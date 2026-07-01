Así impactará la tasa de interés al 12% anunciada por el Banco de la República a los colombianos, según estudio: “El bolsillo sentirá lo más duro”

La subida de la tasa del Banco de la República al 12% encarecerá tarjetas, préstamos de consumo, cupos rotativos y compras a cuotas en los próximos meses - crédito Luisa González/Reuters

La subida de la tasa del Banco de la República al 12% el martes 30 de junio encarecerá en los próximos meses las tarjetas, los préstamos de consumo, los cupos rotativos y las compras a cuotas, en un momento en que la inflación sigue presionando gastos básicos de los hogares y el alivio en el costo del crédito quedó aplazado para 2027, según un estudio de Russell Bedford Colombia.

El golpe no será inmediato, pero sí progresivo. De acuerdo con el estudio, el traslado de las decisiones del Emisor a los créditos de consumo suele tardar varios meses, por lo que los aumentos del primer semestre seguirán apareciendo en recibos y extractos durante julio, agosto y septiembre.

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La señal más visible ya está en el crédito al consumo. Al cierre de junio, la Superintendencia Financiera certificó en 19,19% efectivo anual el interés bancario corriente para esa modalidad, base sobre la cual los intereses máximos quedaron alrededor de 28,79% efectivo anual.

Roger Román Sánchez, CEO de la firma, dijo que el escenario cambió por completo frente a lo que esperaba el mercado a comienzos de año.

“El mercado entró a 2026 apostando a que el crédito se abarataría en la segunda mitad del año. Esa apuesta se canceló: el semestre arranca con la tasa más alta desde 2024 y el alivio quedó reprogramado para 2027”, expresó el directivo.

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El estudio de Russell Bedford Colombia señaló que el impacto de la tasa del Banco de la República llegará con rezago y se reflejará en recibos y extractos entre julio y septiembre - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La tasa de intervención pasó de 9,25% a comienzos de 2026 a 11,25% en marzo y ahora llegó a 12%. En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 5,84% anual, casi el doble de la meta de 3%.

Según el Dane, algunos alimentos empezaron a moderarse, pero los servicios siguen empujando los precios. Restaurantes y hoteles subieron 9,62%, salud 8,35% y educación 7,58%.

El estudio sostiene que ese entorno dificulta una rebaja rápida del costo del dinero. El Producto Interno Bruto creció 2,2% en el primer trimestre y, según cálculos de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, cerca del 46% de ese avance se explicó por el gasto público.

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Román Sánchez describió el efecto de esa dinámica sobre las familias endeudadas. “Cuando el gasto público empuja la demanda por encima de la capacidad productiva del país, alguien tiene que enfriar la economía. Ese costo lo termina pagando el hogar endeudado, vía cuotas más caras”.

La advertencia que hace la firma a los hogares es concreta: pedir plata prestada será más costoso desde julio y el segundo semestre no será para asumir nuevas cuotas, sino para ordenar deudas, revisar extractos y priorizar obligaciones.

Las tarjetas y los créditos rotativos son la deuda que debe mirarse primero

La Superintendencia Financiera certificó en 19,19 % efectivo anual el interés bancario corriente para crédito de consumo y los intereses máximos quedaron cerca de 28,79% VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La primera alarma está en las tarjetas de crédito. El estudio advierte que diferir compras pequeñas a muchos meses, financiar mercado, viajes, tecnología o pagar solo el mínimo puede convertir gastos corrientes en obligaciones largas y difíciles de desmontar.

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La recomendación de la firma es pagar primero las deudas más caras, en especial tarjetas y rotativos, frenar nuevas compras a plazos largos, revisar si conviene fijar tasa en los préstamos que lo permitan y renegociar antes de que el rezago termine de sentirse. Quienes compraron televisor, viajes o planes asociados al Mundial a varias cuotas recibirán esa factura cuando el dinero ya es más caro.

El directivo resumió el momento con otra advertencia sobre el desfase entre la decisión del banco central y su impacto real. “Lo más engañoso de este ciclo es el rezago: los aumentos de tasa de los primeros meses todavía se están trasladando a las tarjetas y a los créditos de consumo. El bolsillo sentirá lo más duro en el segundo semestre, aunque el Banco ya no suba más”.

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Para los hogares, la hoja de ruta empieza por leer el extracto completo y no limitarse al pago mínimo. También conviene comparar tasas entre obligaciones, priorizar las que cobran más intereses y evitar nuevos cupos si no existe una fuente clara de pago, porque más endeudamiento puede traducirse en menos ingreso disponible durante varios meses.

Las tarjetas de crédito y los créditos rotativos concentran la deuda más costosa, por lo que la recomendación es pagar primero esas obligaciones y evitar compras a plazos largos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El mismo escenario que castiga al deudor mejora la rentabilidad para quien tiene excedentes. Según la publicación, los certificados de depósito a término y otros instrumentos de bajo riesgo vuelven a ofrecer rendimientos atractivos en un contexto de tasas elevadas.

La recomendación cambia según la situación de cada hogar. Si hay deudas caras, la prioridad sigue siendo pagarlas; si ya están cubiertos los gastos básicos y queda dinero libre, ese excedente puede aprovechar mejor las tasas actuales.

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Román Sánchez lo resumió así: “Para el deudor es un semestre defensivo; para el ahorrador disciplinado es la mejor ventana de CDT en años. Pocas veces el dinero quieto ha rendido tanto”.

La decisión, según el estudio de Russell Bedford Colombia, pasa por separar el flujo necesario para arriendo, mercado, salud y emergencias del dinero que realmente puede guardarse mientras se conoce la inflación de junio y se ajustan las expectativas.