Así fue la emotiva despedida de la selección Colombia en Miami: la Tricolor ya está en Kansas para su duelo ante Ghana por el Mundial 2026

-El cuadro "Cafetero" se volverá a enfrentar a una selección del Áfricacrédito @DSports/X

El 3 de julio de 2026, Colombia y Ghana se verán las caras en el estadio de Kansas por un cupo por los octavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Por esta razón, el 1 de julio de 2026, la Tricolor tuvo su último entrenamiento en el Florida Blue Training Center, casa del Inter de Miami, antes de partir hacia Kansas, llegando en la misma noche al Medio Oeste de los Estados Unidos.

Con emotivos gestos, la Tricolor ya se concentra en lo que será el duelo ante Ghana-crédito @DSports/X

En la despedida del hotel, figuras de la selección Colombia como el defensor Davinson Sánchez se acercan a los fanáticos que estaban reunidos en el hotel de concentración para recibir autógrafos de sus camisetas.

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David Ospina fue otro de los jugadores que se acercó a compartir con los fanáticos presentes en Miami. También Néstor Lorenzo saludó a los ciudadanos, mientras la delegación de 26 jugadores empacaba su equipaje en el bus, rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami.

De esta forma, el mismo 1 de julio de 2026, la Tricolor llegó a Kansas para preparar el juego, y para el 2 de julio, la agenda de la selección Colombia contempla tres actividades en Kansas: una conferencia de prensa, una zona mixta y una nueva toma de imágenes, todas con horario por confirmar.

Las próximas actividades de la selección Colombia en Kansas: banderazo y rueda de prensa

La Federación Colombiana de Fútbol informó el cronograma de actividades de la Tricolor previo al duelo ante Ghana: se espera que para el 2 de julio quedaron programadas la conferencia de prensa, zona mixta con dos o tres jugadores del cuadro “Cafetero” y una nueva sesión de imágenes, todas en la sede del partido y con horario por confirmar.

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Ese cronograma organiza los movimientos previos del plantel antes del duelo con el seleccionado africano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, extécnico de Colombia. La programación también busca facilitar la cobertura periodística y coordinar la logística alrededor del equipo nacional en territorio estadounidense.

Por otra parte, se prevé que los hinchas de la selección Colombia realizarán el banderazo principal fue convocado para el jueves 2 de julio desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en Mill Creek Park (Kansas) y en los alrededores del hotel Marriott Country Club Plaza, donde se hospeda la selección. La movilización apunta a convertir a Kansas City en un punto de apoyo tricolor antes del cruce mundialista.

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El Colombiano señaló que en Kansas City y sus alrededores viven cerca de 22.000 colombianos, mientras que la ciudad tiene poco más de 521.000 habitantes y su área metropolitana supera los 2,3 millones. Durante la semana, las camisetas amarillas y las banderas colombianas comenzaron a multiplicarse en parques, hoteles y restaurantes.

Shawn Delgado, integrante de la Asociación Cultural Colombiana de Kansas, dijo al medio que el momento tiene un valor excepcional para la comunidad local: “Es una gran bendición para nosotros los colombianos tener la oportunidad, una vez en la vida y una vez en la historia de Kansas City, de que Colombia va a estar aquí. Yo llevo viviendo aquí 36 años y hasta ahora tengo la oportunidad de ir al estadio y apoyar a la Selección”.

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El alcalde Quinton Lucas también confirmó su presencia en el banderazo, de acuerdo con el diario. Gustavo Restrepo resumió ese clima con una frase que el medio recogió desde la ciudad:

“El viernes va a ser una locura, una total locura. Esta ciudad que es tan bella, tan verde, tan llena de vegetación se va a poner amarillita, amarillita, amarillita. Va a haber Colombia por todo lado”, explicó Restrepo.

Colombia llega como líder del Grupo K tras dos victorias y un empate

La selección Colombia jugará ante un rival del África, después de 8 años de ausencia-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Tricolor abrió su participación con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, ante 80.824 espectadores, el 17 de junio de 2026. El primer gol llegó al minuto 40, cuando Luis Díaz filtró un balón al área y Muñoz resolvió con un remate acrobático por encima del portero Utkir Yusupov.

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Uzbekistán empató al minuto 60 con su primer gol en una Copa del Mundo, en una jugada que cerró Abbosbek Fayzullaev tras una volea de Eldor Shomurodov y un despeje defectuoso de Vargas. La respuesta colombiana fue inmediata: Gustavo Puerta recuperó en mitad de campo, asistió a Díaz y el atacante firmó el 2-1 con un remate potente que el arquero no pudo desviar.

El 3-1 definitivo cayó en el 90+9, cuando Juan Camilo “Cucho” Hernández ganó una pelota por derecha y lanzó un centro que Jaminton Campaz conectó de cabeza en el palo más lejano. En el segundo partido, Colombia venció 1-0 a un seleccionado africano en el estadio de Guadalajara, ante 45.358 asistentes, con un tanto al minuto 76 que consolidó a Muñoz como goleador colombiano en el torneo.

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La acción del único gol nació tras una mala salida rival, una recuperación de Jefferson Lerma en campo contrario y varios rebotes que terminaron en los pies del volante de River Plate. Jhon Córdoba reclamó una falta al inicio de la jugada, pero Muñoz apareció para definir por el palo izquierdo del guardameta y asegurar los tres puntos, con los que el equipo garantizó su clasificación.

El cierre de la fase de grupos fue el empate 0-0 con Portugal el 27 de junio en el estadio de Miami. Ese resultado le alcanzó a Colombia para terminar primera del grupo y dejar al conjunto luso en la segunda posición rumbo a los dieciseisavos de final.

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En el descuento de ese partido, Davinson Sánchez llegó a marcar, pero el gol fue invalidado por un fuera de juego “de centímetros”. Colombia controló el desarrollo con James Rodríguez como conductor y el despliegue de Jhon Arias, mientras Portugal apenas inquietó antes del descanso con un remate a bocajarro de Bruno Fernandes que atajó Camilo Vargas.

Así va el cuadro del Mundial 2026