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Cómo realizar una buena pasta a la vodka con ingredientes fáciles y en casa, según el hijo de Cristina Hurtado

Daniel Narváez Hurtado compartió en redes sociales el paso a paso de este plato italiano con productos sencillos de conseguir y un añadido propio que cambió la preparación clásica y despertó comentarios

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El vodka y el chorizo destacan en la versión casera de la pasta que prepara Daniel Narváez - crédito @danielnarvaezh/IG

Daniel Narváez Hurtado, hijo de la presentadora Cristina Hurtado, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, pero esta vez por una receta que preparó desde la cocina de su casa.

El joven compartió el paso a paso para elaborar una pasta a la vodka, una preparación de origen italiano que adaptó con ingredientes fáciles de conseguir y un toque personal que, según dijo, potencia el sabor del plato.

El video, publicado en sus plataformas digitales, muestra el proceso completo de la receta, desde la preparación de la salsa hasta el emplatado final. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios ocurrió al final de la grabación, cuando una mujer que, al parecer, colabora con el aseo del hogar fue la encargada de probar el plato y terminó llenando de elogios al joven cocinero.

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La espontánea reacción generó decenas de comentarios entre los seguidores de Daniel, quienes destacaron tanto la receta como el gesto de permitir que fuera ella quien diera el veredicto final sobre la preparación.

El hijo de Cristina Hurtado sorprendió con una receta de pasta a la vodka y recibió la mejor crítica dentro de su casa: “Le quedó deliciosa” - crédito @danielnarvaezh/IG
El hijo de Cristina Hurtado sorprendió con una receta de pasta a la vodka y recibió la mejor crítica dentro de su casa: “Le quedó deliciosa” - crédito @danielnarvaezh/IG

Así explicó cómo preparar una pasta a la vodka en casa

Durante el video, Daniel Narváez aseguró que muchas personas consideran que esta receta es difícil de elaborar, aunque, desde su experiencia, puede prepararse fácilmente con ingredientes básicos.

En realidad es puro fuego, sabor… y darle cariñito”, escribió al presentar la receta.

Como primer paso, explicó que la base de la salsa comienza con cebolla morada y ajo finamente picado, ingredientes que deben cocinarse lentamente con un poco de aceite, sal y pimienta hasta alcanzar un buen nivel de cocción.

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Posteriormente, incorpora peperoncino para aportar un toque picante y, una vez la preparación adquiere color, agrega concentrado de tomate para formar la base de la salsa.

Uno de los momentos más llamativos del video llega cuando incorpora el ingrediente que le da nombre al plato, pues Daniel explicó que el vodka debe añadirse directamente a la sartén para flambear la mezcla y permitir que el alcohol se evapore antes de continuar con la cocción.

Daniel Narváez explicó cómo hacer una pasta a la vodka en casa y hasta se animó a flambearla en cámara - crédito @danielnarvaezh/IG
Daniel Narváez explicó cómo hacer una pasta a la vodka en casa y hasta se animó a flambearla en cámara - crédito @danielnarvaezh/IG

“Entra el vodka… sin miedo. Flambeas y dejas que el alcohol se evapore… y ahí es donde empieza la magia”, comentó mientras realizaba este paso de la receta.

Después incorpora crema de leche y deja reducir la salsa hasta obtener una textura cremosa que, según mostró en el video, envuelve completamente la pasta.

Aunque la pasta a la vodka suele prepararse únicamente con la salsa cremosa, Daniel decidió incluir un ingrediente adicional que, asegura, le aporta un sabor diferente al plato; se trata del chorizo, un alimento que, según reconoció, no hace parte de la receta tradicional, pero que decidió incorporar por gusto personal.

“La pasta: cocínala como más te guste… a mí me gusta al dente (6–7 minutos aproximadamente). Cuando todo se une le agregas unos cubitos de mantequilla para darle ese toque más sedoso. El chorizo… me lo inventé, pero confía… le da un sabor brutal”, explicó.

La prueba final de la pasta de Daniel Narváez la hizo una colaboradora de su casa y su reacción se robó la atención del video - crédito @danielnarvaezh/IG
La prueba final de la pasta de Daniel Narváez la hizo una colaboradora de su casa y su reacción se robó la atención del video - crédito @danielnarvaezh/IG

Con ese toque final, el joven terminó el montaje del plato antes de servirlo para conocer la opinión de quien sería la primera en probarlo.

Más allá de la preparación, uno de los momentos que más comentarios generó fue el desenlace del video, pues Daniel invitó a degustar la pasta a una mujer que, al parecer, trabaja en su casa colaborando con las labores de aseo y tras probar varios bocados, la mujer no ocultó su satisfacción y elogió el resultado de la receta, asegurando que estaba deliciosa.

No es la primera vez que el hijo de la presentadora comparte una receta a través de las redes sociales, de hecho, en su Instagram se ha visto que se volvió una tendencia realizar ese tipo de contenido, evidenciando que estaría preparándose en el tema, pero todavía no se ha hecho una confirmación oficial al respecto.

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