Los dos golpes al Clan del Golfo y la disidencias de las Farc que dejaron tres capturas en Cauca y Tolima: así fueron los operativos

Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Leoncio (circulo), "Dumbo" y "Niche" - crédito Gaula | Policía Nacional

En medio de una ofensiva en todo el país, la Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación impactaron de manera significativa las estructuras criminales Dagoberto Ramos, pertenecientes a la disidencia de las Farc de alias Iván Mordisco; y el Ejército Gaitanista de Colombia EGC (como se autodenomina el Clan del Golfo), en operativos realizados en los departamentos de Cauca y Tolima.

La acción conjunta fue destacada como un ejemplo del trabajo articulado entre comunidad y autoridades para enfrentar el fenómeno del multicrimen en Colombia.

En el primero de los casos, que se presentó en el municipio de Corinto (Cauca), las autoridades capturaron a alias Leoncio, presunto integrante de la estructura residual Dagoberto Ramos.

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Según las investigaciones, este individuo habría participado en 2024 en el secuestro de un comerciante en Miranda y de un agricultor en Padilla, ambos municipios del Cauca.

Además, la organización criminal es señalada de realizar atentados contra la fuerza pública mediante vehículos con explosivos, hostigamientos armados y el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, un modus operandi que se ha vuelto usual por parte de las disidencias en lo corrido de 2026.

La caída del hoy detenido se presentó en el municipio de Corinto, y fue señalado como presunto integrante de la estructura residual “Dagoberto Ramos- crédito Gaula Policía Nacional

“Leoncio” también sería responsable de abastecer a los integrantes del grupo con alimentos y medicamentos, custodiar a los secuestrados y negociar los pagos exigidos a las familias para la liberación de las víctimas.

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El hoy detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta cargos por secuestro extorsivo agravado.

El segundo detenido en medio de los operativos de la Policía y la Fiscalía

De manera simultáneamente, en el municipio de Anzoátegui (Tolima), fueron aprehendidos dos presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, identificados con los alias de Niche y “Dumbo”.

De acuerdo con la información oficial, ambos habrían sido delegados por alias Don H o “Hugo Vinagre”, cabecilla del bloque Oliverio Isaza Gómez, para consolidar la presencia armada y desarrollar economías ilegales en el norte del departamento.

Estos individuos coordinaban actividades para el hurto de hidrocarburos, homicidios selectivos y extorsiones a sectores productivos, permitiendo a la organización recaudar cerca de 100 millones de pesos mensuales mediante estas actividades ilícitas, agregó el comunicado oficial emitido por parte de la Policía Nacional la madrugada del miércoles 1 de julio de 2026.

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Los dos capturados enviaban mensajes intimidantes a sus víctimas con el fin de que les pagaran extorsiones - crédito Gaula | Policía Nacional

En el operativo les fueron incautados tres fusiles, un revólver, seis cartuchos y cuatro proveedores, y al final ”Niche” y “Dumbo” quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentan cargos por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

En declaraciones a medios de comunicación, el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión, calificó como un “importante resultado es muestra contundente del trabajo articulado y corresponsable entre la comunidad y la Policía Nacional para enfrentar las diferentes manifestaciones del multicrimen en el país”.

El alto oficial detalló que desde la Policía Nacional se continuarán esta clase de acciones “con toda la contundencia contra quienes buscan afectar la tranquilidad en el territorio nacional”.

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Al final, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.