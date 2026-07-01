Dos mercenarios colombianos murieron en un tiroteo en la ciudad ucraniana de Mykolaiv: iban en un carro con un chileno que fue capturado

El caso se presentó en la ciudad de Nicolaiev (Mykolaiv) - créditos Policía Nacional de Ucrania | REUTERS/Stringer

Dos ciudadanos colombianos que pertenecen a la Legión Extranjera de mercenarios que combaten para Ucrania en la guerra con Rusia fueron asesinados en medio del tiroteo que se reportó en la ciudad ucraniana de Mykolaiv (Nicolaiev), reconocida por ser un punto estratégico debido a que conecta en forma directa al mar Negro, en hechos que se reportaron el martes 30 de junio de 2026, de acuerdo con informes de varios medios locales.

El doble homicidio dejó como resultado la captura de un hombre de nacionalidad chilena que también formaba parte de la Legión Extranjera de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de acuerdo con fuentes policiales.

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El incidente se registró en la avenida Héroes, en la población de Ucrania, que se convirtió en uno de los bastiones de defensa por parte del país liderado por el presidente Volodímir Zelenski, cuando se produjeron varios disparos dentro de un vehículo Opel en movimiento.

Testigos señalaron de manera preliminar que, mientras el automóvil avanzaba, se escucharon detonaciones y posteriormente el vehículo ingresó a una intersección regulada por semáforos.

De acuerdo con el reporte inicial de la policía de la región de Mykolaiv, en el automóvil se encontraban tres extranjeros. Dos murieron en el lugar y el tercero, que resultó ileso, fue detenido por las autoridades. En el interior del vehículo fue incautada un arma de fuego.

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El tiroteo se reportó el martes 30 de junio de 2026 - crédito Policía Nacional de Ucrania

Investigadores, peritos forenses y agentes de la policía trabajaron en el sitio para recolectar evidencias y determinar las circunstancias exactas del tiroteo.

Hasta el momento, la policía no ha divulgado de manera oficial la nacionalidad de los involucrados ni su pertenencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania, señaló el portal Kobalev.info.

Según esta versión, el conflicto se produjo mientras el vehículo estaba en marcha.

El chileno, que ocupaba el asiento trasero, habría disparado a uno de los colombianos en la cabeza y luego al otro. Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el altercado y las circunstancias en las que el conductor terminó fuera del automóvil tras los disparos.

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Las autoridades ucranianas continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la calificación legal del caso, así como el posible trasfondo del enfrentamiento entre los legionarios extranjeros.