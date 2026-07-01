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Noticias RCN renueva su equipo del mediodía y suma a reconocida presentadora junto a Inés María Zabaraín: “Gracias por la oportunidad y confianza”

Tras anunciar su salida de la franja matutina, la presentadora compartió palabras de agradecimiento al confirmar que asumirá el desafío de conducir la edición del mediodía del informativo

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Inés María Zabaraín revela sus intenciones de retiro y planes futuros en el pódcast "Menopaúsicas y qué" - crédito inesmariazabarain / Instagram
Maritza Aristizábal llega al mediodía: la reconocida periodista ahora hace dupla con Inés María Zabaraín - crédito inesmariazabarain / Instagram

La reciente incorporación de Maritza Aristizábal a la conducción de la emisión del mediodía de Noticias RCN se enmarca en una estrategia de renovación del canal, que busca fortalecer su franja informativa y responder a los cambios en el consumo de noticias en Colombia.

Aristizábal, con casi una década de experiencia en el canal y tras consolidarse como uno de los rostros más reconocidos de las mañanas, asume la copresentación junto a Inés María Zabaraín, periodista de amplia trayectoria en la televisión nacional.

Este cambio se produce en un contexto de ajustes internos en el canal, que incluyen modificaciones en la estructura y formato de sus programas informativos.

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El espacio matutino Mañana Express, por ejemplo, dejó de operar como programa independiente desde el 30 de junio para integrarse dentro de la franja informativa de Noticias RCN. A partir de esa fecha, la programación inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:30 a. m., unificando contenidos y apostando por una mayor cobertura en vivo, reportes desde distintos lugares del país e interacción con la audiencia.

Maritza Aristizábal expresó gratitud a la directiva de Noticias RCN por la confianza y la oportunidad de asumir el nuevo reto - crédito @maritzaaristizabal/ Instagram
Maritza Aristizábal expresó gratitud a la directiva de Noticias RCN por la confianza y la oportunidad de asumir el nuevo reto - crédito @maritzaaristizabal/ Instagram

En la nueva etapa, Maritza Aristizábal compartirá el set con Inés María Zabaraín, quien se ha consolidado como una de las figuras principales del noticiero desde 2019. Zabaraín ha sido noticia recientemente por la polémica que rodea a su esposo, Jorge Alfredo Vargas, tras denuncias públicas de acoso sexual que llevaron a su salida de Caracol, aunque la periodista ha mantenido su perfil profesional en el canal.

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La reestructuración de Noticias RCN también ha traído cambios en el equipo humano de las mañanas. Presentadores como Sandra Vélez, Yéner Bedoya y Santiago Vargas no continuarán en la nueva etapa, mientras que Carlos Marín, quien ya lideraba el segmento, permanecerá como parte del equipo. Además, el canal proyecta fortalecer la visibilidad de otros periodistas y presentadores destacados como Felipe Arias, Isabella Atehortúa, Efraín Arce y Rossy Lemos, quienes aportarán a la nueva propuesta informativa.

La propia presentadora agradeció al canal y a los directivos del noticiero la oportunidad. “Quiero compartirles una gran noticia… de ahora en adelante estaré acompañándolos en Noticias RCN de mediodía al lado de una grande, Inés María Zabaraín. Gracias por la oportunidad y confianza. Mucha felicidad y agradecimiento por los nuevos retos que significan un crecimiento en lo profesional después de 8 años madrugando junto a ustedes", escribió Aristizabal.

La nueva dupla conformada por Maritza Aristizábal e Inés María Zabaraín busca fortalecer la emisión del mediodía de Noticias RCN - crédito @maritzaaristizabal/ Instagram
La nueva dupla conformada por Maritza Aristizábal e Inés María Zabaraín busca fortalecer la emisión del mediodía de Noticias RCN - crédito @maritzaaristizabal/ Instagram

En paralelo, la periodista aseguró la continuidad de su segmento de análisis, “El Termómetro Político”, que se mantiene en su horario habitual de las 7:00 p. m. “Lo más importante en todo este cambio es contar con ustedes nuestros fieles televidentes, e ir de la mano de Dios… así que aquí vamos con toda!!!“, añadió en su mensaje.

RCN renueva sus mañanas y lanza nuevo formato informativo tras el cierre de ‘Mañana Express’

El canal RCN implementó una transformación significativa en su franja matutina con el fin de ofrecer a los televidentes un espacio más dinámico y conectado con la actualidad nacional.

Tras el cierre del ciclo anterior, el tradicional Mañana Express fue reemplazado por un nuevo formato informativo que abarca desde las 6:00 hasta las 9:30 de la mañana. Esta apuesta no solo renovó el elenco, sino que también redefinió la estructura y el enfoque del contenido.

La nueva propuesta incluye la participación de periodistas como Felipe Arias, Rossy Lemos, Isabella Atehortúa, Carlos Marín y Daniela Hernández, quienes encabezan un equipo orientado a fortalecer la cobertura en vivo y la cercanía con la audiencia. Desde distintas regiones del país, figuras como Jessica de la Peña, Andrea Jaramillo y Bernardo Sanabria aportan reportes y perspectivas locales, ampliando la mirada sobre los temas que preocupan a los colombianos.

Versiones extraoficiales señalan que Mañana Express llegaría a su fin el 30 de mayo, aunque el canal no ha emitido información oficial - crédito @ssantivargas/ Instagram
El nuevo formato matutino incluye un equipo renovado y una estructura enfocada en la información útil y el contacto directo con la audiencia - crédito @ssantivargas/ Instagram

Además, se han implementado nuevas secciones que dan cabida a la interacción directa con el público y a la visibilización de denuncias ciudadanas, reportes de tráfico en tiempo real y servicios útiles para quienes inician su jornada.

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