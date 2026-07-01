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La ola de calor también afectaría el partido Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026: autoridades en alerta

Así como en Kansas tomaron precauciones para el duelo de Colombia contra Ghana, en la ciudad canadiense hay alerta por las altas temperaturas y la cantidad de público

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Toronto también sufre por las altas temperaturas en el Mundial 2026 y previo al juego de Portugal y Croacia - crédito John E. Sokolowski/Imagn Images
Toronto también sufre por las altas temperaturas en el Mundial 2026 y previo al juego de Portugal y Croacia - crédito John E. Sokolowski/Imagn Images

Toronto y buena parte de Ontario quedaron este martes bajo alerta por calor extremo ante la primera ola de calor del verano, que coincidirá con las celebraciones del Día de Canadá y con el partido Portugal vs. Croacia de dieciseisavos del Mundial 2026.

La ciudad está en alerta porque el episodio dejará temperaturas máximas de entre 34 y 37 grados celsius hasta el viernes 3 de julio, con sensación térmica de hasta 45 grados, y además puede afectar la salud pública, la movilidad y la operación del partido del jueves 2.

Las medidas de prevención y respuesta en la ciudad

El Servicio Meteorológico de Canadá emitió una alerta naranja para el área metropolitana de Toronto y otras zonas de Ontario. Las mínimas nocturnas, de entre 21℃ y 25℃, apenas ofrecerán alivio.

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Toronto Pearson registró el martes 30 de junio 34,2 grados celsius y una sensación térmica de 44. Eso convirtió a Toronto, al menos durante la tarde, en uno de los puntos más calurosos del país norteamericano.

Toronto vive una ola de calor por el verano y las autoridades están en alerta por riesgos a la salud - crédito Kyaw Soe Oo/REUTERS
Toronto vive una ola de calor por el verano y las autoridades están en alerta por riesgos a la salud - crédito Kyaw Soe Oo/REUTERS

Según la agencia EFE, la jornada del miércoles, Día de Canadá, también puede situarse entre las más calurosas de los últimos años en la ciudad. El fenómeno responde a una cúpula de calor, un sistema de altas presiones que atrapa aire cálido y humedad y limita la circulación atmosférica. Ese episodio también puede deteriorar la calidad del aire y aumentar el riesgo de tormentas.

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Las autoridades sanitarias pidieron a la población que evite esfuerzos físicos al aire libre, beba agua con frecuencia y vigile a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol, según la agencia.

Los principales afectados son los aficionados del Mundial 2026 por exponerse a la ola de calor en las calles de Toronto - crédito Kyaw Soe Oo/REUTERS
Los principales afectados son los aficionados del Mundial 2026 por exponerse a la ola de calor en las calles de Toronto - crédito Kyaw Soe Oo/REUTERS

La administración local de Toronto activó su alerta de calor, amplió los horarios de las piscinas y mantiene abiertos más de 500 espacios de refrigeración e hidratación para los ciudadanos y turistas por la Copa del Mundo.

¿Cómo afectará el calor a Portugal vs. Croacia?

El partido entre Portugal y Croacia está previsto para el jueves 2 de julio a las 6:00 p. m., hora de Colombia, en el Toronto Stadium y será el último encuentro del Mundial 2026 que se disputará en la ciudad.

La FIFA recomendó a los aficionados beber al menos un vaso de agua cada 20 minutos en condiciones de calor. También permitirá entrar al estadio con una botella blanda, desechable y sellada de hasta 590 mililitros, tras rectificar una prohibición inicial que criticó la alcaldesa Olivia Chow.

Una buena parte de aficionados de Croacia se encuentra en Toronto por el Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters
Una buena parte de aficionados de Croacia se encuentra en Toronto por el Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters

La ciudad instalará camiones adicionales de agua y carpas de nebulización junto al estadio y en la zona del festival. Las autoridades también advirtieron de posibles retrasos en los trenes de cercanías por la necesidad de reducir la velocidad ante el riesgo de deformación de las vías, según la agencia.

La fiebre por las entradas en medio de la ola de calor

En paralelo, CTV News informó de una fuerte demanda de entradas para el Portugal-Croacia. Según el canal, el lunes 29 de junio por la tarde algunas localidades de reventa en SeatGeek superaban los $30.000.

Para el martes, el valor máximo visible en esa plataforma era de $4.558, mientras que en StubHub los precios iban desde $1.000 hasta más de $3.800. El medio añadió que el estadio tiene una capacidad aproximada de 45.000 espectadores.

Portugal vs. Croacia
Dos días antes del partido, así están los precios de las entradas para Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026 - crédito SeatGeek

David Clement, director de políticas del Consumer Choice Center, dijo a dicho medio que el encuentro despierta gran interés por el peso de las comunidades portuguesa y croata en el área metropolitana de Toronto. También señaló que el alza de precios era previsible por lo que está en juego.

Clement además recomendó comprar solo en sitios autorizados. En declaraciones recogidas por el canal, advirtió que las ventas en plataformas no reguladas como Facebook Marketplace elevan el riesgo de fraude.

El interés por el partido también refleja la presencia de comunidades portuguesa y croata de gran tamaño en el área metropolitana de Toronto, según explicó. Ese factor añade presión a la demanda de entradas en plena ola de calor.

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