Germán Ávila responde a José Manuel Restrepo y activa empalme con el Gobierno de De La Espriella

El ministro de Hacienda respondió la carta del vicepresidente electo y confirmó que el proceso formal de transición comenzará con una reunión en la Casa de Nariño- crédito REUTERS

El ministro de Hacienda y Crédito Público y delegatario de funciones presidenciales, Germán Ávila, confirmó el inicio formal del proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. La respuesta fue enviada al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien coordina el equipo de empalme del presidente electo.

La información publicada por Revista Semana señala que la comunicación de Ávila está fechada el 1 de julio y responde a una carta previa de Restrepo. En el documento, el ministro afirmó que la disposición expresada por el presidente electo para adelantar el empalme tiene “plena correspondencia” con el compromiso del Gobierno nacional de garantizar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática.

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Ávila sostuvo que los relevos presidenciales son una muestra de la fortaleza de las instituciones colombianas. También reiteró que el Estado debe estar por encima de las diferencias políticas y actuar en función del interés general, especialmente durante una etapa en la que se transmite información clave entre dos administraciones.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al ministro de Hacienda y coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, Germán Ávila, hablando en una rueda de prensa este martes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

Reunión será en la Casa de Nariño

El ministro recordó que el Gobierno nacional expidió una directiva presidencial para establecer la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el empalme. Según explicó, esa hoja de ruta busca asegurar una entrega de la administración con criterios técnicos, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional.

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Como parte del cronograma, Ávila confirmó que este jueves 2 de julio se realizará en la Casa de Nariño la reunión de instalación del proceso. En ese encuentro estarán José Manuel Restrepo, en representación del presidente electo, y el propio Germán Ávila, quien actuará como coordinador del Comité de Empalme del Gobierno nacional.

Durante esa primera reunión se definirán los canales oficiales de comunicación, la metodología de trabajo y el cronograma que seguirá el intercambio de información entre los equipos técnicos de ambas administraciones. La intención, según la respuesta oficial, es dar claridad sobre la forma en que se organizará la transición antes del cambio presidencial.

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Ávila aseguró que el objetivo común debe ser brindar tranquilidad al país sobre el desarrollo del empalme. Para el funcionario, el proceso debe caracterizarse por transparencia, organización y responsabilidad institucional, de manera que el nuevo Gobierno pueda conocer el estado de la administración y preparar el comienzo de su gestión.

El ministro de Hacienda respondió la carta del vicepresidente electo y confirmó que el proceso formal de transición comenzará con una reunión en la Casa de Nariño - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gobierno defiende transición institucional

El ministro también enfatizó que el empalme se desarrollará dentro del marco de la Constitución y la ley. Aclaró que el proceso deberá preservar las competencias que corresponden al Gobierno en ejercicio hasta la finalización del actual periodo presidencial, por lo que la entrega de información se hará sin desconocer las funciones vigentes de la administración saliente.

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La respuesta de Ávila marca un primer paso formal dentro del relevo entre los equipos del Gobierno saliente y del presidente electo. Aunque el proceso arranca en medio de tensiones políticas, el ministro insistió en que la transición debe mantenerse en un terreno técnico e institucional.

Finalmente, el funcionario reiteró la disposición del Ejecutivo para trabajar de manera coordinada con el equipo de Restrepo. Según dijo, una transición bien organizada fortalece la confianza ciudadana, garantiza la continuidad del Estado y honra la tradición democrática del país.

Con la reunión prevista en la Casa de Nariño, el empalme entra en una fase operativa. Allí deberán comenzar a definirse los mecanismos de entrega de información, los tiempos de trabajo y las reglas que permitirán al Gobierno entrante recibir el balance administrativo antes del 7 de agosto. Para Ávila, ese procedimiento debe ofrecer certeza pública y evitar que el relevo presidencial se convierta en un escenario de improvisación institucional. El mensaje oficial también busca dejar constancia de que el Gobierno saliente acepta abrir el proceso bajo parámetros formales y con interlocutores definidos.

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