video era explicar el montaje, Culotauro aprovechó varios momentos para lanzar nuevas indirectas contra Marbelle, con quien mantiene una confrontación pública desde hace varios días.

Entre risas, comenzó entonando el coro de Collar de perlas, una de las canciones más conocidas de la cantante, antes de revelar las razones del experimento.

Más adelante, cuando Juanma Estevez hablaba sobre la importancia de verificar la información, Culotauro interrumpió con una frase que provocó carcajadas entre los presentes.

“No sean como Marbelle”, dijo, mientras Macafolla agregó entre risas: “No más Marbelle”.

La respuesta de Culotauro a Marbelle sumó otra ronda al escándalo de la obra de teatro 'La Megacárcel' - crédito @culotauro/IG

El humorista incluso reconoció que la cantante también terminó formando parte del experimento: “Perro, le mentimos a Marbelle, listo”, comentó. A lo que Juanma Estevez respondió: “Marbelle, lo siento, pero eres muy fácil de manipular”.

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Culotauro remató la conversación diciendo: “Desde hace años”.

¿Por qué Marbelle terminó involucrada en la polémica?

La cantante apareció en esta historia días después de que se viralizaran los videos de la supuesta pelea ocurrida durante una función de La Megacárcel.

Tras la difusión de las imágenes, Marbelle cuestionó públicamente el trabajo de Culotauro y aprovechó para burlarse de la relación sentimental que el comediante sostuvo con la actriz Diana Ángel, comentario que generó una fuerte reacción en redes sociales.

El humorista respondió con ironía, publicó una imagen editada del matrimonio de la cantante y posteriormente recibió el respaldo público de Diana Ángel, quien rechazó los ataques en su contra y defendió a su expareja.

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