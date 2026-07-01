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Mamá de Natalia Villalba reveló detalles de cómo asesinaron a la modelo cucuteña en un apartamento del norte de Bogotá: “Le dio muchos golpes”

Claudia Villalba afirmó que las manos de su hija presentaban afectaciones que dificultaron el reconocimiento del cuerpo

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El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

La muerte de la ciudadana Natalia Villalba en Bogotá sumó una nueva línea de duda después de que su madre revelara que el cuerpo fue hallado dentro de una maleta, en un baño y con el agua abierta, una condición que, según su testimonio, habría complicado la identificación y plantea si la escena fue alterada para ocultar rastros.

La joven, diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, fue hallada sin vida el 22 de junio de 2026 en un apartamento del norte de la capital del país. El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia.

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La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito @ColombiaOscura/X/Canva

Claudia Villalba, madre de la víctima, dijo en una entrevista con el pódcast Conducta Delictiva que solo cuando llegó a la Fiscalía General de la Nación conoció detalles del hallazgo. “Cuando llegué acá y estaba en la Fiscalía, me dijeron que la encontraron en la maleta, en el baño, con la llave abierta”.

El agua abierta y el estado de las manos abrieron dudas sobre la identificación

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos
Claudia Villalba afirmó que las manos de su hija presentaban afectaciones que dificultaron el reconocimiento del cuerpo - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

El testimonio de la familia incorporó un dato que no había sido expuesto de esa manera: las manos de Natalia presentaban afectaciones que, según el relato de su madre, dificultaron el reconocimiento. “Ella tenía las manitas quemadas, los deditos… tal vez del frío, no sé, porque imagina todo ese tiempo mojándose. Es horrible”, expresó.

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A partir de esa declaración, quedó planteado un interrogante sobre si el agua pudo haber sido utilizada para entorpecer la identificación del cuerpo o modificar rastros dentro del apartamento. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente una conclusión definitiva sobre la intención detrás de esa escena.

Durante el mismo diálogo, Villalba sostuvo que a ella no le permitieron ver el cuerpo de su hija por el estado en que fue encontrado. Según su versión, solo pudieron hacerlo una amiga, una prima y su esposo.

“El señor me dijo que no la viera. Solo la vieron la amiga, mi prima y mi esposo, pero yo no la vi. No nos dejaron verla a nosotros”, relató la madre de Natalia.

A la par, relató que las investigaciones del ente acusador apuntan a que la modelo cucuteña recibió fuertes golpes que causaron su fallecimiento. “Hoy me dijeron. El tipo le dio muchos golpes, y ahí fue que la mató. No, no me dijo más porque, pues imagínate tú. Y cuando fuimos a, a qué, a Medicina Legal, hicimos todos los trámites y ya la llevaron”, explicó.

El principal señalado negó haber estado en el apartamento

La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa
La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

El caso responde hoy a una pregunta central: qué ocurrió en el apartamento del norte de Bogotá y si hubo maniobras para esconder el crimen y dificultar la identificación de la víctima. Esa es la línea sobre la que insiste la familia mientras avanza el proceso judicial.

En la entrevista, Claudia Villalba recordó además que su hija atravesaba un momento de cambios personales y laborales. Según dijo, pocos días antes Natalia le había contado que estaba saliendo con un extranjero y que estaba ilusionada por un contrato con personas de Estados Unidos.

“Natalia me contó que estaba saliendo con un australiano, que era muy lindo, que la quería mucho. Ya tenía un contrato con unos gringos”, dijo.

El principal sospechoso es Matthew Foster-Smith, señalado por las autoridades y localizado luego en Ecuador. En declaraciones a un medio británico, el hombre aseguró que salió de Colombia porque supuestamente había recibido amenazas de muerte relacionadas con una deuda.

En esa misma versión, Foster-Smith negó haber estado en el apartamento donde fue hallado el cuerpo y afirmó que el día de los hechos veía un partido entre Inglaterra y Croacia en un establecimiento de la ciudad. Esa cronología, de acuerdo con la información del caso, no coincide con los hechos que investigan las autoridades.

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