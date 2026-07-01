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Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

La Tricolor ultima preparativos previo a lo que será el duelo ante los “Black Stars” dirigidos por Carlos Queiroz, extécnico de la Tricolor

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-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 3 de julio de 2026, Colombia y Ghana disputarán un cupo por los octavos de final del Mundial de la FIFA de Norteamérica en el estadio de Kansas.

La Tricolor regresará a las instancias decisivas tras ocho años de ausencia, y jugará ante el equipo dirigido por un viejo conocido dentro de los amantes del fútbol en nuestro país: el portugués Carlos Queiroz.

Por esta razón, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la agenda del cuadro “Cafetero” en los siguientes tres días, previo al partido clave por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

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La Tricolor viene trabajando en el Florida Blue Training Center, sede deportiva del Inter de Miami-crédito Paul Childs/REUTERS
La Tricolor viene trabajando en el Florida Blue Training Center, sede deportiva del Inter de Miami-crédito Paul Childs/REUTERS

La selección Colombia de fútbol ya se prepara para su próximo compromiso internacional con una agenda oficial entregada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que detalla las actividades previas al partido ante Ghana el 3 de julio en Kansas, Estados Unidos. El cronograma, difundido por la organización, incluye sesiones de medios, desplazamientos y eventos institucionales en las ciudades de Miami y Kansas.

El 1 de julio, la delegación colombiana tiene programada una toma de imágenes a las 9:30 a. m. (8:30 a. m. hora de Colombia) en el Inter Miami CF Stadium en la ciudad de Miami, Estados Unidos, según la información publicada por la FCF.

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Ese mismo día, a las 2 p. m. (1:00 p. m. hora de Colombia), el equipo viajará a Kansas, Estados Unidos, donde continuará su preparación para el encuentro internacional.

Para el 2 de julio, la agenda de la selección Colombia contempla tres actividades en Kansas: una conferencia de prensa, una zona mixta y una nueva toma de imágenes, todas con horario por confirmar. Estos eventos sirven de antesala al juego ante el seleccionado africano, previsto para el 3 de julio a las 8:30 de la noche (7:30 p. m. hora de Colombia), en la misma ciudad estadounidense.

La Federación Colombiana de Fútbol ha dispuesto este calendario oficial para facilitar la cobertura mediática y coordinar la logística alrededor del grupo dirigido por el cuerpo técnico nacional. El partido frente a Ghana corresponde al calendario de preparación y actividad internacional de la selección absoluta en territorio estadounidense.

Así fue el camino de la selección Colombia en el Mundial 2026 hasta el momento

Uzbekistán 1-3 Colombia

El debut "Cafetero" en el estadio Azteca fue uno de los motivos de alegría tras el primer gol de Luis Díaz-crédito TyC Sports

Colombia abrió el Mundial con una victoria 3-1 ante Uzbekistán en el estadio Azteca.

El primer partido de la selección colombiana en el torneo se disputó en el estadio Azteca de la Ciudad de México ante 80.824 asistentes, en su mayoría con camiseta de la selección sudamericana. La apertura del marcador llegó al minuto 40, cuando Luis Díaz filtró desde el centro del campo un balón elevado al área que Muñoz transformó en gol con un remate acrobático por encima del portero Utkir Yusupov.

Uzbekistán empató al minuto 60 con su primer gol en una Copa del Mundo. La jugada comenzó en un centro de Dostonbek Khamdamov sobre la línea de meta, siguió con una volea de Eldor Shomurodov en el segundo palo y terminó con Abbosbek Fayzullaev empujando el balón sobre la raya tras un despeje defectuoso de Vargas.

La reacción colombiana fue inmediata. Gustavo Puerta recuperó la pelota en la mitad de la cancha, asistió a Luis Díaz y el atacante definió con un remate tan potente que, aunque el portero alcanzó a tocar el balón, no evitó el 2-1.

El tercer tanto cayó en el 90+9. Juan Camilo “Cucho” Hernández ganó una pelota sobre la banda derecha, superó en fuerza al defensor rival y lanzó un centro al palo más lejano, donde Jaminton Campaz cerró de cabeza para el 3-1 definitivo.

Colombia 1-0 RD Congo

Daniel Muñoz se consolidó como goleador del Mundial 2026-crédito TyC Sports

El triunfo sobre República Democrática del Congo aseguró la clasificación

El segundo partido se jugó en el estadio de Guadalajara ante 45.358 espectadores. Entre ellos estuvo Michel Kuka Mboladinga, el congoleño que personifica al patriótico Patrice Lumumba, primer líder del Congo independiente.

El único gol de ese encuentro llegó al minuto 76 y consolidó a Muñoz como goleador de Colombia en el Mundial de 2026. La acción nació en una mala salida del conjunto africano, siguió con una recuperación de Jefferson Lerma en campo rival y, tras varios rebotes, dejó la pelota en los pies del volante de River Plate, que filtró un pase entre la línea de defensores y la presión de dos rivales.

Jhon Córdoba reclamó una falta en el área al inicio de la jugada, pero Muñoz apareció para definir por el palo izquierdo del guardameta y establecer el 1-0. Ese resultado le dio a Colombia los tres puntos y aseguró su paso a la fase eliminatoria.

Colombia 0-0 Portugal

En un juego en el cual la Tricolor fue superior en los 90 minutos, Colombia terminó como líder del grupo K del Mundial 2026-crédito TyC Sports

Colombia empató 0-0 con Portugal el 27 de junio de 2026 en el estadio de Miami, un resultado que le alcanzó para terminar primera del Grupo K y dejar al equipo luso en el segundo puesto rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial.

El cierre tuvo una jugada determinante en el descuento: Davinson Sánchez marcó, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego “de centímetros”. Colombia no necesitaba ganar, mientras que Portugal llegaba obligada a buscar la victoria para evitar un cruce más exigente.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llevó el control con James Rodríguez como conductor y el despliegue de Jhon Arias. En el primer tiempo, John Córdoba dispuso de dos ocasiones claras, y la humedad y el calor de Miami no alteraron el dominio colombiano.

Portugal respondió antes del descanso con un remate a bocajarro de Bruno Fernandes que tapó Camilo Vargas, pero el mediocampo no funcionó y Vitinha no encontró su nivel. Cristiano Ronaldo tuvo escasa participación y, pese a los cambios de Roberto Martínez, el equipo terminó más enfocado en frenar el avance rival que en recuperar el juego.

Así va el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026

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