Colombia

Jorge Cárdenas cuestionó a Karol G por su carta al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Atacan al mensajero”

El actor dijo que respaldar la vigilancia ciudadana sobre el nuevo mandatario no impide señalar que, según él, faltaron cuestionamientos públicos durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro

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En X, el actor colombiano sostuvo que la cantante no criticó al gobierno saliente con la misma firmeza con la que pidió control ciudadano sobre la administración que asumirá el 7 de agosto - crédito @cardenasjorgee/X

El actor Jorge Cárdenas cuestionó a la cantante Karol G por una carta abierta suya al presidente electo Abelardo de la Espriella y sostuvo que quienes lo critican “atacan al mensajero” porque no pueden refutar su postura sobre el gobierno de Gustavo Petro.

El artista colombiano y esposo de la actriz Ana Lucía Domínguez publicó primero un mensaje en su cuenta de X en el que respondió a las reacciones por su comentario sobre la carta de la cantante.

“Quienes insultan y atacan por mi opinión sobre el comentario de Karol G atacan al mensajero porque no tienen cómo controvertir el mensaje”, escribió. En esa misma publicación, añadió que sus críticos “se gastarían otros 4 años en justificar lo injustificable, el desastre de Gustavo Petro”.

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El actor Jorge Cárdenas reaccionó a la carta abierta que envió Karol G a Abelardo de la Espriella - crédito @cardenasjorgee/X

Cárdenas amplió luego su posición en un video publicado en la misma red social.

Allí afirmó que su reacción inicial a la carta de Karol G fue positiva y recordó que escribió “muy buen mensaje”. Según explicó, le parece válido que cualquier ciudadano vigile a un gobierno, incluso si votó por ese mismo proyecto político. “Yo puedo votar, como lo hice, por Abelardo de la Espriella y condenar o denunciar o señalar algún error”, dijo.

Qué le reprocha Jorge Cárdenas a Karol G

En su video, el actor sostuvo que el punto de discusión no es el contenido general de la carta, sino el momento en que la artista decidió pronunciarse. Según planteó, quienes respaldaron al presidente saliente no ejercieron la misma crítica durante los cuatro años de mandato de Petro.

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Carta pública de Karol G a Abelardo de la Espriella - crédito Karol G / X
Carta pública de Karol G a Abelardo de la Espriella - crédito Karol G / X

Cárdenas aseguró que vio con buenos ojos que Karol G pidiera control ciudadano sobre la próxima administración, pero cuestionó que no hubiera hecho observaciones públicas similares durante el gobierno Petro. “Creo que jamás vi a Karol G criticando algo. Ni los robos, ni la corrupción del gobierno”, afirmó. También dijo que no se puede “medir con una vara a alguien y medir con otra a otra persona”.

El actor insistió en que su comentario no fue un ataque contra la cantante como figura artística. Por el contrario, señaló que la considera “una maravilla” y deseó que le vaya “cien millones de veces mejor” en su carrera.

Aun así, remarcó que, a su juicio, eso no impide cuestionar lo que describió como una actitud “benevolente con el gobierno” que está por terminar.

El mensaje de Karol G al presidente electo

La carta de Karol G se conoció después de su reaparición en X, tras más de dos meses sin publicar. En ese texto, dirigido a Abelardo de la Espriella, la artista pidió que el mandatario electo gobierne tanto para quienes lo apoyaron como para quienes votaron en su contra.

La famosa pidió mirar a aquellos que no tienen las mismas oportunidades - crédito Karol G / X
La famosa pidió mirar a aquellos que no tienen las mismas oportunidades - crédito Karol G / X

“Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos“, escribió la cantante. También le pidió recordar que el poder recibido “no es un trofeo” ni “un premio”, sino “una responsabilidad”.

Karol G planteó además que el próximo presidente debe escuchar a todos los sectores y no gobernar solo para un partido o una ideología. En su mensaje, mencionó a niños, familias, campesinos, emprendedores y jóvenes, y reclamó que no puede haber progreso mientras la inseguridad siga marcando la vida cotidiana de los colombianos.

El contexto político de la reacción

La publicación de la artista se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara el 24 de junio de 2026 a De la Espriella como presidente electo para el período 2026-2030.

El abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones obtenidos por Iván Cepeda.

De la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto de 2026, cuando finalice el mandato de Gustavo Petro. Fue en ese escenario de cambio de gobierno donde Cárdenas encuadró su crítica y defendió su derecho a opinar sobre la intervención pública de Karol G.

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