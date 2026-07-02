“Hitler” haría parte del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella: de quién se trata

El nombre de Hitler Russo Chaverra aparece como coordinador del sector de Interior y Gobierno del equipo de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

El 2 de julio de 2026 comenzará el proceso de empalme presidencial en Colombia entre la administración saliente de Gustavo Petro y del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Previo al encuentro, se revelaron algunos de los nombres que conformarán el equipo del nuevo mandatario de los colombianos, quienes verificarán la situación actual de cada una de las dependencias del Estado.

En las imágenes reveladas por el periodista colombiano Ricardo Ospina, se observa los nombres de “Hitler Russo” como posible coordinador del sector de Interior y Gobierno, lo que generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Una diapositiva atribuida al equipo de transición de Abelardo De La Espriella ubicó a “Hitler” en Interior y Gobierno y desató reacciones en redes - crédito Captura de Pantalla X/@ricarospina

El primer apelativo hacen referencia al exmilitar y dictador alemán Adolf Hitler. Mientras que el segundo hace mención al pensador suizo Jean Jacques Rousseau.

No obstante, desde la administración entrante no se ha emitido ningún nombramiento formal sobre la inclusión de dicho funcionario.

Quién es el coordinador de Interior

El nombre completo de la persona que causó revuelo en las plataformas digitales es Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, que acompañará al ministro del Interior designado Rodrigo Lara Restrepo en el proceso de empalme, así como Elsa Noguera.

PUBLICIDAD

Hitler Rouseau Chaverra Ovalle lo certifica como abogado especialista en Derecho Público con experiencia en control estatal - crédito Contraloría General de la República

El perfil institucional lo certifica como abogado especialista en Derecho Público, con trayectoria técnica en la supervisión de sistemas de control estatal dentro de la capital.

Chaverra Ovalle se desempeñó como contralor Delegado para la Población Focalizada en la Contraloría General de la Nación y como director de Control Interno en el Concejo de Bogotá. Además, trabajó en la Auditoría General de la República, en Servicios Postales Nacionales, en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y en la Presidencia de la República.

Los registros del Concejo de Bogotá identifican a Hitler Rouseau Chaverra Ovalle como director de Control Interno desde 2018 - crédito Concejo de Bogotá

De igual manera, Chaverra Ovalle fue uno de los candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción afro en Colombia. El abogado hizo parte de la lista del Consejo Comunitario la Gran Vía de los Remedios, organización que había avalado la candidatura del congresista Miguel Polo Polo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con resultados de la Registraduría, el movimiento comunitario solo obtuvo 43.703 votos, muy distante del Consejo Comunitario El Naranjo “Libres”, que alcanzó 150.414 sufragios, liderado por Oscar David Benavides Angulo.

Los demás integrantes del equipo de empalme de De la Espriella

En esa lista aparecen dos casos con proyección inmediata dentro del nuevo gobierno: Miguel Gómez Martínez ya fue designado ministro de Hacienda y Rodrigo Lara quedó al frente de Interior con el mismo estatus.

Sin embargo, la composición del empalme ofrece pistas sobre la forma en que Abelardo de la Espriella podría conformar su gabinete, a partir del 7 de agosto de 2026.

El equipo de empalme fue distribuido en áreas económicas, sociales, institucionales y de infraestructura. - crédito Defensores de la Patria

Según la lista revelada por Semana, en el sector de Agricultura, el líder será Indalecio Dangond y los coordinadores serán Myriam Carolina Martínez y Juan Manuel Villegas. En Defensa, la conducción quedó en manos del general Jorge Mora, con el general Alberto Sepúlveda como coordinador.

PUBLICIDAD

Para Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron designados Fabio Arjona como líder y Eduardo Chávez y Natalia Quevedo como coordinadores. En Comercio, Industria y Turismo, el responsable será Manuel Fernández, acompañado por Jaime Uribe, José Caballero y Juliana Villegas.

En Cultura, el liderazgo recaerá en Andrés Jaramillo y la coordinación en Tomás Pinzón y Greis Cifuentes. En Deporte, el encargado será Felipe Gaitán Tovar, junto con Eduardo Silva y María Catalina Guerrero.

En Educación, la líder será Viviane Morales y el equipo de coordinación estará formado por María Alejandra Rojas, Andrea Escobar y Juanita Bermúdez. En Hacienda, Miguel Gómez Martínez estará acompañado por Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo y Óscar Franco.

PUBLICIDAD

El sector Defensa contará con un equipo especializado para coordinar el empalme con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. - crédito Defensores de la patria

Para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fueron escogidos David Varela, Diego Dorado y Laura Pabón. En Justicia, el abogado Iván Cancino encabezará el área con Margarita Araujo y Hernando Herrera como coordinadores.

El sector de Salud estará a cargo de Iván Sánchez, acompañado por Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre. En el sector minero-energético, el líder será José Miguel Saab y los coordinadores serán Claudia Calero, Luis Miguel Fernández y Juan Camilo Valencia.

En Transporte e Infraestructura, Juan Camilo Ostos liderará el empalme con María Fernanda Santa y Rodrigo Pinzón. En Tecnologías y Comunicaciones, la designada es Lorena Angarita, acompañada por María Fernanda Quiñones y José Daniel López.

PUBLICIDAD

En Vivienda estará liderado por Andrés Quevedo, con María del Rosario Torres y Feisar Arnulfo Sanabria en la coordinación. En Relaciones Exteriores, la líder será Mariana Pacheco y la apoyarán Juan Carlos Caiza Rosero y Priscila Cabrales.

Para el Departamento Administrativo de Función Pública (Dafp) estará a cargo de Pablo Olarte, junto con Piedad Chacón y Lina María Aycardi. En el sector de Trabajo, el equipo estará formado por Cristian Halaby, Ana María Vega y Charles Chapman.

En el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fueron incluidos Andrés Barreto, María Alejandra Rico y Richard Caicedo, mientras que en Ciencia, Tecnología e Innovación, el equipo quedó conformado por Patricia Martínez, Octavio Ibarra y Jaime Cataño.

PUBLICIDAD