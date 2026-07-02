Aida Quilcué criticó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por millonario préstamo en dólares para el empalme: “Ahora los bancos regalan plata”

Aida Quilcué y cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella enfrentaron posturas por los 60 millones del BID para el empalme presidencial - crédito @aida_quilcue/X - @AbelardoPTE/X

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, comunicó que el proceso de transición de empalme entre el gobierno entrante y el saliente contará con un respaldo de 60 millones de dólares no reembolsables otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El anuncio llegó a través de un mensaje en la red social X, donde el mandatario electo resaltó la labor conjunta entre su equipo y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

De la Espriella explicó que “más de 400 personas han trabajado durante los últimos meses, más de seis meses, para llegar ante el gobierno saliente con pleno conocimiento del descalabro existente”.

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Además, utilizó la expresión “el desastre que nos están dejando” para describir la situación que enfrenta el nuevo gobierno. Según De la Espriella, el proceso de empalme ha sido concebido como un mecanismo “anticorrupción” y busca garantizar transparencia en la transferencia de mando.

Abelardo de la Espriella reveló respaldo inédito del BID para transición y prometió enfrentar irregularidades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El respaldo financiero del BID fue presentado por De la Espriella como un reconocimiento internacional a la complejidad de la coyuntura.

“El Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo”, aseguró. El presidente electo también agradeció públicamente a la entidad por el aporte, calificándolo de “respaldo tan importante”.

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Aida Quilcué criticó el apoyo del BID al empalme con De la Espriella

El anuncio de un aporte de 60 millones de dólares del BID para el empalme entre gobiernos en Colombia ha generado un fuerte cruce de declaraciones entre referentes políticos.

Aida Quilcué, exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y representante a la Cámara electa, cuestionó la naturaleza de los fondos y advirtió sobre riesgos de endeudamiento y condicionamientos externos, mientras que seguidores de Abelardo de la Espriella defendieron la transparencia y la pertinencia del apoyo internacional.

Aida Quilcué cuestionó crédito de 60 millones de dólares anunciado por Abelardo de la Espriella para transición gubernamental - crédito @aida_quilcue/X

La controversia comenzó cuando Quilcué señaló que “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación”. Para la futura congresista, la propuesta anunciada por el presidente electo representa “recursos que se convierten en deuda y abren la puerta a condicionamientos para el país”.

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Quilcué también planteó una pregunta directa: “¿Realmente Colombia necesita esa deuda para una transición institucional que siempre se ha realizado sin esos recursos?”.

La respuesta desde la cuenta de seguidores De La Espriella Presidente llegó con rapidez, afirmando que los 60 millones de dólares asignados por el BID no constituyen una deuda, sino un apoyo “no reembolsable” para el empalme presidencial.

De La Espriella Presidente calificó de falsa la afirmación de Quilcué y defendió la transparencia del proceso, al asegurar: “No son deuda, ¿por qué le tienen miedo al Empalme Anticorrupción?”. Además, acusó a sectores políticos de actuar con secretismo y remarcó que “Colombia merece saber toda la verdad sobre todo lo que los políticos de siempre hacen por debajo de la mesa”.

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Cuenta de seguidores De La Espriella Presidente le respondió a Aida Quilcué - crédito @AbelardoPTE/X

Tras lo anterior, Quilcué redobló sus críticas y cuestionó el carácter del aporte internacional.

“¿Ahora los Bancos son caritativos? ¡Primer ‘milagro’ de la patria milagro, ahora los Bancos regalan plata!”, ironizó la senadora en sus mensajes públicos.

Cruce de declaraciones entre Aida Quilcué y De La Espriella Presidente por fondos del BID para transición de gobierno - crédito @aida_quilcue/X

Abelardo de la Espriella anunció inicio del Empalme Anticorrupción en Colombia

El 30 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció la instalación del primer Empalme Anticorrupción en la historia nacional, un proceso que, según sus palabras, marca un hito en la transición entre gobiernos.

El mandatario afirmó que esta iniciativa cuenta con el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y la participación de 22 mesas técnicas integradas por más de 1.200 especialistas y facilitadores.

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Abelardo de la Espriella puso en marcha el primer Empalme Anticorrupción en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El objetivo principal, detalló De la Espriella, es “conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”.

El presidente electo subrayó que todos los integrantes del equipo asumieron un “juramento de compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia”.

El acto de instalación representa, para De la Espriella, “el primer paso para construir un Gobierno donde la corrupción no tenga cabida y donde los recursos públicos se respeten”.