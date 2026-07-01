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Estos fueron los vehículos más vendidos en Colombia en junio de 2026: Tesla se quedó con el primer lugar

La Tesla Model Y encabezó el ranking de matrículas durante junio, seguida por modelos de Renault, Foton, Kia y Mazda, en un mes en el que el mercado automotor colombiano registró más de 29.000 vehículos nuevos vendidos

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El Kia Picanto lideró las ventas de vehículos nuevos en Colombia durante febrero de 2026, en un mes que marcó el mejor desempeño del mercado automotor en más de una década - crédito Mazda Colombia, Kia Colombia y Tesla Colombia
La Tesla Model Y lideró el ranking de los vehículos más vendidos en Colombia durante junio de 2026, en un mes que registró 29.038 matrículas de carros nuevos - crédito Mazda Colombia, Kia Colombia y Tesla Colombia

El mercado automotor colombiano sigue dando señales de fortaleza. Junio se convirtió en el mejor mes del año para la industria, con 29.038 vehículos nuevos matriculados, una cifra que consolidó el buen desempeño registrado durante el primer semestre de 2026 y ratificó que la recuperación del sector va mucho más allá de un repunte temporal.

En ese escenario, el ranking de los carros más vendidos dejó un dato que refleja cómo están cambiando las preferencias de los consumidores: un vehículo eléctrico volvió a ocupar el primer lugar.

De acuerdo con el más reciente boletín de registros de vehículos nuevos elaborado por Fenalco y la Andi con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), el comportamiento de junio estuvo impulsado tanto por el aumento de la demanda como por una mayor oferta de modelos y una creciente participación de vehículos electrificados.

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Junio marcó un récord de ventas de vehículos nuevos en Colombia

La Tesla Model Y se consolidó como el vehículo más vendido del país durante junio y mantuvo el liderazgo que ya había alcanzado en el acumulado del primer semestre.

El modelo eléctrico confirmó que la transición hacia nuevas tecnologías ya es una realidad en el mercado colombiano y dejó atrás la idea de que este tipo de vehículos solo ocupaban un segmento de nicho.

La Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia durante junio de 2026, con 2.295 matrículas registradas - crédito Mike Blake/Reuters
La Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia durante junio de 2026, con 2.295 matrículas registradas - crédito Mike Blake/Reuters

El segundo lugar fue para la Renault Duster, que registró una participación del 3,5% dentro de todas las matrículas del mes. La SUV continúa siendo uno de los modelos más fuertes del fabricante francés gracias a su equilibrio entre precio, capacidad y versatilidad.

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Con la misma participación apareció la Foton BJ, una de las grandes revelaciones del mercado durante 2026. Su crecimiento está relacionado con el buen momento que atraviesa el segmento de vehículos comerciales y utilitarios, impulsado por la renovación de flotas y el aumento de la actividad logística.

El Kia K3 ocupó la cuarta posición con una participación del 2,7%, consolidándose como uno de los sedanes más vendidos del país y reforzando el liderazgo que mantiene Kia entre las marcas con mayor volumen de ventas.

El top cinco lo completó la Mazda CX-30, también con una participación del 2,7%, demostrando que las SUV continúan siendo uno de los segmentos preferidos por los compradores colombianos.

El listado confirma una transformación importante del mercado. Mientras hace pocos años predominaban los automóviles tradicionales de combustión, hoy el ranking reúne vehículos eléctricos, SUV, sedanes y utilitarios, reflejando una oferta mucho más diversa y una competencia cada vez más amplia.

Inhouse - Kia
El Kia K3 se ubicó entre los cinco vehículos más vendidos del país en junio de 2026, con 781 matrículas - crédito KIA

Tesla lideró el ranking, mientras Renault, Kia, Foton y Mazda completaron el top 5

El liderazgo de Tesla no es un hecho aislado. Durante el primer semestre de 2026 la compañía matriculó 10.157 vehículos, ubicándose como la sexta marca más vendida de Colombia, un resultado que hasta hace poco parecía difícil de imaginar para un fabricante dedicado exclusivamente a vehículos eléctricos.

Además, la Tesla Model Y acumuló 8.464 unidades matriculadas entre enero y junio, suficiente para convertirse en el vehículo más vendido del país durante ese periodo.

En el acumulado por fabricantes, Kia continúa ocupando el primer lugar con 20.437 vehículos matriculados, equivalentes al 13% del mercado nacional. Le siguen Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda, marcas que concentran cerca del 46% de todas las matrículas registradas durante el semestre.

El buen desempeño de estas compañías evidencia que, aunque los nuevos actores ganan protagonismo, las marcas tradicionales siguen teniendo un papel determinante en la industria automotriz colombiana.

Las ventas de vehículos eléctricos siguen en auge

Más allá del ranking mensual, las cifras del semestre muestran un cambio estructural en el mercado automotor.

Entre enero y junio de 2026 se matricularon 157.620 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 50,1% frente al mismo periodo del año anterior y constituye el mejor resultado semestral registrado en los últimos quince años.

Mazda CX-30: una de las SUV preferidas en Colombia en septiembre, a pesar de estar en un rango de precio elevado (entre $117.500.000 y $153.950.000) - crédito Mazda
La Mazda CX-30 cerró el top cinco de los carros más vendidos en Colombia durante junio de 2026, al registrar 774 matrículas - crédito Mazda

Uno de los principales motores de este crecimiento fue la movilidad sostenible. Durante el semestre se matricularon 24.477 vehículos eléctricos, un incremento del 235,5%, mientras que los híbridos alcanzaron 44.605 registros, creciendo 74,6% frente a 2025.

En conjunto, estas tecnologías ya representan cerca del 44% del mercado nacional, lo que significa que cuatro de cada diez vehículos nuevos vendidos en Colombia cuentan con algún grado de electrificación.

Los gremios del sector atribuyen este comportamiento a una combinación de factores: una mayor disponibilidad de inventarios, mejores condiciones comerciales, el ingreso de nuevas marcas al país, incentivos para la compra de vehículos de bajas emisiones y una recuperación de la confianza de los consumidores.

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante junio de 2026

  1. Tesla Modelo Y: 2.295 matrículas.
  2. Renault Duster: 1.021 matrículas.
  3. Foton BJ: 1.007 matrículas.
  4. Kia K3: 781 matrículas.
  5. Mazda CX-30: 774 matrículas.
  6. Kia Picanto: 674 matrículas.
  7. JAC HFC: 642 matrículas.
  8. Kia Sportage: 642 matrículas.
  9. Toyota Corolla Cross: 618 matrículas.
  10. Mazda 2: 584 matrículas.

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