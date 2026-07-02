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FNA ofrece tasas desde 8,5 % y financiación de hasta 100 % para vivienda en Colombia

La entidad aseguró que la opción aplica bajo condiciones específicas para vivienda VIS, primera o única vivienda y créditos amortizados en pesos

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La Contraloría General halló fraudes millonarios e irregularidades en procesos en el FNA - crédito FNA
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aseguró que la opción aplica bajo condiciones específicas para vivienda VIS, primera o única vivienda y créditos amortizados en pesos - crédito FNA

El Fondo Nacional del Ahorro, FNA, anunció que mantiene una oferta de crédito de vivienda con tasas desde aproximadamente el 8,5 % efectivo anual y con la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor del inmueble bajo condiciones específicas. La entidad presentó estas características como parte de su estrategia para facilitar el acceso a vivienda propia en Colombia y reducir barreras como la cuota inicial.

La información divulgada por la entidad señala que contar con tasas de interés más bajas permite que los afiliados accedan a cuotas mensuales menores, mayor capacidad de financiamiento y un costo total más bajo durante la vida del crédito. Para el FNA, estas condiciones buscan traducirse en oportunidades reales para hogares que quieren comprar vivienda, pero enfrentan dificultades para reunir los recursos iniciales.

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El Fondo indicó que la financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda es uno de los elementos centrales de su oferta. Este mecanismo elimina, para quienes cumplan los requisitos, la necesidad de aportar una cuota inicial, que suele ser una de las principales barreras al momento de adquirir un inmueble, especialmente para familias que ya tienen capacidad de pago mensual.

La Contraloría General de la República afirmó que en el FNA hay irregularidades en la documentación de créditos hipotecarios y educativos - crédito FNA
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aseguró que la opción aplica bajo condiciones específicas para vivienda VIS, primera o única vivienda y créditos amortizados en pesos - crédito FNA

Condiciones para financiar hasta el 100 %

La entidad precisó que la financiación total no aplica de manera general para cualquier tipo de vivienda, sino bajo condiciones definidas. El beneficio está dirigido a compra de vivienda de interés social, VIS, dentro de los topes establecidos, y para afiliados que busquen adquirir su primera o única vivienda.

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Otro punto señalado por el FNA es que el crédito se amortiza en pesos. Esto ofrece mayor estabilidad en el valor de las cuotas y evita que los hogares queden expuestos a variaciones asociadas a esquemas de indexación. Para los compradores, esa condición puede facilitar la planeación financiera y dar mayor claridad sobre los pagos futuros.

El Fondo también explicó que las tasas de interés son el costo que paga una persona por acceder a un crédito. En el caso de vivienda, determinan tanto el valor de las cuotas mensuales como el monto total que se termina pagando durante el plazo pactado. Por eso, una tasa más baja puede mejorar la capacidad de endeudamiento y ayudar al cierre financiero del comprador.

Actualmente, según la entidad, las tasas parten desde aproximadamente el 8,5 % efectivo anual, aunque dependen del perfil del afiliado, su modalidad de vinculación y su comportamiento financiero. Entre las variables consideradas aparece el pago oportuno de servicios públicos.

FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aseguró que la opción aplica bajo condiciones específicas para vivienda VIS, primera o única vivienda y créditos amortizados en pesos - crédito FNA

Afiliación, ahorro y aprobaciones

El acceso al crédito puede realizarse mediante distintas rutas de vinculación. La entidad mencionó la afiliación por traslado de cesantías y el Ahorro Voluntario Contractual, AVC, como una alternativa para construir historial y capacidad de pago mediante aportes flexibles.

El FNA también destacó que, en jornadas y ferias de vivienda, algunas aprobaciones pueden realizarse en el mismo día. Con esa facilidad, la entidad busca reducir tiempos de espera y acercar la oferta de crédito a personas que ya están en proceso de búsqueda de vivienda.

La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Milena Roa Zeidán, afirmó que la entidad trabaja para que más colombianos puedan acceder a vivienda propia. Según dijo, ofrecer tasas bajas y financiar hasta el 100 % del valor del inmueble es una apuesta para cerrar brechas y generar oportunidades para las familias.

Con estas condiciones, el FNA busca posicionarse como una opción para afiliados que necesitan crédito hipotecario, especialmente quienes aspiran a comprar vivienda VIS y no cuentan con recursos suficientes para una cuota inicial. El alcance del beneficio, sin embargo, dependerá del cumplimiento de los requisitos definidos por la entidad y de la evaluación financiera de cada solicitante.

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