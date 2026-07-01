Colombia

Un hombre de 40 años fue hospitalizado tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de hurto en Fontibón, Bogotá

El ataque reavivó la indignación y encendió nuevas alertas entre los residentes del sector, preocupados por la ola de delitos cotidianos en la capital del país

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Un solo disparo recibió el conductor del vehículo, quien fue trasladado por sus propios familiares al hospital de Engativá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El ataque ocurrió en el barrio La Felicidad, en Bogotá, cuando la víctima llegaba con su familia a la vivienda y estacionaba dos carros; los asaltantes huyeron sin llevarse el automotor - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Un hombre de 40 años permanece hospitalizado tras recibir un disparo en la cabeza durante un intento de hurto en Fontibón, en el barrio La Felicidad de Bogotá, cuando llegaba con su familia a su vivienda.

Los asaltantes huyeron sin llevarse el vehículo y la víctima está fuera de peligro, según lo difundió City Tv. El ataque ocurrió el lunes 30 de junio, cuando la familia regresaba de un viaje y estacionaba dos vehículos frente a la casa.

Uno de los delincuentes disparó contra el conductor de uno de los automotores, que fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde sigue bajo observación.

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El robo de celulares es uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudadanía en Bogotá, por cuenta de los motoladrones o delincuentes a pie y en bicicletas - crédito archivo Colprensa
Los datos divulgados en una publicación del Concejo con corte al 5 de junio indican un aumento frente a los 2.117 casos del mismo periodo del año anterior, según la medición citada - crédito archivo Colprensa

Según El Tiempo, los asaltantes también intentaron despojar a la familia de sus pertenencias durante el asalto. La víctima recibió el impacto en la cabeza en medio de ese ataque.

Cómo ocurrió el ataque frente a la vivienda

Una familiar de la víctima, que pidió reserva de identidad, relató a Citytv, que todo comenzó cuando varios ocupantes de un carro frenaron de forma brusca frente a la vivienda: “Llegamos y apenas nos empezamos a bajar para despedirnos del otro vehículo, porque no todos vivimos acá, viene un carro y frena muy duro. Entonces, nos empiezan a amenazar, creo que eran cuatro tipos”.

La misma mujer dijo que en el lugar había unas 10 personas, entre ellas menores de edad, mujeres y dos mascotas. “Éramos aproximadamente 10 personas, había menores de edad, mujeres, dos mascotas; creemos que fueron de tres a cuatro tiros, de los cuales dos se llevó mi hermano”.

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La familiar también negó que hubiera un forcejeo por el automóvil. “Nunca forcejeamos para evitar que se llevaran el carro; simplemente no pudieron encenderlo”.

La Policía Metropolitana activó protocolos de infancia y adolescencia para esclarecer el homicidio ocurrido en el sector histórico de Bogotá - crédito Colprensa
El balance presentado con corte al 5 de junio muestra una reducción de detenciones pese al incremento de denuncias por robos en residencias, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad - crédito Colprensa

Las placas del vehículo en el que, presuntamente, escaparon los responsables quedaron registradas en cámaras de seguridad. Con ese material, las víctimas y la comunidad esperan que la Policía identifique y capture a los integrantes de la banda.

La preocupación de los vecinos por la inseguridad

Residentes de La Felicidad dijeron que el caso se suma a varios delitos en el sector. Nancy Fonseca afirmó a Citytv: “yo creo que por semana se están presentando entre cinco a siete robos”.

Fonseca añadió que a esos hechos se suman raponazos de celulares e intentos de hurto. Sostuvo que las alarmas del barrio suenan de forma permanente.

Erika Durán, otra residente del sector, describió temor cotidiano. “Pues la verdad, vivimos muy asustados. Todo el tiempo escucho que ‘este fue víctima de escopolamina’, ‘robaron al otro’, ‘hurtaron un celular’; o sea, es frecuente, todos los días pasa algo”.

¿Qué muestran las cifras de hurto a residencias en Bogotá?

Según datos de la Secretaría de Seguridad divulgados en una publicación del sitio web del Concejo de Bogotá sobre una denuncia de la concejal Diana Diago, en lo corrido de 2026 y con corte al 5 de junio se registraron 2.252 casos de hurto a residencias en Bogotá. Para la misma fecha de 2025, la cifra fue de 2.117, según el periódico.

Inseguridad - Colombia
El registro con corte al 5 de junio reporta 176 casos en Suba, 154 en Engativá y 131 en Kennedy, y señala que esas y otras dos localidades concentran la mayor cantidad de denuncias - crédito Colprensa

Esa medición ubica a Suba al frente de los casos reportados con 176 casos, seguida por Engativá con 154, Kennedy con 131, Usaquén con 124 y Bosa con 77. Los datos también muestran que esas cinco localidades concentran la mayor cantidad de casos reportados.

En el mismo periodo, las capturas por hurto a viviendas bajaron de 57 en 2025 a 44 en 2026.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, atribuyó la inseguridad y el deterioro de la capacidad estatal para enfrentar el crimen a la ausencia de una política nacional durante el gobierno de Gustavo Petro, y sostuvo que sin coordinación entre la Nación y las ciudades no es posible contener los desafíos que hoy enfrenta el país.

Entre las consecuencias que enumeró aparecen más de 100 helicópteros fuera de operación, el flujo de marihuana y cocaína desde las zonas de cultivo “sin ningún control” hasta los centros urbanos y una Policía Nacional obligada, según su descripción, a perseguir la droga “como la aguja en un pajar”.

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