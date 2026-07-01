Mujer contó por TikTok cómo cayó en una estafa por Bre-B: “Iban a bloquear mi cuenta de banco si no confirmaba el pago”

El aumento de fraudes digitales a través de transferencias por llaves Bre-B ha dejado a compradores habituales como María Antonia Calle expuestos a nuevas tácticas de engaño: la joven narró cómo perdió dinero tras recibir instrucciones falsas sobre pagos en su fruver de confianza - crédito mariantoniacalleb / TikTok

La proliferación de estafas digitales mediante transferencias con llaves Bre-B ha generado nuevas formas de engaño que sorprenden incluso a quienes creen estar prevenidos.

La ciudadana María Antonia Calle relató en TikTok su experiencia al realizar una compra en su fruver habitual, donde terminó perdiendo dinero a través de un método cada vez más sofisticado.

Así lo contó: “Hoy me robaron, pero por nada hubiera sido muchísimo más. O sea, me engatusaron”, confesó Calle, quien explicó que el truco consistió en simular un problema con el datáfono del comercio y solicitarle una transferencia digital. “Ellos no reciben transferencia, llaves, nada... Y hoy me dicen: ‘No estamos recibiendo el datáfono, solo transferencias’”, dado a que estaba en una reunión decidió seguir las instrucciones.

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La mujer se dio cuenta de la estafa cuando ya había hecho un pago a los ladrones - crédito mariantoniacalleb / TikTok

Sin sospechar, Calle realizó el pago a una supuesta llave Bre-B enviada por WhatsApp. Minutos después, comenzaron las llamadas y mensajes insistentes para “corregir” el supuesto error en la transacción. “Que la llave no le puse el arroba al número... que quedó en una nube”, relató la víctima sobre el argumento utilizado por los estafadores para mantenerla ocupada e intentar que transfiriera una suma mucho mayor.

El método fue tan elaborado que, según Calle: “Me explican que para reembolsar esos cuarenta mil es que vas a poner uno, uno al comienzo... Ajá, un millón cuatrocientos”. El momento clave llegó cuando, a punto de enviar la cifra inflada, notó la inconsistencia gracias a la interfaz de su banco: “Ve, un millón cuatrocientos, ¿qué?”.

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Además, le dijeron que si no corregía el presunto error, se bloquearía su cuenta de banco, y ahí fue cuando se cuestionó: “No creo. Yo soy la única que puede bloquear mi cuenta. Y me insistían y yo: “Pues si no, la desbloqueo”. Pero yo seguía: Yo no le voy a meter un uno y un uno al final, no me hace sentido”.

No todas las llaves de Bre-B llevan un arroba para confirmar la transferencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de fraude consiste en aprovechar la confusión sobre plataformas y llaves digitales para persuadir a las víctimas a transferir montos elevados, haciéndoles creer que corrigen un error. Es decir colocar un número al comienzo o al final de la cifra para que supuestamente el dinero retorne a la cuenta, además los delincuentes mantienen la presión con mensajes extensos y educados, buscando que la persona actúe con prisa y sin analizar.

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La historia terminó con la denuncia ante las autoridades y la reflexión de Calle: “Me salvé como por un instinto de que yo decía esto no es normal... pero me demoré horas para darme cuenta que me iban a robar”. Entre los comentarios, usuarios compartieron experiencias similares y alertaron: “Me pasó algo parecido... caíste fue por el afán de salir rápido de eso”.

Calle aclaró la confusión sobre el fruver dado que muchas personas no entendieron por qué si era un lugar de confianza actuaron de tal manera: “Les robaron el whastsapp” agregó en los comentarios.

Las transferencias hechas con Llave en Bre-B se acreditan en segundos y no pueden ser revertidas; cualquier equivocación requiere gestión directa con el banco - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han emitido advertencias para reducir el riesgo de estafas en pagos con Llave, destacando que no se trata de la contraseña bancaria, sino de un identificador que puede tomar varias formas: número de teléfono, documento de identidad, correo electrónico o un código alfanumérico. Este último es el único que puede comenzar con el símbolo @, utilizado como alias personalizado.

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El registro de cada Llave corresponde a las propias entidades financieras, por lo que cualquier consulta o inconveniente de seguridad debe gestionarse directamente con ellas. Si recibe un mensaje, llamada o contacto sospechoso, es fundamental verificar la información de manera oficial antes de responder o realizar cualquier acción.

En cuanto a la operación, las transferencias en Bre-B son instantáneas y no admiten reversión. Si se produce un error al enviar fondos, la única alternativa es comunicarse con el banco. Por eso, es esencial revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la transacción.