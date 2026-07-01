Karina García contó nuevos detalles de su embarazo y si hará revelación de género: “Está sanito”

La paisa habló sobre la revelación de género y el viaje que realizará con sus hijos a Europa - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Karina García y Kris R confirmaron el embarazo de ella con una publicación en Instagram el 24 de junio de 2026, donde la pareja puso fin a semanas de especulaciones en redes sociales.

El anuncio llegó acompañado de una sesión de fotos en la playa y una frase que oficializó la noticia: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

La publicación no incluyó la fecha exacta del nacimiento ni el nombre del bebé, pero se difundió con rapidez en plataformas digitales, alimentada por comentarios previos sobre la llegada del “bebé Rangel García”. Ese movimiento, según se vio en redes, ya venía creciendo desde semanas antes del posteo.

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La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

Días después, la paisa actualizó a sus seguidores a través de historias de Instagram, luego de asistir a un control prenatal.

En ese contexto, describió su reacción tras la ecografía y el alivio por el estado del embarazo: “Buenas, soy feliz. Acabo de llegar de cita. Estaba en ecografía. Ay no. O sea, siempre que uno ve, pues, como al bebé, uno como mamá se pone muy feliz”.

En el mismo relato, García detalló qué le informaron durante el chequeo médico y cómo lo vivió en el momento: “Pues, uno descansa muchísimo porque obviamente se da cuenta que está sanito, que su corazoncito está latiendo perfectamente, que tiene los cinco deditos".

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No desaprovechó la oportunidad para bromear con sus seguidores, pues confirmó que estuvo acompañada de su hija Isabella y que, al igual que ella, emocionada, contaba los deditos de las manos a ver si estaban completos: “Isabella contándole los deditos. Que está bien y siento que eso es lo más importante”.

Unos zapatos blancos de recién nacido se robaron la atención en redes - crédito Karina García / Instagram

También contó algunos síntomas del embarazo y volvió a poner el foco en lo que, para ella, marcó la consulta. En esa misma secuencia, aclaró que todavía no conoce el sexo del bebé, aunque dijo que ya evalúan el anuncio: “O sea, todavía no sé el sexo de mi bebé, pero ya casi, porque vamos a hacer revelación”.

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García vinculó esa etapa con un viaje que, según explicó, hará con sus hijos en los próximos días. “Entonces me tiene muy feliz. Bueno, ya casi no, falta todavía un tiempito, porque mañana me voy para Europa con mis niños y estoy muy feliz”, afirmó, antes de anticipar sus planes inmediatos: “Vamos a hacer maleta, me voy de vacaciones con mis amores hermosos y eso me tiene demasiado dichosa”.

Karina García compartió unas emotivas palabras al ver a su bebé en un ultrasonido - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Además, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió la ecografía de su tercer bebé con un mensaje dirigido al futuro hijo o hija, que acompañó con una imagen en la que se aprecia la figura del rostro del bebé.

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“Mi niño o mi niña. Mientras tú creces dentro de mí, también nace una nueva versión de mí. No puedo prometerte una vida perfecta, pero sí un amor infinito, muchos besos, mimos, abrazos y una mano que jamás te soltará. Ya cuento los días para conocerte, mi amor bonito 😍😭🥲”, escribió.

Qué más dijo sobre su embarazo

La acidez ha sido uno de los síntomas más difíciles para ella, explicando: “El útero está grande, está creciendo contra los órganos del estómago y la acidez es insoportable”.

Compartió que ha encontrado alivio con unas tabletas recomendadas, agradeciendo a la madre de su pareja por el obsequio que la ha ayudado a sobrellevar este malestar.

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La publicación de Karina García sobre su fertilidad - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Karina recurrió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram para expresar gratitud y esperanza, acompañada de una imagen de ella simulando ser una figura religiosa. “Hoy quiero agradecerle mucho a Dios por haberme dado unos óvulos tan potentes, unas trompas de Falopio saludables y un útero sano, más un estado hormonal adecuado para dar vida”.