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Se habría filtrado la nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana: sorpresa en el frente de ataque

La Tricolor enfrentará al equipo africano en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 el 3 de julio a las 8:30 p.m. hora colombiana

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Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
Nómina titular de la Selección Colombia para el partido ante República Democrática del Congo por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 - crédito Ulises Ruiz

La Selección Colombia formaría ante Ghana con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz como lateral derecho, Jhon Lucumi y Davinson Sánchez como pareja de defensores centrales y Johan Mojica como lateral por izquierda; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en la primera línea de volantes; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias más adelante; y Jhon Córdoba, como gran novedad, en el frente de ataque.

La revelación la hizo Caracol Radio sobre el mediodía del 30 de junio, asegurando que hasta ese momento esa sería la idea del director técnico de la “Tricolor”, Néstor Lorenzo, para enfrentar la segunda ronda de la Copa del Mundo 2026. De confirmarse, sería el mismo equipo que jugó las dos primeras fechas del torneo, ante Uzbekistán y República Democrática del Congo respectivamente, con el único cambio de la inclusión de Jhon Córdoba como centro delantero por encima de Luis Javier Suárez.

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El periodista que hizo la revelación fue César Augusto Londoño, director del Pulso del Fútbol, que después de entregar la alineación afirmó: “Esa es la nómina de Colombia, de acuerdo a lo que he podido averiguar”. Ya había revelado, antes del Mundial 2026, que Gustavo Puerta sería titular por encima de Richard Ríos y es lo que ha terminado pasando durante el torneo.

Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez en medio de un entrenamiento con la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito FCF

Razones del cambio Luis Javier Suárez por Jhon Córdoba

La razón de la salida de Luis Javier Suárez y el ingreso de Jhon Córdoba en la nómina titular de la Selección Colombia tendría que ver con el bajo nivel demostrado por Suárez en los dos partidos que inició como titular. Así lo han afirmado analistas colombianos, entre ellos el propio Londoño en Caracol Radio.

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Las estadísticas demostrarían ese nivel del delantero: en ataque, Suárez terminó con 1 remate, aunque no logró enviarlo al arco rival y terminó siendo bloqueado. Su registro de goles esperados (xG) de 0.03 refleja que prácticamente no tuvo una ocasión clara de gol durante el encuentro.

En la construcción ofensiva, completó 8 de 10 pases (80% de precisión), con 5 pases acertados en campo rival de 7 intentos, mostrando efectividad cuando buscó asociarse lejos de su zona. Además, registró 1 pase clave, una acción que generó una oportunidad para sus compañeros.

En cuanto al juego con balón, tuvo 20 contactos con la pelota y completó 3 intentos de regate, aunque solo 1 fue exitoso. También recibió 3 faltas, una muestra de que intentó proteger la pelota y generar duelos individuales. Perdió la posesión en 4 ocasiones.

En conducción, realizó 3 carreras con balón y avanzó 13 metros en progresión, aunque su impacto en romper líneas fue limitado. Su progresión total terminó en -5,5 metros, indicando que no logró ganar mucho terreno hacia adelante.

Desde el aspecto físico, recorrió 7,4 kilómetros, alcanzó una velocidad máxima de 31,3 km/h y realizó 11 sprints. En acciones de alta intensidad acumuló 270 metros aproximadamente entre carreras rápidas y sprint, mostrando movilidad y esfuerzo sin balón.

Jhon Córdoba enfrentando a Portugal, partido en el que fue titular, condición que mantendría para enfrentar a Ghana - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters
Jhon Córdoba enfrentando a Portugal, partido en el que fue titular, condición que mantendría para enfrentar a Ghana - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Posible nómina titular de Ghana

Por su parte, el equipo africano que viene de quedar tercero en el grupo L con cuatro unidades, por debajo de Croacia e Inglaterra, y por encima de Panamá. Para enfrentar a la Selección Colombia, Ghana no tendría cambios respecto a la nómina inicial que ha venido enfrentando esta Copa del Mundo:

  • Arquero: Lawrence Ati-Zigi (1)
  • Defensores:
    • Marvin Senaya (26)
    • Jonas Adjetey (4)
    • Jerome Opoku (18)
    • Gideon Mensah (14)
  • Mediocampistas:
    • Caleb Yirenkyi (3)
    • Kwasi Sibo (8)
    • Elisha Owusu (15)
  • Delanteros:
    • Ernest Nuamah (24) o Christopher Bonsu Baah (13)
    • Antoine Semenyo (11)
    • Jordan Ayew (9)

Dirigidos por el portugués Carlos Queiroz, exdirector técnico de la Selección Colombia entre el año 2019 y 2020.

Ghana celebrando su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo 2026 - crédito Brian Snyder/Reuters
Ghana celebrando su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo 2026 - crédito Brian Snyder/Reuters

Por dónde ver el juego entre Ghana y Colombia

Este enfrentamiento será el último de la fase de dieciseisavos Mundial. Se disputará el próximo viernes, 3 de julio, a las 8:30 de la noche (hora colombiana), y el ganador de este choque se enfrentará a Suiza o Argelia en los octavos de final. Las opciones para ver el juego en territorio colombiano son:

  • Gol Caracol
  • Deportes RCN
  • Direct TV
  • Disney Plus Premium

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GhanaTitularJames RodriguezSelección Colombia Mundial 2026Colombia vs GhanaColombia-Deportes

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