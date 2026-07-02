Congresista estadounidense de origen colombiano es investigado por mal uso de recursos de su campaña: habría viajado a Disney con su familia

El senador estadounidense Ruben Gallego aspira a ser el candidato democrata a las elecciones presidenciales de 2028 - crédito Brendan McDermid/Reuters

El senador demócrata por Arizona, de origen colombiano, Rubén Gallego enfrenta una investigación federal por presuntas violaciones de las leyes de financiación de campañas en Estados Unidos. El caso irrumpe cuando su nombre circula entre las figuras emergentes del Partido Demócrata con vistas a la carrera presidencial de 2028.

La pesquisa está a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y avanza por una vía separada de la revisión a gastos de campaña que había hecho el Comité de Ética del Senado, informaron Axios y CBS.

De acuerdo con el organismo del Senado, en esa revisión no aparecieron pruebas de que Gallego hubiera violado las normas de la Cámara de Representantes ni la legislación aplicable. El cierre de ese proceso, sin embargo, no detuvo los cuestionamientos sobre el uso de fondos políticos.

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El congresista demócrata habría llevado a su familia Disney con recursos de campaña - crédito Adobe Stock)

La investigación criminal federal se habría originado a partir de una denuncia presentada por un informante del sur de California. Hasta ahora no se han presentado cargos formales, pero la apertura del expediente eleva la presión sobre un senador cuyo perfil nacional creció desde su llegada al Senado.

Conforme a la investigación, los fondos de la campaña de Gallego habrían cubierto desplazamientos a Miami y Chicago, además de visitas a parques temáticos como Disneyland y Disney World. El también exmilitar rechazó las acusaciones y sostiene que las denuncias obedecen a motivaciones políticas. Su oficina no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por el medio tras conocerse la investigación.

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La revisión ética del Senado se cerró, pero la pesquisa penal siguió abierta

Rubén Gallego se defendió de las denuncias en su contra, argumentando que obedecen a motivaciones políticas que buscan afectar su imagen - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

La secuencia de los hechos explica por qué el caso adquirió una nueva dimensión. La carta divulgada por la oficina del senador comunicaba el cierre de la investigación del Comité de Ética sobre acusaciones de supuesta conducta sexual inapropiada y posibles irregularidades en el manejo de fondos políticos, pero la pesquisa del Departamento de Justicia siguió su curso de manera independiente.

Esa diferencia es central: el expediente del Senado evaluaba eventuales infracciones a sus reglas internas y a la legislación aplicable, mientras que la pesquisa federal examina posibles violaciones penales en materia de financiación electoral. El resultado del primer proceso no condicionó la continuidad del segundo.

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El senador por Arizona desde 2025 es hijo de madre colombiana y padre mexicano. En las últimas semanas, su equipo tomó decisiones que reflejan la sensibilidad del momento político que atraviesa.

A comienzos de junio de 2026, recordó la publicación de CBS, Gallego contrató a Andrew Bates, exsubsecretario de prensa de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden, para reforzar su estrategia de comunicación en situaciones de crisis. Entre sus funciones estaría la gestión de asuntos vinculados con investigaciones y controversias públicas.

El caso aparece cuando los demócratas empiezan a mirar a 2028

La investigación federal se conoce en un momento especialmente delicado para el Partido Demócrata, que ya empieza a perfilar nombres para las elecciones presidenciales de 2028 - crédito Europa Press

La investigación federal se conoce en un momento especialmente delicado para el Partido Demócrata, que ya empieza a perfilar nombres para las elecciones presidenciales de 2028. Aunque el expediente está en una etapa preliminar, su evolución podría incidir en el futuro político de uno de los dirigentes más visibles de la nueva generación partidaria.

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La atención sobre Gallego también se concentra, según la cadena de televisión y radio estadounidense, en su relación política con el excongresista demócrata Eric Swalwell, quien dejó el Congreso después de enfrentar múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. La publicación aclaró que no existe evidencia pública que vincule directamente al senador con esos señalamientos.

Esa ausencia de pruebas públicas sobre ese frente no elimina el impacto político del caso abierto por las autoridades federales. La combinación entre una investigación penal en curso y las expectativas sobre una posible proyección nacional convierte el episodio en un factor de riesgo para las aspiraciones del senador.

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