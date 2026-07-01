Colombia

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

La creadora de contenido habría hecho esta comparación con la artista antioqueña, según sus seguidores, teniendo en cuenta el triángulo amoroso que vivió en ‘La casa de los famosos Colombia’ entre Tebi Bernal y su expareja, Jhorman Toloza

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La creadora de contenido aseguró que todas en algún momento se han sentido como Karol G con sus exparejas - crédito @emfuror/IG

La confesión de la cantante Karol G sobre una relación donde su pareja (no menciona quién) nunca quiso celebrar su cumpleaños con ella —y que culminó con un abandono en la sala de espera de un aeropuerto— no tardó en generar réplicas.

Una de las más directas llegó desde las redes sociales por parte de Alexa Torrex, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia que aseguró haberse sentido completamente identificada con la situación de la artista.

“Todas en algún momento fuimos la Karol G con el tema de los cumpleaños”, escribió la joven cucuteña, quien fue más allá y extendió la reflexión a una conclusión que resonó entre sus seguidoras: “No sirve de nada ser buena mujer”.

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Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
La reacción de Alexa Torrex se habría debido por la reacción de Tebi Bernal tras salir de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La creadora de contenido y comediante señaló que es casi habitual que las mujeres coincidan con parejas que no valoran ese tipo de gestos: “Uno de boba va y hace algo grande... a son de qué, ¿te lo van a agradecer?”.

La exparticipante del reality del Canal RCN también puso en perspectiva la situación de la artista con cierta ironía: “Si le va así a Karol G, lastimosamente, ¿qué puede esperar una que es un ser humano normalito?”.

Torrex mencionó que ha visto muchos casos de mujeres que entregan demasiado —“las decoraciones, los regalos y un poco de vainas”— sin recibir reciprocidad.

Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Jhorman fue el prometido de Alexa y también habría generado ruido por la forma en que terminó la relación - crédito @jhormantol/IG

La historia que disparó todo este debate ocurrió durante uno de los conciertos de la gira de Rosalía, quien invitó a la colombiana a subir al escenario. Frente a miles de personas, Karol G decidió hacer una confesión sobre una relación pasada en la que su pareja nunca quiso compartir esa fecha con ella.

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“Estaba en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”, dijo la paisa, también conocida como la Bichota. “Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está?”.

Lo que siguió fue un patrón que se repitió durante años. El primer cumpleaños quedó sin celebración, el segundo tampoco ocurrió nada, y en el tercero, por fin, coincidieron.

Las románticas imágenes se tomaron las redes sociales - crédito Karol G / Instagram
La Bichota aseguró que a una de sus exparejas no le gustaba pasar los cumpleaños con ella - crédito Karol G / Instagram

Pero en el cuarto año la dinámica volvió a su cauce anterior: “Celebramos el cumpleaños por todo lo alto y ya el cuarto… tampoco”, relató ante una Rosalía visiblemente sorprendida, quien le preguntó si para ella era importante estar presente. La respuesta fue directa: “Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta”.

El episodio más extremo llegó al final del relato. Karol G contó que en uno de esos intentos ya tenían todo listo para un viaje: las maletas, el aeropuerto, la sala de espera. Y aun así, no ocurrió. “Dime que a ti te han pasado cosas, pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto”, le dijo a la española. La reacción de Rosalía fue tajante: “No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable”.

Las palabras de la colombiana fueron asociadas de inmediato con su ruptura reciente con Feid, aunque hay quienes sostienen que los hechos descritos corresponden en realidad a su relación anterior con Anuel AA.

Cuándo habrían terminado Karol G y Feid

La confesión de Karol G sobre una relación fallida sorprendió al público del concierto de Rosalía en Los Ángeles, al dejar entrever detalles que los seguidores rápidamente asociaron con Feid, su expareja, revelando así el trasfondo personal detrás de una ruptura que hasta ahora solo alimentaba rumores en redes sociales - crédito @updaterosalia / X

Una de las hipótesis más repetidas señala como punto de quiebre el cumpleaños de Feid, celebrado en Japón el 19 de agosto de 2025. Todos los comentarios apuntan a unas declaraciones que ofreció la Bichota en el pódcast Call Her Daddy, en el que dijo que había descubierto una infidelidad por el GPS del dispositivo móvil de su ex.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS, pues él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente y no hablo de kilómetros, hablo de océanos, de mares, en otro continente”, una revelación que ha intensificado las especulaciones entre sus seguidores sobre las razones del final de esta relación.

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