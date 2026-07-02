Le llovieron críticas a ‘El Borrego’ por supuesto apoyo a Abelardo de la Espriella: “Vengo a hacerme responsable”

El creador de contenido El Borrego respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de ser señalado por presuntamente apoyar a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial en Colombia - crédito @lagranjadelborrego/ Instagram

El creador de contenido El Borrego, quien supera los cinco millones de seguidores en Instagram y alcanzó popularidad al compartir su vida en el campo y promover el cuidado de los animales en su granja, respondió a las críticas que surgieron en redes sociales tras ser señalado por presuntamente apoyar a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial en Colombia en 2026.

La controversia aumentó después de que De la Espriella resultara electo presidente de Colombia. Usuarios detectaron que la cuenta del creador de contenido había interactuado con publicaciones en redes sociales que expresaban respaldo al presidente electo. Esta situación desató una ola de críticas por parte de algunos de ellos, principalmente porque señalaron una supuesta contradicción entre ese apoyo y el enfoque ambientalista que lo caracteriza.

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Se registraron comentarios como los siguientes luego de presentarse este presunto apoyo en redes sociales: “Uno de los que nunca pensé que apoyara a Abelardo: El Borrego... Qué decepción”, “Ya mismo lo bloqueo de redes, nunca lo esperé, qué incoherencia”.

El influencer El Borrego enfrentó críticas luego de manifestar su apoyo a un candidato de derecha durante la campaña presidencial en Colombia, por lo que tuvo que salir a aclarar lo que sucedió - crédito montaje @lagranjadelborrego/ Instagram - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Hay que tener en cuenta que el presidente electo fue acusado en varias ocasiones por la oposición de “maltratador de animales”, además de su apoyo a la realización de fracking en el país y la explotación de algunos recursos naturales.

Frente a las críticas recibidas, el creador de contenido utilizó sus redes sociales para aclarar que mantiene su compromiso con el cuidado de la naturaleza y los animales. Además, explicó que la supuesta interacción con publicaciones a favor de Abelardo de la Espriella se debió a un malentendido.

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“Vengo a hablar de la única interacción que hubo, que fue el like que salió en Facebook desde una de mis cuentas (...) Fue una persona de mi equipo que accidentalmente le dio like a este comentario, que honestamente, con toda la sinceridad se los digo, así es como pasaron las cosas, porque yo no fui quien le dio like, pero vengo aquí a hacerme responsable de lo que pasó a raíz de mi cuenta, siendo yo la persona dueña y creadora de ella", inició diciendo el creador de contenido.

El Borrego respondió a cuestionamientos sobre su supuesta inclinación política durante la campaña presidencial en Colombia - crédito Instagram @lagranjadelborrego

El Borrero también aclaró que su postura está enfocada en lo que ha venido representando desde que inició su comunidad en redes sociales. “Y de verdad, de todo corazón les digo que a mí realmente lo que me representa es lo que ya llevo haciendo y mostrándoles a ustedes durante ya seis años (...) mostrarles el cuidado por los animales, el amor hacia ellos, el cuidado de la naturaleza”, añadió.

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El influencer aprovechó el espacio para aclarar que su postura está en contra de la explotación de los recursos naturales, desligándose de un aparente apoyo a De la Espriella. “Y bueno, obviamente también agradecerle a todas las personas que se preocuparon y se tomaron el tiempo de preguntarme si todo estaba bien, porque sabían que algo estaba pasando, y pues me conocen bien y saben que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas como, por ejemplo, la explotación de nuestros recursos naturales de esa manera”, explicó El Borrego.

El Borrego negó haber apoyado a De la Espriella y atribuyó la interacción a un error de su equipo - crédito EFE/Mauricio Dueñas

“Honestamente, lo que quiero para mi país es un país que sea respetado y una Colombia que de verdad valore nuestra fauna, nuestra flora y nuestra gran biodiversidad, que tengamos una educación digna y donde podamos vivir en paz, uno donde tengamos una Colombia en paz“, añadió.

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Aunque aseguró que su postura no está alineada con el post al que su cuenta le dio Me gusta, aseguró que no tenía intenciones de politizar su contenido. “Y bueno, este video tampoco fue para generar un discurso político, honestamente, esto era para aclararles a ustedes quién soy, qué es el borrego y qué es lo que de verdad a mí me gusta y qué es lo que a mí me representa. Lección aprendida”, finalizó el Borrego.

El influencer reiteró que su identidad digital se basa en la protección animal y la conservación ambiental - crédito @lagranjadelborrego/ Instagram

El video generó una ola de reacciones y apoyo por parte de otros creadores de contenido y varios de sus seguidores. “Muy bien, Borre, al final el ruido malintencionado va a ser pasajero, pero la trayectoria y todo lo que tú has hecho es algo que seguirá trascendiendo“, ”Nuestro querido Borre ya aclarando polémicas y todo 🥹 Crecen tan rápido ❤️❤️“, ”Papi, usted no se tiene que disculpar por eso“, ”igue haciendo lo que sabes borre, 🌾que el mundo necesita de más creadores que den ejemplo“, (Sic), son algunas de las reacciones en redes sociales.

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