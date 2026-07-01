Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

Egan Bernal sueña con volver a alzar la segunda carrera más importante de ciclismo-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS-Foto de archivo

El 1 de julio de 2026 se confirmó que el ciclista colombiano Egan Bernal estará en la edición número 113 del Tour de Francia, y que comenzará el 4 de julio en la Ciudad Condal: Barcelona.

De esta forma, el ciclismo colombiano tendrá a su quinto representante en la “Grande Boucle” tras confirmarse días atrás la presencia de Harold Tejada y Sergio Higuita para el XDS Astana Team, de Fernando Gaviria en el equipo del Caja Rural, y de Einer Rubio en el Movistar Team.

El "Condor de Zipaquirá" irá a la lucha por posicionarse en el top-10 de la clasificación general-crédito @NetcompanyINEOS/X

Junto al neerlandés Thymen Arensman, Bernal estará en las tres semanas de la carrera en la cual supo triunfar en el 2019, coronándose como el primer colombiano en conquistar el Tour de Francia a lo largo de la historia del ciclismo.

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A continuación, esta es la nómina de corredores que estarán para el cuadro británico Netcompany Ineos:

Thymen Arensman (Países Bajos)

Egan Bernal (Colombia)

Tobías Foss (Noruega)

Filippo Ganna (Italia)

Dorian Godon (Francia)

Michal Kwiatkowski (Polonia)

Joshua Tarling (Gran Bretaña)

Kévin Vauquelin (Francia)

La jornada más exigente sobre el papel será la 20ª etapa, entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, con 5.600 metrosde desnivel acumulado en 170,9 kilómetros. Ese diseño, previsto para la víspera de la llegada a París, incorpora Croix de Fer, Télégraphe, Galibier y la subida final por Sarenne antes de desembocar en la estación de Isère.

Por otra parte, la bajas entre los ocho corredores del español Carlos Rodríguez, una decisión marcada por varias bajas y por la ausencia de Oscar Onley, el corredor fichado para pelear la clasificación general que no llegará a tiempo por una fractura de hombro.

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La pérdida de Onley altera el plan deportivo de la escuadra británica. El escocés fue cuarto en la última edición y, según Ciclismo Internacional, su incorporación costó más de 6 millones de euros tras el pago de una cláusula de rescisión a Picnic PostNL.

Las declaraciones de los protagonistas de cara al Tour de Francia 2026

El actual director del Netcompany Ineos Geraint Thomas el día que ganó la edición del Tour de Francia 2018-crédito Stephane Mantey/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Según Netcompany INEOS, el equipo buscará asumir la carrera desde el inicio. La escuadra considera que la contrarreloj por equipos de Barcelona representa una oportunidad para empezar con fuerza en una disciplina en la que afirma haber rendido bien esta temporada.

Geraint Thomas, director de competición del equipo, explicó que los ocho corredores tendrán libertad para correr de forma agresiva a lo largo de las tres semanas.

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“Este equipo tiene grandes corredores a los que la gente disfruta ver. Tendrán la libertad de ir a por ello y correr agresivamente durante las tres semanas. La fortuna favorece a los valientes. No vinimos a este Tour a seguir la carrera: vinimos a darle forma”.

Thomas añadió que el recorrido exigirá una actitud ofensiva.

“La contrarreloj por equipos de Barcelona presenta una gran oportunidad para empezar con fuerza. Este año hemos rendido bien en esta disciplina, así que daremos todo lo que tenemos. A partir de ahí, va a ser a fondo y estamos listos para asumir el desafío”.

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El neerlandés Thymen Arensman en la etapa 20 del Tour de Francia 2025 disputada entre Nantua a Pontarlier-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Por su parte, los líderes de la carrera hablaron sobre la carrera, y con la expectativa de lo que será la alta montaña.

En primer lugar, Arensman dijo que considera que haber corrido el Giro de Italia fue una buena preparación y que luego pudo recuperarse físicamente.

“Estoy muy feliz y orgulloso de haber sido seleccionado para el Tour este año. Tengo grandes recuerdos del Tour del año pasado y estoy motivado para volver y ver qué podemos lograr”.

Bernal, de 29 años, aporta el antecedente más fuerte de grandes vueltas dentro del grupo. El colombiano sostuvo que volver a competir en ese nivel tiene un valor especial para él.

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“El Tour de Francia es una carrera especial para mí y estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de corredores”.

El polaco Michal Kwiatkowski llega como capitán de ruta y como una de las referencias de liderazgo. Excampeón mundial, vuelve al Tour después de una recuperación de una lesión que, según sus propias palabras, fue la motivación de su regreso esta temporada.

“Correr el Tour de Francia fue mi motivación para volver de la lesión este año. Hubo momentos en los que parecía casi imposible, pero nunca dejé de creer”. dijo.

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Este es el recorrido oficial del Tour de Francia 2026

ARCHIVO - El danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour de Francia, celebra en el podio tras la última etapa del Tour de Francia en París, Francia, el 23 de julio de 2023. (Foto AP/Daniel Cole, Archivo)

4 de julio: Etapa 1 — 19,6 km — Barcelona > Barcelona

5 de julio: Etapa 2 — 168,5 km — Tarragona > Barcelona

6 de julio: Etapa 3 — 195,9 km — Granollers > Les Angles

7 de julio: Etapa 4 — 181,9 km — Carcassonne > Foix

8 de julio: Etapa 5 — 158,3 km — Lannemezan > Pau

9 de julio: Etapa 6 — 186,2 km — Pau > Gavarnie-Gèdre

10 de julio: Etapa 7 — 175,1 km — Hagetmau > Bordeaux

11 de julio: Etapa 8 — 180,4 km — Périgueux > Bergerac

12 de julio: Etapa 9 — 185,5 km — Malemort > Ussel

13 de julio: Descanso — Cantal

14 de julio: Etapa 10 — 166,6 km — Aurillac > Le Lioran

15 de julio: Etapa 11 — 161,3 km — Vichy > Nevers

16 de julio: Etapa 12 — 179,1 km — Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône

17 de julio: Etapa 13 — 205,8 km — Dole > Belfort

18 de julio: Etapa 14 — 155,3 km — Mulhouse > Le Markstein Fellering

19 de julio: Etapa 15 — 183,9 km — Champagnole > Plateau de Solaison

20 de julio: Descanso — Haute-Savoie

21 de julio: Etapa 16 — 26,1 km — Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains

22 de julio: Etapa 17 — 174,7 km — Chambéry > Voiron

23 de julio: Etapa 18 — 185,2 km — Voiron > Orcières-Merlette

24 de julio: Etapa 19 — 127,9 km — Gap > Alpe d’Huez

25 de julio: Etapa 20 — 170,9 km — Le Bourg d’Oisans > Alpe d’Huez

26 de julio: Etapa 21 — 133 km — Thoiry > París Champs-Élysées