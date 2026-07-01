Falleció Bertha Mejía, el primer romance de Diomedes Díaz y madre de su hija mayor

Falleció Bertha Mejía, el primer amor de Diomedes Díaz y madre de su primogénita - crédito @rosaelviradiaz1157/ Instagram

El folclor vallenato perdió a una figura clave de su historia con la muerte de Bertha Rosario Mejía Acosta, reconocida como el primer amor de Diomedes Díaz y madre de su primogénita, Rosa Elvira Díaz Mejía.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido a las 3 de la madrugada del martes 30 de junio en la Clínica del Cesar en Valledupar, conmovió a quienes siguen de cerca la vida y obra de uno de los artistas más emblemáticos de la música popular colombiana.

La causa de la muerte fue una neumonía, enfermedad que la mantuvo hospitalizada varios días bajo estricta supervisión médica, detalles que fueron revelados por el medio El Pilón.

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El fallecimiento ocurrido en Valledupar generó reacciones en el entorno musical y entre quienes siguieron la vida del artista - crédito @ rosaelviradiaz1157/ Instagram

El deceso de Bertha Mejía representa un momento de luto para los seguidores del vallenato y para quienes reconocen su papel esencial en los primeros años de vida y carrera de Diomedes Díaz. La historia entre ambos se remonta a la década de 1970, en el pueblo de La Junta, en el departamento de La Guajira. Allí, un joven Diomedes Díaz, acompañado por su tío Martín Maestre, iniciaba su camino en la música. Fue en ese entorno donde surgió el vínculo sentimental que marcaría la vida de ambos.

Según relatos de la propia Bertha Mejía, el inicio de la relación ocurrió durante una fiesta de carnaval en La Junta, cuando el futuro cantante se le acercó y la sorprendió con un beso. Desde entonces, la pareja mantuvo un noviazgo que se extendió durante aproximadamente cinco años.

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El romance no contó con la aprobación de la familia de Mejía, lo que obligó a la pareja a verse en secreto y a sortear varios obstáculos. El nacimiento de Rosa Elvira Díaz Mejía consolidó la unión entre ambos y convirtió a Diomedes Díaz en padre a los 17 años.

Rosa Elvira Díaz, hija mayor del cantante, nació en un contexto de adversidad familiar y marcó un antes y un después en la vida de ambos padres - crédito @rosaelviradiaz1157/ Instagram

La llegada de su primera hija fue un hecho fundamental en la vida personal del cantante, quien celebró con alegría ese momento, pese a las dificultades familiares. Para poder presentar a su hija a Diomedes Díaz, Bertha Mejía relató que debió sacarla de su casa a escondidas, detalló El Pilón.

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El impacto de Bertha Mejía en la vida artística de Diomedes Díaz trasciende la esfera íntima. Su figura sirvió de inspiración para composiciones emblemáticas como Cariñito de mi vida, interpretada por Rafael Orozco y el Binomio de Oro, así como para la canción El Aguinaldo. Estos temas forman parte del repertorio más recordado del vallenato y consolidan el lugar de Mejía como musa del género.

La relación entre Bertha Mejía y Diomedes Díaz ha sido objeto de atención en distintas producciones audiovisuales. En la bioserie Diomedes: El cacique de la Junta, producida para televisión, su papel fue interpretado por la actriz Carolina Duarte, lo que permitió que nuevas generaciones conocieran la historia de esta pareja y su influencia en la cultura popular.

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A pesar de su fallecimiento en 2013, Diomedes Díaz continúa reuniendo generaciones de seguidores y su música mantiene una presencia constante en celebraciones - crédito cortesía Sony Music Colombia

Un dato menos conocido es que Bertha Mejía y Patricia Acosta, otra de las mujeres más importantes en la vida del cantante, eran primas. Esta coincidencia familiar contribuyó a entrelazar aún más las historias personales que rodearon al artista, detalló el medio mencionado.

La casa donde vivió Mejía en La Junta se mantiene como un sitio emblemático para los admiradores del vallenato. Rosa Elvira Díaz, hija mayor de Diomedes, ha promovido este espacio a través de redes sociales, invitando a los seguidores del género a conocer el lugar donde se vivieron episodios fundamentales en la vida de su familia.

El sepelio de Bertha Mejía está previsto en La Junta, su tierra natal, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se preparan para rendirle homenaje. En redes sociales, numerosas personas han expresado mensajes de despedida, recordando el legado de quien fue considerada una de las musas más discretas y significativas de la vida de Diomedes Díaz.

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La comunidad de La Junta se prepara para despedir a Mejía con homenajes y actos de reconocimiento - crédito @rosaelviradiaz1157/ Instagram

El fallecimiento de Bertha Mejía ha generado muestras de pesar y reflexión entre los seguidores del vallenato, quienes valoran su papel en la historia personal y musical del artista.