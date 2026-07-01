El campeón del fútbol colombiano regresó a entrenamientos: novedades del Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

En la imagen aparecen dos jugadores: Teófilo Gutiérrez y Deiber Caicedo, y el director técnico Alfredo Arias - crédito Habla Deportes/Cuid Sports

Junior de Barranquilla volvió a escena. Luego de conquistar el título del fútbol colombiano y celebrar una nueva estrella en su historia, el equipo barranquillero inició trabajos de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay con la meta de mantenerse en lo más alto y buscar el tricampeonato.

El plantel rojiblanco regresó a la actividad con la realización de exámenes médicos, pruebas físicas y los primeros trabajos de preparación bajo las órdenes del entrenador Alfredo Arias, quien tendrá el reto de mantener la competitividad de un equipo que viene de un semestre exitoso y que ahora tendrá mayores expectativas por parte de su hinchada.

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Carlos Bacca ya es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional - crédito Junior FC

La continuidad de Carlos Bacca con Junior de Barranquilla

El regreso estuvo marcado por la ilusión de los jugadores, pero también por algunas novedades en la conformación del grupo. Una de las principales situaciones que genera atención es la continuidad de algunos referentes, especialmente la del delantero Carlos Bacca, quien terminó contrato con la institución.

Sobre este tema, Alfredo Arias fue claro y explicó que la decisión está en manos de la dirigencia: “Carlos Bacca terminó contrato, es una cosa de la dirigencia”. El entrenador también habló sobre el caso del defensor Lucas Monzón y reconoció que será necesario evaluar alternativas para fortalecer la plantilla. “Yo que recomendé a Monzón, me toca decir que hay que ir por otro porque nosotros necesitamos una respuesta”, afirmó Arias, dejando abierta la posibilidad de que el club busque nuevas incorporaciones para afrontar el segundo semestre.

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Teófilo Gutiérrez será uno de los tres capitanes del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-II-crédito @JuniorClubSA/X

Teófilo Gutiérrez aseguró su continuidad en Junior

Mientras la directiva trabaja en la planificación del equipo, uno de los jugadores que expresó su compromiso con el proyecto fue Teófilo Gutiérrez, quien volvió a hablar sobre su presente y la motivación que mantiene para seguir aportando dentro del fútbol profesional. “Siempre estoy renovado, con la misma ilusión y el deseo del last dance y de darle lo mejor a mi fanaticada”, aseguró Teófilo, dejando claro que continúa con la intención de responderle a los seguidores del conjunto barranquillero.

El mensaje de compromiso también apareció en otros futbolistas del plantel. Deiber Caicedo, una de las piezas importantes del equipo, manifestó su deseo de volver a competir y devolver en la cancha el respaldo recibido por la afición. “Ya quiero volver para retribuirle eso (a la hinchada) donde se debe, en la cancha”, expresó el atacante, quien además destacó la importancia de que todos los jugadores estén enfocados en el objetivo colectivo.

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Otro de los jugadores que habló durante el regreso fue Juan David Ríos, quien destacó la importancia de iniciar la preparación de la mejor manera y llegar en condiciones óptimas al comienzo de la competencia. “Lo importante es que los que estemos, estemos sumando y por la estrella 12+1”, fue uno de los mensajes que reflejó la mentalidad del grupo en esta nueva etapa.

Fabián Ángel besando la copa del título que le dio la estrella número doce al Junior de Barranquilla - crédito @fabian.angel16/Instagram

El campeón colombiano tendrá ahora varias semanas de preparación para ajustar detalles, definir la plantilla definitiva y comenzar una nueva campaña en la que la exigencia será mayor. Después de conseguir el título, Junior no solo tendrá que defender su condición de campeón, sino demostrar que puede sostener el nivel competitivo que lo llevó a celebrar una nueva estrella.

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La hinchada espera que el equipo mantenga la base que consiguió el campeonato, pero también que lleguen refuerzos capaces de responder a los desafíos del semestre. El objetivo está claro dentro del camerino: seguir haciendo historia y buscar la estrella número 13 en el escudo rojiblanco.

Con ilusión renovada, referentes comprometidos y un cuerpo técnico que ya trabaja en la planificación, Junior de Barranquilla inició oficialmente el camino hacia la Liga BetPlay II. La temporada apenas comienza, pero el mensaje desde la institución es contundente: el campeón quiere volver a celebrar.