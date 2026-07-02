El Congreso posesionó a once reemplazos durante el receso y sin sesiones: esto es lo que van a ganar pese a que no habrá plenarias

Los relevos que asumieron a finales de junio y comienzos de julio recibirán cerca de $34.341.631, con base en una asignación mensual de $51.512.447, y también contarán con recursos para las UTL - crédito Senado de la República

El receso legislativo y el salario de los congresistas marcaron la posesión de reemplazos en el Congreso de la República de Colombia a pocos días de la instalación del nuevo periodo, prevista para el 20 de julio.

Entre quienes asumieron figuran César Lorduy y Arley Gómez, en medio de un receso sin sesiones convocadas. Los reemplazos ocuparán curules hasta el 20 de julio de 2026 y recibirán pago pese a que no habrá debates ni plenarias, según lo difundió Caracol Radio.

De acuerdo con ese cálculo, cobrarán unos $34.341.631 por 20 días, a partir de una asignación mensual de $51.512.447, y además habrá recursos para las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

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La información oficial, obtenida desde el Senado de la República y Cámara de Representantes de Colombia, en sus cuentas oficiales de X, revela que para estas posesiones no fueron convocadas sesiones extraordinarias durante el cierre del cuatrienio 2022-2026. También señalaron que quienes entraron en estos días solo permanecerán en el cargo hasta la instalación del nuevo Congreso.

¿Quiénes se posesionaron realmente el 1.° de julio?

Los senadores que asumieron el 1.° de julio fueron:

César Lorduy , expresidente del Consejo Nacional Electoral, por Cambio Radical, en reemplazo de Jorge Benedetti.

Arley Gómez , de la Alianza Verde, tras la renuncia de Inti Asprilla.

En la Cámara de Representantes, El Tiempo ubicó ese mismo día a Sol María Liñán Pana , de Colombia Justa Libres, en la curul de Carlos Felipe Quintero.

A Rodrigo Ardila Vargas , del Partido Liberal, en lugar de Julián Peinado

A Eduardo Andrés Zúñiga , de Cambio Radical, tras la salida de Bayardo Betancourt.

A Reinaldo Velásquez, del Partido Liberal, en sustitución de Carlos Ardila.

Con base en esa fuente, esos seis nombres son los vinculados de forma explícita a la jornada del 1.° de julio. Cabe aclarar que estos seis nombres son aparte de otros relevos que se posesionaron antes, entre el 24 y el 27 de junio, e incluso desde comienzos de ese mes.

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Los otros reemplazos y las diferencias entre las fuentes

Como posesionados el 27 de junio se tiene a los congresistas:

Shirley Nohemí Hernández , de Cambio Radical, en reemplazo de Jairo Cristo.

Jhon Fredy Pimentel, del Partido de la U, tras la salida de Julián López.

La misma fuente añadió que Liza Marie Barrientos Gómez, también de Cambio Radical, en lugar de Javier Alexander Sánchez, asumió el 24 de junio.

La entrada de Ubeimar Delgado , del Partido Conservador, tres días antes de terminar la legislatura, en reemplazo de Óscar Barreto.

Se sumó además a Germán Tiberio Ojeda tras la dimisión de Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, con fecha del 4 de junio.

Al parecer, podrían llegar más reemplazos, porque aún faltaba cubrir la salida de cinco senadores liberales y otro del Centro Democrático.

Según Diego González, secretario del Senado, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, estas posesiones responden a un mecanismo previsto en la Constitución y en la Ley 5.ª de 1992. Cuando una renuncia deja una vacante definitiva, la curul pasa al siguiente candidato de la misma lista después de la certificación del Consejo Nacional Electoral.

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