La presencia de las universidades colombianas bajó en el listado mundial, según QS World University Rankings 2027: así quedaron

Colombia perdió presencia en el QS World University Rankings 2027 al pasar de 13 a 12 universidades clasificadas y registrar retrocesos en 10 de ellas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia perdió presencia en el QS World University Rankings 2027: pasó de 13 a 12 universidades clasificadas y 10 de ellas retrocedieron posiciones, un resultado que refleja dificultades en investigación e internacionalización en una medición que evalúa más de 1.500 instituciones y funciona como referencia para quienes planean estudiar en 2027.

La caída también se amplía al mirar dos ediciones hacia atrás. Según la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), hace dos años 24 instituciones colombianas aparecían en el escalafón, lo que implica que 12 dejaron de figurar en ese período.

El retroceso no borró a Colombia del mapa regional. El país conserva el quinto sistema con mayor representación en América Latina, aunque con menos universidades en la clasificación y con una ubicación más rezagada frente a otros sistemas que compiten por reconocimiento académico, producción científica y capacidad para atraer talento internacional.

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La Universidad de los Andes se mantuvo como la institución colombiana mejor ubicada, pero bajó del puesto 212 al 233. La universidad encadena dos años de caída después de haber alcanzado su mejor resultado histórico en 2025, cuando llegó a la casilla 179.

La Universidad de los Andes siguió como la mejor ubicada de Colombia en el QS World University Rankings 2027, pese a bajar del puesto 212 al 233 - crédito Universidad de los Andes

En segundo lugar nacional quedó la Universidad Nacional de Colombia, que pasó del puesto 259 al 293. También venía de su mejor desempeño histórico en 2025, cuando ocupó la posición 139 del ranking global.

La tercera institución colombiana fue la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en el puesto 395. Son las únicas tres del país con una posición numérica específica en el listado, mientras que las demás aparecen agrupadas por rangos.

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Después de ellas figuran la Universidad de Antioquia, en el rango 851-900, y la Universidad del Rosario, en el 901-950. Más abajo aparecen la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de La Sabana, la Universidad Eafit y la Universidad Externado de Colombia, todas en el rango 1.001-1.200.

La Universidad del Valle completa el grupo de las 10 primeras colombianas con una ubicación entre 1.201 y 1.400. El cuadro general muestra que varias instituciones conservaron presencia internacional, pero lejos de los primeros lugares del escalafón.

La Universidad Nacional de Colombia quedó segunda a nivel nacional y descendió del puesto 259 al 293 en el ranking global de QS - Unal/Sitio web

En el plano regional, dos universidades colombianas sí lograron entrar entre las 10 mejores de América Latina. La Universidad de los Andes ocupó el séptimo lugar regional con su puesto 233 global y la Universidad Nacional de Colombia quedó novena con su casilla 293.

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La mejor ubicada de la región fue la Universidad de Buenos Aires, en el puesto 84 del mundo. Luego aparecen la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 119; la Universidade de São Paulo, en el 133; la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 145; la Universidad de Chile, en el 185; y el Tecnológico de Monterrey, en el 188.

El grupo regional lo completan la Universidade Estadual de Campinas, en el 277, y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 357. La Javeriana, con el puesto 395, también quedó dentro del tramo intermedio de la clasificación mundial.

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El QS World University Rankings evaluó reputación académica, empleabilidad, investigación e internacionalización, y señaló fortalezas de Colombia en empleo de graduados y debilidades en investigación e internacionalización - crédito Universidad de los Andes/Quacquarelli Symonds

De acuerdo con el reporte de QS, las universidades colombianas mantienen buenos indicadores en empleabilidad de sus graduados. Ese componente mide la valoración de los egresados en el mercado laboral y la percepción de los empleadores sobre la formación recibida.

Las debilidades persisten en investigación e internacionalización. El ranking vincula la primera con la producción académica, el impacto de las publicaciones y la capacidad de aportar conocimiento, y la segunda con la movilidad de estudiantes y profesores, la cooperación y la atracción de talento.

La metodología de la clasificación combina reputación académica basada en encuestas a académicos internacionales, reputación entre empleadores, citaciones por profesor, relación profesor-estudiante e internacionalización.

Según QS World University Rankings, el objetivo es ofrecer una visión del desempeño universitario que vaya más allá de la investigación.

A escala global, el primer lugar volvió a ser para el Massachusetts Institute of Technology con una puntuación perfecta de 100. El segundo lugar fue compartido por el Imperial College London y la Stanford University, ambos con 99,2 puntos.

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Detrás quedaron la University of Oxford en la cuarta posición y la Harvard University en la quinta. Completaron las 10 primeras la University of Cambridge, el California Institute of Technology, la ETH Zurich, el University College London y la National University of Singapore.