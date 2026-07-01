Colombia

Policía alerta por el aumento de homicidios en Bogotá derivados de riñas tras los partidos de Colombia en Mundial 2026

El informe oficial registró siete personas muertas, con seis ataques con arma blanca, uno con arma de fuego y cerca de 25 heridos por intolerancia

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Miles de colombianos se darán cita en gastrobares para ver los partidos de la selección Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz
La Policía de Bogotá advirtió que conflictos cotidianos que antes terminaban en discusiones verbales ahora derivan con más frecuencia en homicidios - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz

En medio de la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026, coincide con un preocupante repunte de riñas mortales en Bogotá.

Durante el último fin de semana festivo, tras el partido del sábado 27 de junio contra Portugal, entre la 12:00 a. m.y las 6:00 a. m. se registraron cinco homicidios, todos vinculados a peleas callejeras. Al cierre del domingo 28 de junio, la cifra se elevó a siete muertos y cerca de 25 heridos en hechos asociados a intolerancia, según la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, la ciudad atraviesa un fenómeno preocupante: aunque los asesinatos por encargo han disminuido, las muertes provocadas por conflictos personales y riñas han mostrado un alza persistente.

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El oficial detalló que, en comparación con años anteriores, Bogotá suma casi 40 homicidios más por intolerancia y riñas, mientras los asesinatos cometidos por sicarios han caído en casi 100 casos.

La versión compartida en redes sociales señaló que simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella habrían participado en la riña - crédito Reuters/Captura video
Giovanni Cristancho afirmó que Bogotá lleva casi 100 homicidios menos por sicariato, pero casi 40 más por intolerancia y riña - crédito Reuters/Captura video

En su análisis, Cristancho destacó que este patrón se intensifica los fines de semana y en espacios donde el consumo de alcohol predomina. “Hoy podemos decir que llevamos casi 100 homicidios por sicariato menos, pero tengo un incremento de casi 40 homicidios más por intolerancia y por riña”, señaló el comandante.

El aumento de homicidios derivados de disputas cotidianas está llevando a las autoridades a considerar esta violencia como un reto tan complejo como el crimen organizado. Las cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana respaldan esta preocupación: cuatro de cada diez homicidios en Bogotá tienen origen en una riña, una agresión o un episodio de intolerancia.

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Riña en el sur de Bogotá

La noche que debía ser de alegría para Andrés Bermúdez y su esposa terminó en urgencias, tras un violento incidente en un bar del sector Primero de Mayo. La pareja, que celebraba la clasificación de Colombia como líder del grupo K luego del partido contra Portugal, vio interrumpida su celebración por una agresión inesperada.

Bermúdez relató a Alerta Bogotá que intervino cuando notó que el personal de seguridad agredía a una joven pareja. “Nosotros intervenimos porque había una pareja. Eran solamente ellos dos. Les estaban pegando muy duro las personas de seguridad”, explicó. Junto a un amigo, insistió en que los dejaran ir: “‘Ya no les peguen más, déjenlos quietos, miren que son dos peladitos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan’. Y los dejan ir”.

Las autoridades lograron disipar a los agresores tras la violenta pelea - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Las autoridades lograron disipar a los agresores tras la violenta pelea - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El ambiente dentro del bar se tornó tenso, pero la situación pareció calmarse momentáneamente. Más tarde, mientras regresaba del baño, Bermúdez intentó volver rápidamente a la mesa donde estaba su esposa, embarazada, al notar una nueva pelea. En ese trayecto fue atacado.

“Mi esposa me dijo: ‘Cuidado’, pero yo volteé a mirar y el tipo venía encima. Me pegó con una botella. Mi esposa me dijo que era una botella. Yo no alcancé ni siquiera a alzar la mano o defenderme. Nada. Simplemente sentí el golpe y me di cuenta de que comencé a sangrar”, detalló.

El incidente obligó a Bermúdez a permanecer hospitalizado, en espera de autorización para una cirugía necesaria por las lesiones en su rostro. Las agresiones no se limitaron solo a él.

Una amiga suya también resultó gravemente herida esa noche, tal como narró: “Ella estaba con el novio y con tal de defenderlo, se metió en medio, y uno de esos tipos de seguridad, que tenía un separador de los que se ponen en las filas de los bancos, salió corriendo y la golpeó, le alcanzó a tumbar tres dientes”.

Los hechos dejaron a varias personas heridas, mientras el bar continuó operando al día siguiente como si nada hubiera ocurrido. Según lo que le informaron amigos, la actividad del local no se detuvo pese al enfrentamiento con botellas.

De acuerdo con el testimonio de Bermúdez, la policía no actuó con la contundencia esperada: “Le dije al policía: ‘Mire, fue esa persona’. Lo alcancé a reconocer. Mi esposa lo reconoció, las otras dos personas que estaban con nosotros lo reconocieron, y no fueron capaces de pedirle la cédula (…) Me tuvieron dos horas en ese bar, esperando los documentos de la empresa logística y de una sola persona, que fue la que le tumbó los dientes a mi amiga. Y la persona que me hizo esto en la cara estaba como si nada”.

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