Gustavo Petro dio vía libre para la extradición de alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua: será enviado a Chile

Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, considerado como uno de los fundadores y líderes de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, será extraditado a la Justicia de Chile.
La decisión fue autorizada por el presidente Gustavo Petro, a través de la Resolución 245 de 2026.
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