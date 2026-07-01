J Balvin y Ryan Castro estrenan el primer episodio en español de ‘Close Friends Only’ de Instagram: así nació su amistad

J Balvin y Ryan Castro protagonizan el primer episodio en español de Close Friends Only, la serie global de Instagram que invita a celebridades a conversar en un formato íntimo dentro de la plataforma. La conversación, realizada en un ambiente relajado, aborda aspectos personales, profesionales y el recorrido de su colaboración musical en el álbum Omerta.

De acuerdo con declaraciones de Meta conocidas por Blu Radio, este lanzamiento marca el debut del formato en español dentro de la serie: “Por primera vez en la historia de ‘Close Friends Only’, la reconocida serie global de Instagram estrena un episodio completamente en español, marcando un hito sin precedentes. Para este debut, Instagram eligió a dos artistas colombianos que hoy representan la música latina en el mundo: J Balvin y Ryan Castro”.

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El episodio se centra en la relación entre ambos artistas, el uso de Instagram en sus carreras, sus procesos creativos y reflexiones sobre la industria musical y el deporte.

Una amistad forjada en la autenticidad y la calle

J Balvin y Ryan Castro comparten una larga historia que se remonta a sus primeros pasos en la música urbana colombiana. La conversación inicia con anécdotas sobre sus comienzos y sobre cómo el entorno de Medellín influyó en ambos.

Ryan Castro relata: “Mi música sonaba en la calle, pero yo no sabía manejar las redes sociales, bro; yo no tenía celular”, mientras J Balvin destaca su autenticidad y la capacidad de conectar con el público: “Sos de los que mejor lo has utilizado actualmente”.

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La frase “Qué bonito saludar y ser saludado”, que hoy se ha vuelto distintiva en las redes de Castro, nació de su época cantando en los autobuses de Medellín. “Eso era lo que yo decía en los buses, bro. Lo hice muy genuino también, por eso conecto con la gente hoy en día”, agrega Castro.

J Balvin y Ryan Castro compartieron anécdotas sobre sus raíces y el impacto de la cultura colombiana en su música. - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin

Instagram como herramienta de crecimiento y conexión

Ambos artistas coinciden en que Instagram es una herramienta central en su carrera. J Balvin explica: “Instagram creo que sigue siendo una de las plataformas más importantes para nosotros”, y Castro añade: “Yo los veía muy famosos y los empecé a conocer... después artistas, jugadores de fútbol y un montón de gente”.

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El uso de la función Close Friends también es tema de conversación. Ryan Castro comenta: “Ahora los grupos de difusión los utilizo como pa’ mandarles previos a los fans”, mientras que J Balvin aprovecha la función para compartir avances musicales y momentos familiares: “Antes mostraba lujos, hoteles, ahora ya es más la vuelta familiar y poner pura música”.

El impacto de los mensajes directos y la validación internacional

La conversación aborda el alcance que han logrado a través de las redes sociales. J Balvin relata: “Mi primer DM de un famoso que yo me quedé en shock fue The Weeknd”, mientras Ryan Castro confiesa que el suyo fue del propio J Balvin. Estas experiencias reflejan cómo las plataformas digitales han permitido la interacción directa con figuras internacionales y han facilitado nuevas oportunidades profesionales.

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Castro menciona: “Yo abro mi DM y mi algoritmo es aviones, carros, joyas, relojes, zapatos, streetwear, moda”, mostrando cómo Instagram también influye en sus intereses fuera de la música.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Facebook logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Familia y raíces: un motor para la creatividad

La familia ocupa un lugar central en la vida de ambos artistas. J Balvin pregunta: “¿Querés tener familia?”, a lo que Ryan Castro responde: “Sí, claro... sueño una familia tradicional, como la que yo tuve”.

Castro destaca la importancia de los valores familiares y la responsabilidad como vocero de su entorno: “La bendición de crecer en una familia latina... esa berraquera de siempre hágale, consígalo, trabaje, dele duro”.

La charla también abarca las raíces culturales y el deseo de ambos por mantener una conexión firme con sus orígenes, tanto en lo personal como en lo artístico.

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El paralelismo entre la música y el fútbol

Uno de los temas centrales del episodio es la comparación entre la carrera de un artista y la de un futbolista. Ryan Castro señala: “Ambos caminos exigen sacrificio y preparación. Para un artista, llegar a escenarios globales como Coachella representa un desafío similar al que enfrenta un futbolista al disputar una Copa del Mundo”.

J Balvin y Ryan Castro comparten su cercanía con la Selección Colombia y el orgullo que sienten por representar al país en grandes eventos. Castro expresa: “Ellos al final del día son como nosotros... estar en el Mundial para ellos es como para nosotros estar en Coachella”.

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Respecto a los referentes futbolísticos, Castro señala: “Desde lo que yo crecí y lo que he visto es James. Creo que James ha sido un jugador que ha hecho cosas muy grandes en el fútbol y que ha dado mucha alegría a la tierra”, haciendo mención también de leyendas como Carlos Valderrama y Faustino Asprilla.

Omerta: un álbum artesanal, alejado de imposiciones comerciales

La creación de Omerta ocupa un espacio destacado en la conversación. Ambos describen el álbum como un proyecto orgánico, resultado de semanas de convivencia y experimentación musical. J Balvin muestra el anillo de Omerta, símbolo del pacto de lealtad entre sus equipos: “Ese es el anillo de Omerta, la lealtad. Todo el combo tuyo y el mío tenemos la misma cadena”.

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Ryan Castro enfatiza: “Le dimos amor al proyecto, que eso hoy en día no se ve... el álbum es el momento del álbum, el momento familiar, el momento de crear las canciones”. La producción incluyó viajes a Nueva York y zonas costeras, integrando géneros como trap, reguetón, electrónica y dancehall.

Inspiraciones musicales y culturales

J Balvin revela que su primera inspiración musical fue Nirvana y el tema “Smells Like Teen Spirit”, que marcó el inicio de su camino en la música. Por su parte, Ryan Castro encuentra motivación en deportistas de élite, especialmente en jugadores de la NBA y figuras de la Fórmula 1: “Me inspira mucho ver cómo entrenan, cómo cuidan el cuerpo, cómo están mentalmente preparados”.

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Balvin agrega que su consumo en Instagram se orienta hacia contenidos espirituales y de conciencia: “Me gusta mucho ver eso, que me inspire eso. Todo lo que habla como de conciencia me parcho, me gusta mucho ver eso”.

El episodio concluye con ambos artistas interpretando a capela algunos de sus éxitos y reflexionando sobre el impacto de las plataformas digitales en la difusión de su música y sus mensajes.