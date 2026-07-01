Karol G, Ryan Castro, Rosalía, Ricardo Arjona, BTS, Gorillaz y más: los conciertos en Colombia del segundo semestre de 2026

La agenda de conciertos en Colombia para 2026 mantiene una oferta sólida con eventos de gran relevancia en el sector del entretenimiento - crédito Visuales IA

El panorama de los conciertos en Colombia parece seguir siendo favorable de cara al segundo semestre de 2026. Esto se hace evidente en el calendario de conciertos masivos que hay pactados entre julio y diciembre del presente año.

Nombres como BTS, Karol G, Ryan Castro, Ricardo Arjona, Rosalía, Morat, Martin Garrix, Gorillaz, o el Festival Cordillera son los llamados a ser los que acaparen la atención durante las próximas semanas.

Como es usual, la capital del país y Medellín son las principales protagonistas, pero otras ciudades del país tendrán igualmente actos a tomar en cuenta, a menudo gracias a las giras de artistas nacionales que pasarán por algunas de las ciudades intermedias del país.

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En medio de ese panorama, Infobae Colombia presenta un repaso por el calendario de conciertos y festivales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2026.

Julio

Rosalía brindará dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá en julio - crédito Europa Press

The Mills, Movistar Arena, Bogotá (8 de julio)

Molan Los 2000, Movistar Arena, Bogotá (10 de julio)

Joropo Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (11 y 12 de julio)

Rosalía, Movistar Arena, Bogotá (16 y 18 de juli o)

Espinoza, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (17 de julio)

Concierto de Conciertos, Parque Simón Bolívar, Bogotá (18 de julio)

Oblivion’s Mighty Trash, Teatro Royal Center, Bogotá (18 de julio)

44 Label Group, Chamorro City Hall, Bogotá (19 de julio)

Tropipop Festival, Movistar Arena, Bogotá (24 de julio)

Ricardo Arjona, Parque Estadio Sur, Medellín (24 de julio)

Laura Pérez, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (30 y 31 de julio)

Claptone & Friends, Sky Center, Medellín (31 de julio)

Duelo De Titanes, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (31 de julio)

Rock & Pop (Vilma Palma E Vampiros, Los De Adentro, Sanalejo), Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (31 de julio)

Ricardo Arjona, Movistar Arena, Bogotá (26, 30 y 31 de julio)

Agosto

Morat brindará una serie de fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @morat/Instagram

Nicolás y los Fumadores, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (1 de agosto)

Sírvalo Pues, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (1 de agosto)

Galy Galiano, Club Los Lagos, Neiva (1 de agosto)

Grupo Firme, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga (7 de agosto)

Super Concierto Feria de las Flores, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (8 de agosto)

Grupo Firme, Estadio General Santander, Cúcuta (8 de agosto)

Paulo Londra, Movistar Arena, Bogotá (8 de agosto)

Kraken Sinfónico, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (8 de agosto)

Álex Ubago, Teatro Royal Center, Bogotá (13 de agosto)

Morat, Movistar Arena, Bogotá (14, 15 y 16 de agosto)

Afro Salsa, Teatro Royal Center, Bogotá (21 de agosto)

Galy Galiano, Néctar Arena, Ibagué (22 de agosto)

Myke Towers, Coliseo Medplus, Bogotá (22 de agosto)

Ryan Castro, Estadio Pascual Guerrero, Cali (22 de agosto)

Vallenato Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (22 y 23 de agosto)

Maroon 5, Coliseo Medplus, Bogotá (27 de agosto)

Gustavo Santaolalla, Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín (27 de agosto)

Gustavo Santaolalla, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (29 de agosto)

Gyal Festival, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (29 de agosto)

Galy Galiano, Cenfer, Bucaramanga (29 de agosto)

Ryan Castro, Estadio José Américo Montanini, Bucaramanga (29 de agosto)

Septiembre

La gira de Carlos Vives por Colombia tendrá tres paradas en el Movistar Arena, incluyendo una fecha para menores de edad - crédito Maria Alejandra Cardona/REUTERS

Álvaro Díaz, Movistar Arena, Bogotá (3 y 4 de septiembre)

Jorge Drexler, City Hall El Rodeo, Medellín (4 de septiembre)

Arcangel, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (4 y 5 de septiembre)

Helloween, Movistar Arena, Bogotá (5 de septiembre)

Galy Galiano, Coliseo Las Malocas, Villavicencio (5 de septiembre)

Cholo Valderrama, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (5 de septiembre)

Ozuna, Por confirmar, Bogotá (5 de septiembre)

Merengue Fest, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (5 de septiembre)

Jorge Drexler, Movistar Arena, Bogotá (6 de septiembre)

Stray Kids, Vive Claro, Bogotá (9 de septiembre)

WWE, Movistar Arena, Bogotá (10 de septiembre)

John Summit, Chamorro City Hall, Bogotá (10 de septiembre)

Lenny Tavarez y Justin Quiles, Movistar Arena, Bogotá (11 de septiembre)

Caifanes, Arena Cañaveralejo, Cali (11 de septiembre)

Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (12 de septiembre)

Festival Cordillera, Parque Simón Bolívar, Bogotá (12 y 13 de septiembre)

Jazz Al Parque, Parque El Country, Bogotá (12 y 13 de septiembre)

Sara Landry, Coliseo Medplus, Bogotá (12 de septiembre)

Jhon Alex Castaño, Movistar Arena, Bogotá (12 de septiembre)

Santiago Cruz, Teatro Panorama, Bogotá (16 de septiembre)

Santiago Cruz, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (17 y 18 de septiembre)

Jorge Celedón, Movistar Arena, Bogotá (17 de septiembre)

Caifanes, Plaza de Toros de Manizales, Manizales (17 de septiembre)

Tini, Movistar Arena, Bogotá (18 de septiembre)

Carlos Vives, Néctar Arena, Ibagué (18 de septiembre)

Caifanes, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (19 de septiembre)

Jamiroquai, Coliseo Medplus, Bogotá (19 de septiembre)

Robbie Williams, Movistar Arena, Bogotá (20 de septiembre)

Bogotá Metal Fest, Teatro Royal Center, Bogotá (20 de septiembre)

Santiago Cruz, Teatro Colón, Bogotá (22 de septiembre)

Laura y Brenda, Movistar Arena, Bogotá (23 de septiembre)

5 Seconds Of Summer, Movistar Arena, Bogotá (24 de septiembre)

Cosculluela, Teatro Royal Center, Bogotá (25 de septiembre)

Carlos Vives, Movistar Arena, Bogotá (25, 26 y 27 de septiembre)

Jorge Celedón, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (26 de septiembre)

Lindsey Stirling, Movistar Arena, Bogotá (28 de septiembre)

Octubre

BTS hará su debut en Colombia en el Estadio El Campín de Bogotá, en octubre - crédito Europa Press

Romeo Santos y Prince Royce, Vive Claro, Bogotá (2 de octubre)

Blonde Redhead, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (2 de octubre)

BTS, Estadio El Campín, Bogotá (2 y 3 de octubre)

Galy Galiano, Plaza Banderas, Cúcuta (3 de octubre)

Cuarteto De Nos, Movistar Arena, Bogotá (4 de octubre)

Raphael, Movistar Arena, Bogotá (7 de octubre)

Los PetitFellas, Movistar Arena, Bogotá (9 de octubre)

EDC, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (10 y 11 de octubre)

Rock Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (10, 11 y 12 de octubre)

Iron Maiden, Vive Claro, Bogotá (11 de octubre)

Plastilina Mosh, Movistar Arena, Bogotá (15 de octubre)

Aitana, Movistar Arena, Bogotá (16 de octubre)

Carlos Vives, Cenfer, Bucaramanga (16 de octubre)

Carlos Vives, Parque Estadio Sur, Medellín (17 de octubre)

Los Fabulosos Cadillacs, Estadio de Techo, Bogotá (17 de octubre)

Bad Gyal, Chamorro City Hall, Bogotá (18 de octubre)

David Bisbal, Movistar Arena, Bogotá (21 de octubre)

Humbe, Movistar Arena, Bogotá (22 de octubre)

Kris R, Movistar Arena, Bogotá (23 de octubre)

Hombres G, Movistar Arena, Bogotá (24 de octubre)

Fonseca, Estadio El Campin, Bogotá (24 de octubre)

Hip Hop Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (24 y 25 de octubre)

Bunbury, Movistar Arena, Bogotá (29 de octubre)

Aterciopelados, Movistar Arena, Bogotá (30 de octubre)

Ricardo Montaner, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (30 de octubre)

Bunbury, Arena Cañaveralejo, Cali (31 de octubre)

Ryan Castro, Estadio El Campin, Bogotá (31 de octubre)

Ritvales, Parque Norte, Medellín (31 de octubre y 1 de noviembre)

Noviembre

Gorillaz hará su regreso a Colombia en el Coliseo Medplus, en noviembre - crédito @gorillaz/Instagram

Dance Now, Movistar Arena, Bogotá (1 de noviembre)

Def Leppard, Movistar Arena, Bogotá (2 de noviembre)

Cypress Hill, Movistar Arena, Bogotá (5 de noviembre)

Carlos Vives, Expofuturo, Pereira (6 de noviembre)

Luis Alfonso, Coliseo Medplus, Bogotá (7 de noviembre)

Los Tigres del Norte, Estadio El Campin, Bogotá (7 de noviembre)

Todos Somos Ángeles, Movistar Arena, Bogotá (8 de noviembre)

Opeth, Teatro Royal Center, Bogotá (8 de noviembre)

Ana Torroja, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (11 de noviembre)

Cris MJ, Movistar Arena, Bogotá (11 de noviembre)

Juanes, DaviArena, Medellín (14 de noviembre)

Los Auténticos Caligaris, Movistar Arena, Bogotá (14 de noviembre)

El Kanka, Movistar Arena, Bogotá (15 de noviembre)

Gorillaz, Coliseo Medplus, Bogotá (17 de noviembre)

La Pestilencia, Coliseo Medplus, Bogotá (18 de noviembre)

Kris R, DaviArena, Medellín (20 de noviembre)

Juanes, Movistar Arena, Bogotá (20 de noviembre)

Juntos De Nuevo (Vallenato), Estadio El Campin, Bogotá (21 de noviembre)

Eros Ramazzotti, Movistar Arena, Bogotá (21 de noviembre)

Carlos Vives, Arena Cañaveralejo, Cali (21 de noviembre)

Penyair, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (22 de noviembre)

Hayley Williams, Movistar Arena, Bogotá (23 de noviembre)

Maná, Vive Claro, Bogotá (28 de noviembre)

Elefante, Teatro Royal Center, Bogotá (28 de noviembre)

Beéle, DaviArena, Medellín (28 de noviembre)

Salsa Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (28 y 29 de noviembre)

Diciembre

Karol G llevará el Tropicoqueta World Tour al Estadio El Campín de Bogotá, en diciembre - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

The Strokes, Coliseo Medplus, Bogotá (2 de diciembre)

Martin Garrix, Movistar Arena, Bogotá (4 de diciembre)

Ozuna, Por confirmar, Medellín (4 de diciembre)

Martin Garrix, DaviArena, Medellín (5 de diciembre)

Slayer, Vive Claro, Bogotá (5 de diciembre)

Karol G, Estadio El Campin, Bogotá (4, 5 y 6 de diciembre)

Metal Millennium, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (4 y 5 de diciembre)

TIMØ, Movistar Arena, Bogotá (5 de diciembre)

Camilo, Movistar Arena, Bogotá (11 de diciembre)