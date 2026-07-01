Gustavo Petro dio vía libre para la extradición de alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua: será enviado a Chile

La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín

Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, considerado como uno de los fundadores y líderes de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, será extraditado a la Justicia de Chile.

La decisión fue autorizada por el presidente Gustavo Petro, a través de la Resolución 245 de 2026.

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