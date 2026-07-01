Influenciadora bogotana se quejó de las marcas colombianas y contó mala experiencia que tuvo con una tienda en San Victorino en Bogotá

Camila Andrea contó por qué una camiseta de San Victorino le terminó pasando factura con sus seguidores - crédito @_camilandreaa_/tiktok

La creadora de contenido bogotana Camila Andrea volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir con sus seguidores una experiencia que calificó como decepcionante tras recomendar una marca de ropa en el tradicional sector de San Victorino, en el centro de Bogotá.

Según explicó, una camiseta que había mostrado en uno de sus videos aumentó de precio poco tiempo después de que el contenido alcanzara gran visibilidad.

La influenciadora relató que semanas atrás publicó un recorrido por diferentes locales del centro de la capital en busca de camisetas inspiradas en Colombia con motivo del Mundial y durante ese recorrido mostró varias propuestas, mencionó los precios y destacó algunas prendas que llamaron la atención de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aseguró que días después comenzó a recibir numerosos mensajes de personas que visitaron el establecimiento y encontraron un precio diferente al que ella había informado inicialmente, una situación que no solo afectó a quienes acudieron al lugar con la expectativa de comprar la prenda, también la hizo sentir incómoda frente a su audiencia.

La influenciadora Camila Andrea denuncia que una tienda subió el precio tras un video viral - crédito @_camilandreaa_/IG

“Definitivamente las marcas colombianas no se dejan ayudar. Hace poco les subí un video desde el centro de Bogotá buscando camisetas inspiradas en Colombia por el Mundial. Les mostré varias marcas, les di precios y hubo una camiseta que les gustó muchísimo. Costaba 120.000 pesos, pero después empecé a recibir comentarios diciendo que ya valía 150.000. No digo que esté mal subir los precios porque cada marca maneja su negocio como quiera, pero sí me da pesar que apenas un producto recibe más atención, le aumenten el valor”, manifestó la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

Camila Andrea explicó que su mayor preocupación no estuvo relacionada únicamente con el incremento del precio, sino con la confianza que sus seguidores depositan en la información que comparte. Según comentó, varias personas viajaron hasta San Victorino con la intención de comprar la camiseta al valor que ella había mencionado en el video, encontrándose con un costo superior.

La bogotana sostuvo que esa situación terminó afectando su credibilidad frente a quienes consumen su contenido, razón por la cual decidió pronunciarse públicamente y explicar lo sucedido.

“Mi preocupación también era mi credibilidad. Yo les había dicho un precio y hubo personas que fueron desde lejos hasta el centro de Bogotá para comprar la camiseta y allá les dijeron que ya no costaba 120.000 sino 150.000 pesos. Eso sí me desanimó muchísimo. Al final cada marca toma las decisiones que considere, es su negocio y su ética, pero quería contarles lo que pasó porque entiendo el malestar de quienes hicieron el viaje y se encontraron con otra realidad”, agregó.

PUBLICIDAD

Camila Andrea se pronunció tras la subida de precio de una camiseta que mostró en redes - crédito @_camilandreaa_/IG

Aunque inició el video con una crítica hacia la situación que vivió con una de las tiendas, la influenciadora también aprovechó para resaltar el gesto que tuvo otro emprendimiento colombiano que apareció en el mismo recorrido por San Victorino.

Camila Andrea contó que una de las marcas que mostró en su video decidió enviarle un paquete acompañado de una carta de agradecimiento por haber dado visibilidad a sus productos, un detalle que, según afirmó, valoró especialmente porque nunca espera recibir compensaciones por las recomendaciones que realiza.

“Yo no hago mis videos esperando que una marca me dé algo a cambio, nunca ha sido así. Pero una de las marcas que mostré me envió una caja con una carta dedicada a mí y varias camisetas. Me escribieron agradeciéndome por apoyar su emprendimiento y por ayudarles a crecer. Ese tipo de gestos sí los valoro muchísimo porque nacen del agradecimiento y no de una obligación”, comentó.

PUBLICIDAD

Entre las prendas que recibió mostró la camiseta inspirada en Colombia que había recomendado inicialmente, además de otros diseños alusivos al escritor colombiano Gabriel García Márquez y al exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

No todo fue reclamo: Camila Andrea también destacó el detalle de una marca tras su video en San Victorino - crédito @_camilandreaa_/IG

La creadora de contenido insistió en que suele ser transparente con la comunidad que la sigue y por eso consideró necesario compartir tanto las experiencias positivas como aquellas que, en su opinión, generan incomodidad.

Al finalizar su mensaje, también ofreció disculpas a quienes visitaron el establecimiento después de ver su video y se encontraron con un precio distinto al anunciado originalmente.

“Quería contarles esa incomodidad porque siempre trato de ser transparente. También pedirles disculpas porque entiendo que mucha gente hizo el esfuerzo de ir hasta allá y encontrarse con otro precio da mal genio. Sentía que debía explicarles lo que pasó”, concluyó la influenciadora.

PUBLICIDAD