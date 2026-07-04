Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella asistirá a la conmemoración del 20 de julio en el Túnel del Toyo, Antioquia

La ceremonia por el Día de la Independencia se llevará a cabo a las 10:00 a. m. en la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, con alcaldes, autoridades departamentales, militares, policías y sectores civiles

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Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia
Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo - crédito Gobernación de Antioquia

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que asistirá el próximo 20 de julio a la conmemoración del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo, un acto con el que la Gobernación de Antioquia busca convertir una de las principales obras viales del país en escenario de homenaje a la fuerza pública y de reafirmación sobre la culminación del corredor hacia Urabá.

El túnel tendrá 9,8 kilómetros de longitud y, una vez entre en funcionamiento, reducirá el trayecto entre Medellín y los puertos de Urabá de ocho a cuatro horas. El proyecto supera los $2,7 billones en inversión y es financiado por la Nación, la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín.

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La ceremonia central está programada para las 10:00 a. m. del 20 de julio en el occidente antioqueño, dentro de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.

La obra incluye el Túnel del Toyo, el más largo de América Latina, y busca impulsar el desarrollo económico - crédito Gobernación de Antioquia
La Gobernación de Antioquia eligió el Túnel del Toyo como sede del acto para destacar la culminación del corredor vial hacia Urabá - crédito Gobernación de Antioquia

Además del presidente electo, asistirán funcionarios del gobierno departamental, alcaldes de varios municipios, representantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como sectores civiles de la provincia.

Según la Gobernación de Antioquia, la invitación fue formulada por el gobernador Andrés Julián Rendón durante una visita reciente de De la Espriella a San Pedro de los Milagros. Allí, el mandatario departamental le hizo llegar una nota escrita por medio de un acompañante y el presidente electo aceptó sumarse a la jornada.

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La programación cultural incluirá presentaciones de Paola Jara y Jorge Villamizar, integrante de Bacilos, además de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y otras expresiones artísticas del departamento y del país.

Villamizar ya había participado en una iniciativa musical para recaudar recursos destinados a la culminación del proyecto vial.

Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación, explicó al diario El Colombiano el enfoque del montaje artístico: “Queríamos tener un artista, una mujer música, talentosa, que va a estar acompañada de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y será un hito tenerlos dentro del túnel cantando”.

Independencia de Colombia - 20 de julio
La ceremonia del 20 de julio reunirá en el occidente antioqueño a funcionarios, alcaldes, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sectores civiles - crédito Colprensa

El acto servirá también como homenaje a quienes, según la administración departamental, defienden el país y a los antioqueños vinculados al esfuerzo de sacar adelante la obra. La conmemoración se realizará junto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La Gobernación mantiene con esta decisión su estrategia de descentralizar los actos oficiales del 20 de julio. El año pasado la celebración se hizo en Turbo, en otra apuesta por trasladar la fecha patria a escenarios asociados al desarrollo del departamento.

La Gobernación sostiene que la infraestructura principal está casi terminada y que falta la instalación de equipos electromecánicos a cargo del Invías y del contratista.

Cuartas dijo al medio que “este año decidimos hacerla en el Túnel del Toyo, con todo lo que nos ha implicado a nosotros esa batalla con el Gobierno nacional para sacar la obra adelante, y más que el túnel ya casi está terminado, es decir, la obra civil está lista, y estamos a la espera de la instalación de los equipos electromecánicos que está en manos del Invías y del contratista”.

La celebración en el Túnel del Toyo también reflejará la tensión con el gobierno de Gustavo Petro y la coordinación para terminar la conexión Medellín-Urabá antes de 2027 - crédito Presidencia de Colombia/Gobernación de Antioquia
La celebración en el Túnel del Toyo también reflejará la tensión con el gobierno de Gustavo Petro y la coordinación para terminar la conexión Medellín-Urabá antes de 2027 - crédito Presidencia de Colombia/Gobernación de Antioquia

Esa tensión con el gobierno del presidente Gustavo Petro forma parte del trasfondo político de la celebración. La administración de Rendón plantea el acto como una exaltación de la solidaridad local y de la persistencia en medio de desacuerdos económicos y técnicos sobre el desarrollo del proyecto.

Uno de los avances recientes de la obra fue la apertura del Túnel Cero, que permitió conectar dos frentes de excavación. Desde la Gobernación han indicado además que la conexión entre Medellín y Urabá deberá estar lista antes de finalizar 2027.

El encuentro del 20 de julio también se perfila como un espacio de coordinación entre el gobierno seccional y el presidente electo de cara a la culminación de las vías de cuarta generación en el noroccidente de Colombia. Al evento se espera igualmente la presencia de funcionarios del Distrito de Medellín y de integrantes del gabinete del nuevo gobierno nacional que asumirá el 7 de agosto.

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