Colombia

Gustavo Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano: habló de la situación en Colombia y Latinoamérica

En la conversación entre el sumo pontífice y el jefe de Estado colombiano se destacó la colaboración en favor de la reconciliación, la promoción de la paz y la unidad nacional

Guardar
Google icon
Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano - crédito Presidencia
Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano - crédito Presidencia

El papa León XIV recibió este jueves 2 de julio de 2026 en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano, donde hablaron de la situación sociopolítica del país y de la región, con foco en el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático.

La reunión se dio en la recta final del mandato de Petro, que concluirá el próximo 7 de agosto. Se trata de la segunda vez que el pontífice lo recibe tras el encuentro de mayo de 2025 durante la misa de inicio de pontificado.

Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el subsecretario para el Sector Multilateral para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho.

PUBLICIDAD

En la conversación entre el sumo pontífice y el jefe de Estado colombiano se destacó la colaboración en favor de la reconciliación, la promoción de la paz y la unidad nacional - crédito Presidencia
En la conversación entre el sumo pontífice y el jefe de Estado colombiano se destacó la colaboración en favor de la reconciliación, la promoción de la paz y la unidad nacional - crédito Presidencia

En el encuentro en la Secretaría de Estado, que duró cerca de 20 minutos, se expresó “satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”, subrayando la “colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

En la continuación del coloquio se abordó “la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”, explicó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La agenda de Petro tras su reunión con el papa León XIV

Papa León XIV y Petro abordaron varios temas globales que afectan a la región - crédito Presidencia
Papa León XIV y Petro abordaron varios temas globales que afectan a la región - crédito Presidencia

Luego de la audiencia con el sumo pontífice, está previsto un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Ambas reuniones forman parte de los esfuerzos institucionales orientados a consolidar la presencia de Colombia en escenarios internacionales que promueven el diálogo y la transformación social.

PUBLICIDAD

Sobre la relevancia de la visita, la Presidencia señaló: “Con esta agenda del presidente Petro en el Vaticano, Colombia continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales como un país que promueve el diálogo, la transformación social y la construcción de paz con justicia y dignidad”.

La visita de Petro a Roma coincide con la fase final de su mandato, en la que se prepara la transición del poder presidencial en Colombia hacia Abelardo de la Espriella, presidente electo tras la reciente segunda vuelta electoral.

Primera reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV

Papa León XIV se reunió con Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Papa León XIV se reunió con Gustavo Petro 19 de mayo de 2025 - crédito Presidencia de la República

El 19 de mayo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una reunión privada en el Vaticano con el papa León XIV, recientemente entronizado como líder de la Iglesia católica. Esta visita oficial a Roma se realizó justo un día después de la ceremonia de entronización en la Plaza de San Pedro, y también contó con la presencia de la canciller Laura Sarabia.

Durante la audiencia, Petro entregó una carta dirigida al pontífice, en la que lo invitó formalmente a viajar a Colombia. El motivo es la conmemoración de los 190 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Santa Sede. El documento, firmado por el mandatario, enmarca la invitación dentro de los esfuerzos del Gobierno para impulsar la política de Paz Total, orientada a resolver los conflictos armados internos mediante el diálogo y la reconciliación.

“Santo Padre, Colombia agradece el constante acompañamiento de la Santa Sede a nuestros esfuerzos de Paz, y, así como un día compartimos el llamado del Papa Francisco para el renacer entre todos de un deseo mundial de hermandad, hoy nos sumamos a su llamado a construir puentes de diálogo hacia la paz, la caridad y hacia los más vulnerables”, expresa la carta entregada por Petro.

Temas Relacionados

Papa León XIVGustavo PetroVaticanoGustavo Petro en RomaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Congreso posesionó a once reemplazos durante el receso y sin sesiones: esto es lo que van a ganar pese a que no habrá plenarias

A pocos días de que arranque el nuevo periodo legislativo el 20 de julio, los nuevos integrantes ocuparán las curules solo hasta 2026, mientras no se programan debates ni plenarias,

El Congreso posesionó a once reemplazos durante el receso y sin sesiones: esto es lo que van a ganar pese a que no habrá plenarias

Congresista estadounidense de origen colombiano es investigado por mal uso de recursos de su campaña: habría viajado a Disney con su familia

Rubén Gallego se defendió de las denuncias en su contra, argumentando que obedecen a motivaciones políticas que buscan afectar su imagen

Congresista estadounidense de origen colombiano es investigado por mal uso de recursos de su campaña: habría viajado a Disney con su familia

Ryan Castro le confesó a J Balvin si quiere formar una familia, cuántos hijos desea y cuáles son sus raíces

En una charla entre amigos, ‘El cantante del Ghetto’ señaló que imagina un hogar tradicional y, con una referencia al Mundial de 2026, sugirió que le atrae la idea de una descendencia numerosa

Ryan Castro le confesó a J Balvin si quiere formar una familia, cuántos hijos desea y cuáles son sus raíces

Víctimas del conflicto en Colombia tardarían 62 años en recibir indemnización, según Comité de Seguimiento: “No va a haber presupuesto que alcance”

El desfase entre la cantidad de personas afectadas y los mecanismos disponibles para su reparación estaría retrasando el proceso pese a ser una de las banderas del acuerdo de paz firmado en 2016 en La Habana, Cuba

Víctimas del conflicto en Colombia tardarían 62 años en recibir indemnización, según Comité de Seguimiento: “No va a haber presupuesto que alcance”

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

‘El Borrego’ se defendió de las críticas por supuestamente apoyar a Abelardo de la Espriella: “Vengo aquí a hacerme responsable”

‘El Borrego’ se defendió de las críticas por supuestamente apoyar a Abelardo de la Espriella: “Vengo aquí a hacerme responsable”

Abelardo de la Espriella acaparó los memes sobre la llegada de julio: estas son las divertidas imágenes que surgieron en redes

El fotógrafo Sebastián Moreno recibió amenazas de muerte en medio de las elecciones presidenciales en Colombia

“Dai Dai” de Shakira llegó a la cima del Top 50 Spotify Global, y así lo celebró

Adriana Lucía denunció hostigamiento por su postura política: en redes sociales la calificaron de “bazuquera”

Deportes

Así fue la emotiva despedida de la selección Colombia en Miami: la Tricolor ya está en Kansas para su duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Así fue la emotiva despedida de la selección Colombia en Miami: la Tricolor ya está en Kansas para su duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 2 de julio: hora, estadios y cómo ver a los favoritos España y Portugal

El futuro de David Mackalister Silva en Millonarios quedó en el limbo

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas y se ajustarán algunas que ya existían: ya se vienen aplicando en el Mundial 2026