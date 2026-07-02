Colombia

Gustavo Petro aseguró en Italia que Latinoamérica va a terminar bajo el control de Donald Trump: “Le he puesto el apodo de ‘el rey’”

El mandatario colombiano vinculó la derrota electoral de su sector político con una operación internacional que, según su relato, apuntó a intervenir el debate público en Colombia

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Ilustración acuarela de Gustavo Petro y Donald Trump sobre un mapa de Latinoamérica, en tonos azules y verdes.
Una ilustración al estilo acuarela retrata a Gustavo Petro y Donald Trump con un mapa de Latinoamérica en el fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de un mes de dejar la Casa de Nariño y entregar el cargo al presidente electo Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro advirtió que ve “absolutamente” posible que Latinoamérica termine bajo control de Estados Unidos, y dijo que por eso bautizó a Donald Trump como “el rey”.

En una entrevista con Corriere Della Sera, diario italiano, el mandatario colombiano vinculó la derrota electoral de su sector político con una operación internacional que, según su relato, apuntó a intervenir el debate público en Colombia.

“Desde Benjamín Netanyahu hasta Donald Trump, desde el narcotraficante y expresidente de Honduras indultado por el presidente estadounidense (Juan Orlando Hernández) hasta Javier Milei: muchos han destinado decenas de millones de dólares a invadir Colombia utilizando inteligencia artificial”, afirmó.

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Petro sostuvo que ese escenario, a su juicio, se agravará por el avance de esa tecnología sobre la conversación política. “La IA mata espiritualmente al ser humano porque no le permite distinguir la verdad de la mentira. Cada vez será más difícil distinguir entre la verdad y la mentira”, dijo al diario.

Loa presidentes de Colombia y Estados Unidos: Gustavo PEtro y Donald Trump - crédito POLITICA INTERNACIONAL Juan Cano/Presidencia Colombia
Loa presidentes de Colombia y Estados Unidos: Gustavo PEtro y Donald Trump - crédito POLITICA INTERNACIONAL Juan Cano/Presidencia Colombia

Al responder por lo que considera sus logros, el presidente Petro aseguró que su administración tuvo impacto en indicadores sociales y económicos. “Hemos reducido la desigualdad social, aunque sea marginalmente”, afirmó, y agregó: “Estamos entre las cinco economías con mejor desempeño del mundo, según The Economist”.

En la misma respuesta, Petro definió su trayectoria y retomó una consigna que, según contó, adoptó como guía personal. “En mi vida política, que es progresista, de izquierdas e incluso rebelde, he adoptado un lema: los últimos serán los primeros”.

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Sobre el escenario geopolítico, Petro explicó el apodo que dijo haberle puesto al presidente estadounidense y lo conectó con una lectura histórica de Colombia. “Le he puesto a Trump el apodo de ‘el rey’. Y eso nos remonta a dos siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsó por la fuerza a los virreyes porque no los quería. Por eso somos una república”, afirmó.

Trump aseguró que apoyó a De la Espriella porque hablaba bien de él

El mandatario de Estados Unidos aseguró que apoyó a Abelardo de la Espriella porque en más de una oportunidad dijo cosas buenas de él - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El respaldo de Donald Trump a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia generó un vuelco inesperado en el panorama electoral del país sudamericano. El abogado colombiano, que hasta antes de la primera vuelta no figuraba como favorito, terminó obteniendo casi 13 millones de votos el 21 de junio y se convirtió en el mandatario electo.

Durante una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos explicó las razones detrás de su apoyo. Trump reconoció que no conocía personalmente al abogado, pero aseguró que el ahora presidente electo había expresado opiniones favorables hacia él en distintos pronunciamientos. Esa afinidad personal resultó determinante: “Me caía bien. ¿Sabes por qué? Porque yo le caigo bien”, admitió Trump ante los medios.

El mandatario estadounidense detalló que, antes de su respaldo, De la Espriella ocupaba una posición rezagada en las encuestas de intención de voto, sin posibilidades claras de ganar. Sin embargo, tras el apoyo público de Trump, la campaña del abogado colombiano ganó impulso y logró superar al excandidato Iván Cepeda en las urnas.

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

La influencia del presidente estadounidense se percibió con fuerza en el electorado colombiano, que vio cómo la campaña de De la Espriella cambió de rumbo y capitalizó el apoyo internacional. Para Trump, el triunfo del abogado representa una oportunidad para fortalecer los lazos bilaterales y contribuir al desarrollo de Colombia.

El hecho de que el jefe de Estado estadounidense atribuya parte del éxito electoral de De la Espriella a su respaldo plantea interrogantes sobre el alcance de la influencia internacional en los procesos democráticos de la región. Según lo expresado por Trump, el apoyo personal y mediático puede modificar de manera sustancial los resultados de una elección.

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