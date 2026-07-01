Coronel retirado Javier Valenzuela denuncia que se frenaron operativos contra disidencias en Nariño por los diálogos de paz: vincula su salida por sus quejas

El militar retirado sostuvo que existían alertas sobre armas, explosivos e insumos para procesar cocaína en esa zona de Tumaco y la costa, pero que las restricciones impidieron operaciones ofensivas durante su periodo de mando - crédito Colprensa

Las restricciones a operaciones en Nariño quedaron ligadas, según el coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules, al contexto de los diálogos con disidencias, según declaró en una entrevista con La FM.

De acuerdo con el medio radial, cuando estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Hércules en Tumaco y en la costa del Pacífico nariñense, recibió órdenes de retirar tropas y no avanzar hacia zonas como Inda Zabaleta y el río Rosario, pese a que, de acuerdo con su versión, había información de inteligencia sobre presencia de la Segunda Marquetalia, armamento, explosivos e insumos para procesar clorhidrato de cocaína.

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Valenzuela situó el origen de su denuncia en el área que tuvo a cargo. “Yo asumí en diciembre de 2024, precisamente por la reorganización de las fuerzas de tarea que pasaban de ser conjuntas a unidades del Ejército”.

“Fueron cuatro batallones los que comandé, y tuve bajo mi responsabilidad nueve municipios de la costa del Pacífico nariñense”, afirmó. Luego añadió: “Los diálogos de paz fueron un obstáculo permanente para poder realizar operaciones ofensivas con mis unidades, especialmente en el sector de Inda Zabaleta”.

Valenzuela sostuvo que en esa zona existió un espacio delimitado para extraer cabecillas de la Segunda Marquetalia: “Era un cuadrante que no era permanente, era un cuadrante que tenía una fecha de inicio, una fecha de término”.

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El excomandante afirmó que se volvió incómodo tras exponer la situación a superiores y al ministro durante una visita a Tumaco, y añadió que incluso había escasez de munición que obligaba a medir el gasto en entrenamientos - crédito Gobernación de Nariño

Según su relato, ese límite temporal se convirtió en una barrera fija para la tropa. “Los bandidos lo tomaron como algo permanente y cuando mis tropas trataban de ingresar a realizar cualquier tipo de operación, siempre constreñían a la población civil” para frenar la entrada de los militares, dijo, y agregó que hubo denuncias y acusaciones que, según él, buscaban impedir operaciones contra la estructura de alias Uriel.

Las órdenes para retirar tropas en zonas bajo presión de los diálogos

Al hablar de sus superiores, el coronel retirado distinguió entre los mandos de división y las órdenes que, según dijo, llegaron desde niveles más altos. “Por parte del comando de la Tercera División, en ese entonces, el señor general Mejía, después asumió el señor general Africano, ellos siempre me apoyaron”.

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Acto seguido describió dos llamadas puntuales. “Sí recibí dos llamadas, una de quien hoy en día es el comandante general, en ese momento era jefe de Estado Mayor Conjunto, directamente el señor general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona”.

En esa misma intervención, recogida por La FM, aseguró que la unidad avanzaba con información de inteligencia. “Teníamos información de la presencia, no solamente de integrantes, sino de almacenamiento de armamento, explosivos”.

La denuncia del coronel retirado Javier Valenzuela, exjefe de la Fuerza de Tarea Hércules, reabre el debate sobre los límites operativos impuestos en Tumaco mientras avanzaban conversaciones con la Segunda Marquetalia - crédito Policía Nacional

También afirmó que una segunda llamada tuvo el mismo efecto cuando estaba como comandante encargado. “El señor general Erick Rodríguez también me llamó para lo mismo, retirar las tropas, debido a que mi intención siempre fue desarrollar operaciones hacia el río Rosario”.

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Valenzuela relató que nunca recibió una explicación completa sobre el origen de esas instrucciones. “La orden fue: devuelva esas unidades, allá no puede ingresar porque estamos en el tema de diálogos y no, nada más”.

A partir de esa experiencia, vinculó la restricción con quejas elevadas desde la mesa de diálogos. “Sí sé de primera mano que, a través de algunos integrantes de la mesa de diálogos, por supuesto, los bandidos se quejaron con la presencia de nuestra tropa”.

Lo que dijo sobre las extracciones y las restricciones alrededor de los diálogos

En otro tramo de la entrevista, La FM mencionó un documento fechado el 29 de enero de 2025 sobre extracciones en helicóptero para facilitar negociaciones. Valenzuela ubicó dos puntos relacionados con esas maniobras: Inda Zabaleta, bajo su responsabilidad, y la laguna del Chimbusa.

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“De estos dos puntos era donde se extraía en helicóptero”, afirmó. Luego precisó que los documentos indicaban que no podía haber soldados cerca de esos lugares: “No podía permanecer tropa cerca, no podía estar la tropa por ahí alrededor”.

El excomandante describió además el papel que, según dijo, se le asignaba a su unidad en esas jornadas. “Nosotros no interveníamos en absolutamente nada”.

Valenzuela vincula la imposibilidad de operar en sectores clave con el crecimiento de cultivos y del procesamiento de clorhidrato de cocaína, en una región donde dijo haber comandado cuatro batallones y nueve municipios - crédito @FuerzasMilCol/X

“Simple y llanamente debíamos no ingresar, debíamos no interferir en ese tema de los diálogos”, agregó. Según su versión, desde esos puntos los trasladaban hasta un aeropuerto y de allí, “me imagino yo, en vuelo chárter” hacia la mesa de diálogos, que ubicó en Putumayo.

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El impacto que atribuye al freno de las operaciones

Cuando La FM le preguntó por las consecuencias de esas restricciones, Valenzuela las relacionó con la expansión de economías ilegales y con el fortalecimiento de los grupos armados. “Para nadie es un secreto que eso influyó en el crecimiento, no solamente de los cultivos, sino en el crecimiento del clorhidrato de cocaína”.

Como ejemplo de la presión operativa que describió, señaló que durante su mando destruyeron cuatro megalaboratorios de clorhidrato de cocaína. El coronel retirado dijo que esa dinámica multiplicó la financiación de las estructuras ilegales. “Se financiaron estos grupos de manera que hasta ahora no se conoce la dimensión de cuánta cantidad de droga sacaron y cuánto dinero les ingresó”.

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Contrapuso esa capacidad económica con las carencias que, según afirmó, enfrentó el Ejército. “El año pasado tuvimos una situación compleja donde prácticamente hasta en los entrenamientos nosotros teníamos que verificar qué cantidad de munición podíamos gastar porque no había munición”.

En el tramo final, vinculó su salida de las Fuerzas Militares con el malestar que, a su juicio, causaron sus resultados y sus reclamos. “Pienso que de alguna manera me volví incómodo”, declaró, tras asegurar que expuso esa situación incluso ante el ministro durante una visita a Tumaco.