Gustavo Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano: habló de la situación en Colombia y Latinoamérica

Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano - crédito Presidencia

El papa León XIV recibió este jueves 2 de julio de 2026 en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano, donde hablaron de la situación sociopolítica del país y de la región, con foco en el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático.

La reunión se dio en la recta final del mandato de Petro, que concluirá el próximo 7 de agosto. Se trata de la segunda vez que el pontífice lo recibe tras el encuentro de mayo de 2025 durante la misa de inicio de pontificado.

Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el subsecretario para el Sector Multilateral para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho.

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En la conversación entre el sumo pontífice y el jefe de Estado colombiano se destacó la colaboración en favor de la reconciliación, la promoción de la paz y la unidad nacional - crédito Presidencia

En el encuentro en la Secretaría de Estado, que duró cerca de 20 minutos, se expresó “satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”, subrayando la “colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

En la continuación del coloquio se abordó “la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”, explicó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La agenda de Petro tras su reunión con el papa León XIV

Papa León XIV y Petro abordaron varios temas globales que afectan a la región - crédito Presidencia

Luego de la audiencia con el sumo pontífice, está previsto un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Ambas reuniones forman parte de los esfuerzos institucionales orientados a consolidar la presencia de Colombia en escenarios internacionales que promueven el diálogo y la transformación social.

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Sobre la relevancia de la visita, la Presidencia señaló: “Con esta agenda del presidente Petro en el Vaticano, Colombia continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales como un país que promueve el diálogo, la transformación social y la construcción de paz con justicia y dignidad”.

La visita de Petro a Roma coincide con la fase final de su mandato, en la que se prepara la transición del poder presidencial en Colombia hacia Abelardo de la Espriella, presidente electo tras la reciente segunda vuelta electoral.

Primera reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV

Papa León XIV se reunió con Gustavo Petro 19 de mayo de 2025 - crédito Presidencia de la República

El 19 de mayo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una reunión privada en el Vaticano con el papa León XIV, recientemente entronizado como líder de la Iglesia católica. Esta visita oficial a Roma se realizó justo un día después de la ceremonia de entronización en la Plaza de San Pedro, y también contó con la presencia de la canciller Laura Sarabia.

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Durante la audiencia, Petro entregó una carta dirigida al pontífice, en la que lo invitó formalmente a viajar a Colombia. El motivo es la conmemoración de los 190 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Santa Sede. El documento, firmado por el mandatario, enmarca la invitación dentro de los esfuerzos del Gobierno para impulsar la política de Paz Total, orientada a resolver los conflictos armados internos mediante el diálogo y la reconciliación.

“Santo Padre, Colombia agradece el constante acompañamiento de la Santa Sede a nuestros esfuerzos de Paz, y, así como un día compartimos el llamado del Papa Francisco para el renacer entre todos de un deseo mundial de hermandad, hoy nos sumamos a su llamado a construir puentes de diálogo hacia la paz, la caridad y hacia los más vulnerables”, expresa la carta entregada por Petro.

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