La Federación Nacional de Departamentos destacó el inicio de empalmes entre gobernadores y el presidente electo Abelardo de la Espriella

Rafaela Cortés indicó que como mandatarios departamentales quieren superar los obstáculos que “existían” en el Gobierno nacional para el avance de proyectos en la región - crédito Federación Nacional de Departamentos

El martes 30 de junio de 2026, los gobernadores de Colombia iniciaron el proceso de empalme con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Por este motivo, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Rafaela Cortés, destacó la decisión de Abelardo de la Espriella de realizar un empalme con los departamentos, expresando su optimismo para adelantar proyectos en diferentes regiones de Colombia.

“Al finalizar la reunión con varios gobernadores y algunos de sus delegados, expresamos nuestra satisfacción por iniciar de inmediato un proceso de empalme. Este proceso busca recuperar el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, así como reactivar proyectos que no tenían viabilidad o que no habían recibido el apoyo técnico necesario”, indicó Cortés.

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Rafaela Cortés destacó la decisión de Abelardo de la Espriella de realizar un empalme con los departamentos - crédito Alcaldía de Puerto Rico, Meta

La gobernadora del Meta indicó que como mandatarios departamentales quieren superar los obstáculos que “existían” en el Gobierno nacional para el avance de proyectos en la región.

“Queremos superar los obstáculos que existían en el Gobierno nacional para avanzar en proyectos críticos, financiados con recursos de nuestras regiones. Nuestro objetivo es que, en el año y medio que resta de gobierno, logremos culminar obras importantes para nuestros departamentos”, afirmó.

Rafaela Cortés indicó que son optimistas, debido a que las partes han mostrado disposición para el empalme, afirmando que han recibido matrices que permiten esclarecer el camino para llevar a cabo proceso estratégicos en el departamento.

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“Somos optimistas, ya que el Gobierno ha mostrado disposición para agilizar el empalme. Paralelo a la reunión de gobernadores, el presidente inició este proceso y ya hemos recibido matrices relevantes que permitirán a los gobernadores evidenciar, los treinta y dos, el avance y los principales obstáculos de los proyectos estratégicos de nuestros gobiernos”, expresó Cortés.

Didier Tavera, por su parte, destacó “la coherencia” respecto a lo expresado en la campaña de Abelardo de la Espriella.

“En primer lugar, celebramos la coherencia demostrada respecto a lo manifestado en campaña. Observamos una total coherencia entre lo que se planteó durante la campaña y las acciones tomadas en los primeros días tras la elección del doctor Abelardo de la Espriella como presidente. Ha convocado a las regiones a un empalme regional y ha señalado que no hay tiempo que perder, por lo que se implementará una agenda regionalizada”, expresó.

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Tavera indicó que siguen preparándose en la FND para que todos los gobernadores de Colombia pueda alistarse para el nuevo Gobierno. Indicó que se prepararán en el anexo 8 del empalme del presidente electo, que es la activación temprana de la futura administración de De la Espriella.

“Hoy nos estamos preparando técnicamente desde la FND para que los gobernadores puedan alistarse. Conforme a la metodología operativa del empalme que se nos ha presentado, participaremos especialmente en el anexo ocho, relacionado con la agenda crítica de activación temprana del Gobierno”, aseveró.

Didier Tavera, por su parte, destacó “la coherencia” respecto a lo expresado en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Didier Tavera indicó que analizarán todos los proyectos, especialmente los “cuellos botella” y cómo avanzar en ellos. Por ese motivo, indicó que trabajarán con optimismo durante el empalme con el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella,

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“Analizaremos cuáles han sido los cuellos de botella y cómo, incluso con recursos departamentales, se presentaron obstáculos. Esperamos que esta conexión, tal como lo ha indicado el presidente y su equipo, marque el inicio del tiempo de las regiones. Por ello, trabajamos con optimismo desde ya, antes del 7 de agosto, porque no podemos perder ni un solo minuto”, puntualizó Tavera.

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio inicio formal al equipo de empalme este martes en la Universidad Sergio Arboleda. El grupo está conformado por 22 mesas sectoriales y cuenta con la participación de más de 1.000 personas, encargadas de coordinar el traspaso de información con el gobierno saliente.

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La coordinación de este proceso recae en el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y representa el comienzo de la transición administrativa luego de la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.