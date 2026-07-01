Colombia

Conductores quedaron atrapados hasta siete horas en el ingreso a Bogotá por Soacha debido a un trancón de 11 kilómetros

Miles de viajeros que regresaban del puente festivo enfrentaron una fuerte congestión en la autopista Sur, en medio de las obras de Transmilenio, la reducción de carriles y reportes de largas demoras en el corredor vial

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La congestión vehicular en la entrada sur de Bogotá alcanzó cerca de 11 kilómetros y duplicó los tiempos de viaje de miles de personas que regresaban del puente festivo - crédito Secretaria de Movilidad
La congestión vehicular en la entrada sur de Bogotá alcanzó cerca de 11 kilómetros y duplicó los tiempos de viaje de miles de personas que regresaban del puente festivo - crédito Secretaria de Movilidad

La entrada sur de Bogotá vivió una jornada de fuerte congestión durante la madrugada y la mañana de este miércoles 1 de julio.

Un trancón de aproximadamente 11 kilómetros en la autopista Sur, a la altura de Soacha, duplicó los tiempos de desplazamiento de miles de conductores que regresaban a la capital tras el puente festivo de San Pedro y San Pablo.

La congestión fue consecuencia de la combinación de un alto volumen de vehículos que retornaron un día después del festivo, la reducción de carriles por las obras de ampliación de TransMilenio y el paso restringido en varios sectores del corredor vial, uno de los más transitados del país.

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La Secretaría de Movilidad de Soacha informó que el flujo vehicular avanzaba a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora en algunos tramos del municipio.

Sin embargo, en el sector de Maiporé la velocidad descendía hasta los 20 kilómetros por hora debido a la reducción de carriles ocasionada por las obras. La entidad indicó que mantenía agentes de tránsito en la zona para regular la movilidad.

La Secretaría de Movilidad de Soacha informó sobre la reducción de velocidad en la Autopista Sur por las obras en Maiporé y aseguró que había presencia permanente de agentes de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Movilidad de Soacha informó sobre la reducción de velocidad en la Autopista Sur por las obras en Maiporé y aseguró que había presencia permanente de agentes de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

De acuerdo con un reporte de Blu Radio, el punto más crítico se concentró en el sector de Alfagres, donde el represamiento de vehículos se prolongó durante varias horas y afectó a quienes buscaban ingresar a Bogotá para retomar sus actividades laborales.

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Muchos viajeros optaron por regresar el martes 30 de junio en lugar del lunes festivo, con la expectativa de encontrar menos tráfico.

Sin embargo, la decisión coincidió con el retorno de miles de vehículos que utilizaron la autopista Sur como principal corredor de ingreso a la capital, lo que provocó una congestión poco habitual en ese tramo.

De acuerdo a las imagenes vistas en redes sociales, la fila de vehículos alcanzó cerca de 11 kilómetros y los tiempos de viaje llegaron a duplicarse frente a los recorridos normales.

El alto flujo de automotores en el peaje de Chusacá también contribuyó a ralentizar la movilidad, mientras que la reducción de la capacidad vial por las obras de TransMilenio convirtió el paso por Alfagres en un cuello de botella.

Conductores y viajeros denunciaron largas demoras para ingresar a Bogotá y aseguraron que el recorrido desde municipios como Girardot y Melgar tardó hasta siete horas - crédito@liparaya/X
Conductores y viajeros denunciaron largas demoras para ingresar a Bogotá y aseguraron que el recorrido desde municipios como Girardot y Melgar tardó hasta siete horas - crédito@liparaya/X

El medio también reportó que durante la madrugada el paso permanecía reducido a un solo carril en algunos sectores intervenidos, mientras la congestión seguía creciendo en dirección a Bogotá.

Las mayores afectaciones quedaron reflejadas en los tiempos de desplazamiento reportados por los viajeros. Personas que se movilizaban desde Girardot indicaron que llevaban alrededor de seis horas de recorrido, mientras otros aseguraron que el trayecto ya superaba las siete horas sin haber logrado ingresar a la capital.

También hubo reportes de conductores que salieron desde Melgar y tardaron cerca de seis horas en un recorrido que, en condiciones normales, suele completarse entre tres y cuatro horas.

Además de las demoras, varios usuarios manifestaron su inconformidad por la falta de controles que, según aseguraron a Blu Radio, observaron durante el recorrido.

Los conductores señalaron que el tránsito permanecía completamente represado y consideraron insuficiente la presencia de autoridades para agilizar el paso de los vehículos.

Aunque la Secretaría de Movilidad de Soacha sostuvo que había personal regulando la circulación en los puntos críticos, las quejas de los viajeros se concentraron en la ausencia de acompañamiento durante las horas de mayor congestión.

Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar el trayecto, revisar el estado del vehículo y considerar rutas alternas para evitar congestión en la Autopista Sur - crédito Gobernación de Cundinamarca
Las autoridades recomiendan a los viajeros planificar el trayecto, revisar el estado del vehículo y considerar rutas alternas para evitar congestión en la Autopista Sur - crédito Gobernación de Cundinamarca

Bogotá cerró este 29 de junio un nuevo plan retorno con 944 mil vehículos ingresados a la ciudad y una operación que, según la Secretaría Distrital de Movilidad, transcurrió sin mayores inconvenientes en los nueve corredores de acceso, en una jornada marcada por pico y placa regional, reversibles viales y alto flujo en la calle 80 al final de la tarde.

El balance oficial incluyó también la salida de 1.195.000 vehículos de la capital con corte a las 18:00, durante el puente festivo de San Pedro. A las 20:00 terminó la restricción regional y desde esa hora pudieron entrar todos los vehículos por los accesos habilitados.

Según la Secretaría de Movilidad, el reversible de la carrera séptima concluyó a las 21:40 en el tramo comprendido entre la calle 245 y la calle 183. Poco antes, a las 21:00, las autoridades reportaban alto flujo vehicular en la calle 80, donde la velocidad promedio era de 13 km/h.

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