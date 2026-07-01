Colombia

Ejército frustró un ataque terrorista en Cauca al recuperar una volqueta robada que iba a ser cargada con explosivos

La institución indicó que el automotor recuperado habría sido acondicionado para atentar contra la fuerza pública y la población civil en el sur de país

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Las tropas del Ejército ubicaron el vehículo en la vereda Guasimal, en el municipio de Patía, Cauca - crédito @COL_EJERCITO/X
Las tropas del Ejército ubicaron el vehículo en la vereda Guasimal, en el municipio de Patía, Cauca - crédito @COL_EJERCITO/X

En la mañana del miércoles 1 de julio, las tropas del Ejército Nacional lograron impedir que un grupo criminal llevara a cabo un ataque en el sur del Colombia tras recuperar una volqueta que había sido robada en la zona rural de El Patía, Cauca.

El vehículo iba a ser cargado con explosivos, según información oficial. La recuperación del automotor se produjo en la vereda Guasimal, en el municipio de Patía.

Fuentes militares señalaron que el robo ocurrió en la vía Panamericana y que existía la sospecha de que la volqueta sería utilizada para atentar tanto contra miembros de la Fuerza Pública como contra civiles.

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Lo sucedido responde a una estrategia de los grupos armados organizados que operan en la región, quienes buscan emplear vehículos acondicionados con explosivos para atacar instalaciones o patrullas militares. La pronta reacción de la Brigada 29 frustró este plan y evitó posibles víctimas.

El Ejército frustró un ataque terrorista en el sur del país al recuperar una volqueta robada - crédito Ejército
El Ejército frustró un ataque terrorista en el sur del país al recuperar una volqueta robada - crédito Ejército

De acuerdo con el comunicado oficial, “tropas de la Brigada 29, de la División 3, neutralizaron una acción terrorista al recuperar una volqueta que había sido hurtada sobre la vía Panamericana y que, al parecer, sería acondicionada con explosivos para atentar contra nuestras tropas y la población civil”.

El Ejército informó que mantiene sus operaciones en la zona con el objetivo de proteger a la población y minimizar el riesgo de nuevos ataques. “Continuamos desarrollando operaciones militares para proteger a los colombianos y contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados”, indicó la institución.

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La recuperación de la volqueta y la neutralización de este intento de atentado refuerzan la presencia militar en Cauca, donde persiste la amenaza de grupos armados que buscan desestabilizar la región mediante acciones violentas.

Operativo militar en Anorí, Antioquia, desactivó explosivos atribuidos al ELN

La destrucción controlada de dos artefactos explosivos en Anorí, Antioquia, marcó un avance en las operaciones de la Brigada 14 del Ejército Nacional de Colombia contra las amenazas que persisten en zonas rurales del departamento. Los dispositivos, que según la institución habrían sido instalados por integrantes del ELN, representaban un riesgo considerable para la población y quienes transitaban por el área.

Brigada 14 neutraliza amenaza en Anorí tras hallazgo de explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO/X
Brigada 14 neutraliza amenaza en Anorí tras hallazgo de explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO/X

La acción militar se llevó a cabo en medio de las operaciones continuas que buscan contrarrestar la influencia y las acciones delictivas de grupos armados ilegales en la región. El Equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde) intervino para asegurar la destrucción segura de los artefactos, lo que permitió eliminar la amenaza directa sobre la comunidad, de acuerdo con el reporte oficial del Ejército.

La intervención oportuna de los uniformados fue clave para neutralizar el peligro, según destacó la institución al señalar que “la reacción de las tropas permitió neutralizar una amenaza latente para la comunidad”. El dato fue compartido a través de la cuenta oficial de X de la entidad castrense, donde subrayaron la importancia del trabajo especializado de los equipos técnicos.

El procedimiento se desarrolló en un proceso de vigilancia permanente que la Brigada 14 mantiene en Antioquia, enfocado en reducir la capacidad ofensiva de organizaciones como el ELN. Según el comunicado, el Ejército reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la zona.

Para responder a la pregunta sobre qué ocurrió en Anorí, el Ejército destruyó dos artefactos explosivos improvisados abandonados en una zona rural, presuntamente por el ELN, y realizó un llamado a la comunidad para que colabore reportando cualquier situación sospechosa a las autoridades, con el fin de prevenir hechos violentos.

Ejército destruyó artefactos explosivos del ELN en Anorí y reforzó la seguridad en Antioquia - crédito @COL_EJERCITO/X
Ejército destruyó artefactos explosivos del ELN en Anorí y reforzó la seguridad en Antioquia - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ejército Nacional destacó la necesidad de una colaboración activa por parte de los habitantes. A través de la Línea 107, las personas pueden informar sobre la presencia de objetos extraños o movimientos inusuales en sus sectores, lo que permite una respuesta más eficaz de las fuerzas militares.

La institución enfatizó: “Invitamos a la comunidad a reportar cualquier acción sospechosa”, resaltando la importancia de la labor conjunta entre fuerzas militares y ciudadanía. Este tipo de cooperación resulta fundamental para prevenir nuevos episodios violentos y proteger la vida de los habitantes, especialmente en territorios afectados por la persistencia del conflicto armado.

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