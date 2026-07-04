Así reaccionó la prensa internacional a la clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026: “Pudo ser más”

La selección Colombia volverá a jugar los octavos de final de la Copa del Mundo tras 8 años de ausencia, siendo la última vez ante Inglaterra-crédito ernadett Szabo/REUTERS

El 3 de julio de 2026, Colombia derrotó por la mínima diferencia a Ghana en el estadio de Kansas, y clasificó a los octavos de final del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá.

De esta forma, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Suiza en el estadio de Vancouver, el 7 de junio a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

En medio de este contexto, los principales diarios del mundo hablaron sobre la victoria del cuadro “Cafetero”, destacando la labor del delantero Jhon Arias, y analizando el trabajo táctico del equipo de Néstor Lorenzo.

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El diario inglés destacó el gol de Jhon Arias, y como merecida la victoria de Colombia-crédito BBC

En primer lugar, el diario BBC de Londres detalló en su crónica lo ocurrido con el ambiente de Bogotá durante el juego ante los ghaneses de la siguiente forma:

"En Bogotá rara vez se escucha el silencio. Tráfico, lluvia, música. Sonidos que no cesan, salvo cuando juega Colombia y la ciudad entra en letargo y se paraliza, a la espera de volver a bullir con un gol cafetero", comenzaron a explicar.

Por otra parte, en el análisis del partido explicaron que el equipo “Cafetero” fue superior durante los 90 minutos al combinado africano, y que el gol de Jhon Arias fue suficiente:

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“Ante Ghana fue solo uno, pero pudieron ser más, porque el combinado de Néstor Lorenzo dominó con autoridad el partido para llevárselo por 1-0 y avanzar a octavos de final del Mundial, donde les espera Suiza”, detallaron.

Y añadieron: “Un gol tempranero de Jhon Arias en el minuto 14 dio el triunfo a los colombianos, que completaron su cuarto partido, invictos, y con un saldo de cinco tantos a favor y uno en contra“, cerraron.

El diario español resaltó el trabajo táctico del equipo de Néstor Lorenzo-crédito Marca

En el trabajo táctico que realizó el diario Marca de España, se destacó la labor de una de las grandes revelaciones de

“Un 1-4-3-3 con variantes, donde Colombia comenzó con James por derecha para irse al centro y dejar el carril a las subidas de Muñoz. Luis Díaz fijo por izquierda. Inconmensurable Puerta en transiciones y polivalencia, pasando por tres posiciones y cumpliendo en todas. Suárez verticalizando el ataque y un Arias partiendo desde ambos lados. Lerma, el guardaespaldas de las salidas al ataque, único balance”, dijeron.

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Y sobre Ghana, rival de Colombia, detallaron que su plan defensivo no fue efectivo a la hora de jugar el partido en el estadio de Kansas:

“La fórmula: defender intensamente e intentar sorprender en salidas rápidas (que no las fueron). Con Partey sin líneas de pase, y Ati Zigi evitando más goles, quedó Semenyo para intentar cambiar el destino. Los partidos de Ghana fueron obras de un solo libreto (defensa), sin apuntador que asistiera cuando faltaba letra (ataque)”, explicaron.

El portal deportivo más importante de Inglaterra rescató los dos cambios durante los primeros minutos en ambos equipos -crédito Sky Sports

Finalmente, el diario Sky Sports destacó las dos lesiones de ambos jugadores en la selección de Colombia y Ghana de la siguiente forma, como uno de los hechos destacados durante el juego:

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“Se hizo historia al comienzo del partido en Kansas City, cuando ambos equipos se vieron obligados a realizar cambios tras las lesiones de Jhon Córdoba, de Colombia, y Marvin Senaya, de Ghana. Ningún partido de la Copa del Mundo había visto antes que ambos equipos hicieran sustituciones antes del minuto 15″, dijeron.

Y aclararon que pese a los cambios que se tuvieron que hacer al comienzo del partido por lesión, la dinámica del juego no cambió, y permitió que el delantero Jhon Arias lograra marcar para el cuadro “Cafetero:

“Sin embargo, eso no alteró el ritmo del partido, y poco después del segundo cambio, Colombia marcó. Luis Suárez, el sustituto del Córdoba, centró desde la derecha y Jhon Arias, sin marca y exjugador del Wolves, remató a gol”, finalizaron.

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Cuándo es el partido Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026

Colombia volverá a jugar los octavos de final de la Copa del Mundo-crédito Claudia Greco/REUTERS

Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 el 7 de julio de 2026 las 3:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

La Selección dirigida por Néstor Lorenzo aseguró su pase a la siguiente ronda tras vencer 1-0 a Ghana con gol de Jhon Arias, resultado que le dio a la Tricolor su cuarta clasificación a octavos, después de Italia 90, Brasil 2014 y Rusia 2018, de acuerdo con la publicación.

El rival llega tras superar 2-0 a Argelia en dieciseisavos. El ganador de la serie se medirá en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Egipto y Argentina.

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El partido se emitirá por Caracol Televisión, RCN y DirecTV Sports en señales básicas HD. También estará disponible en vivo en Disney+ Premium, DGO, Paramount+, Ditu App y Canal RCN App.