Colombia

Dian activó procedimiento especial para que colombianos puedan recolectar y exportar ayuda humanitaria a Venezuela

A través de la entidad aduanera, se estableció un mecanismo más rápido que permitiría entregar ayudas, sin que las autoridades pierdan el registro de lo que se envía al país vecino

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Las ayudas a Venezuela podrán ser exportadas bajo la modalidad de exportación por entrega urgente - crédito Colprensa
Las ayudas a Venezuela podrán ser exportadas bajo la modalidad de exportación por entrega urgente - crédito Colprensa

El Gobierno nacional puso en marcha un procedimiento especial para agilizar el envío de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela, a través de un sistema adelantado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La medida permite que las donaciones públicas y privadas salgan del país bajo la modalidad de exportación por entrega urgente, prevista en la normativa aduanera colombiana.

De acuerdo con la información suministrada desde la Dian, el nuevo procedimiento busca registrar las ayudas recolectadas, facilitar los trámites aduaneros y gestionar los permisos de ingreso al país vecino sin mayor inconveniente.

Las donaciones podrán ser enviadas a Venezuela majo la modalidad de exportación por entrega urgente, sin importar si son privadas - crédito Miguel Gutiérrez/EFE
Las donaciones podrán ser enviadas a Venezuela majo la modalidad de exportación por entrega urgente, sin importar si son privadas - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El mecanismo permite que los donantes sean responsables del acopio, clasificación y transporte de la mercancía. De hecho, para exportar, deberán presentar ante la División de Operación Aduanera la relación de bienes, con los documentos de transporte, fecha de llegada a Venezuela y descripción de la carga.

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Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la Dian, señaló: “Hemos dispuesto los mecanismos previstos en la normativa aduanera para agilizar la salida de donaciones con fines humanitarios destinadas a atender a las personas afectadas en Venezuela. Mediante la modalidad buscamos que el apoyo de los colombianos llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan, garantizando, al tiempo, el cumplimiento de los procedimientos aduaneros”.

La situación humanitaria en Venezuela sigue siendo crítica tras una semana de los dos terremotos que sacudieron el país - crédito Ricardo Arduengo/Reuters
La situación humanitaria en Venezuela sigue siendo crítica tras una semana de los dos terremotos que sacudieron el país - crédito Ricardo Arduengo/Reuters

De la misma manera, voceros de la entidad aclararon que las donaciones también podrán tramitarse bajo el régimen general de exportación cumpliendo las formalidades establecidas en el Decreto 1165 de 2019.

Por su parte, los donantes tendrán acompañamiento de funcionarios de la Dian con el fin de garantizar que el apoyo será exclusivamente para los afectados por la emergencia.

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Sin embargo, en línea con la disposición oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas que deseen enviar ayuda deberán reportar oficialmente sus donaciones a la Ungrd, para consolidar la información y facilitar la autorización de ingreso a Venezuela.

De acuerdo con las autoridades, toda la asistencia será canalizada a través de los mecanismos diplomáticos y de cooperación internacional para evitar congestión logística y garantizar una respuesta eficiente a la emergencia.

Azucareros colombianos donan 50 toneladas de azúcar para víctimas de los terremotos en Venezuela

Los ingenios azucareros afiliados a Asocaña anunciaron la donación de 50 toneladas de azúcar con destino a las familias venezolanas damnificadas por los terremotos del 24 de junio.

Esta ayuda humanitaria será entregada en las próximas semanas a través del Banco de Alimentos de Cali, entidad encargada de coordinar la recepción y canalización de las donaciones desde el suroccidente de Colombia, entre los envíos de mercados que se entregarán en las zonas golpeadas.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, expresó que “desde la agroindustria de la caña expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos. Queremos decirles a todas las familias afectadas por esta emergencia que no están solas, que desde Colombia las apoyamos y acompañamos en estos momentos tan difíciles y dolorosos”.

Esta es la ayuda enviada por ingenios azucareros a Venezuela - crédito Asocaña
Esta es la ayuda enviada por ingenios azucareros a Venezuela - crédito Asocaña

Las marcas azucareras que contribuyeron al envío del alimento, que servirá para la producción alimentaria y, especialmente, para la recuperación energética de miles de damnificados, fueron: Asocaña, Ingenio Carmelita, Incauca, Manuelita, Mayagüez, Ingenio del Occidente, Ingenio Pichichí S.A., Providencia, Ingenio Risaralda, Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, Ingenio San Carlos.

Mientras tanto, el balance oficial de la tragedia en Venezuela por los terremotos del 24 de junio alcanzó los 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, donde equipos locales e internacionales trabajan entre los escombros.

Rodríguez detalló que desde el inicio de la emergencia han sido atendidos más de 17.000 pacientes en hospitales y centros de triaje, de los cuales 4.565 requirieron hospitalización. El número de damnificados llega a 12.841 y permanecen habilitados 25 campamentos temporales para atender a quienes perdieron sus viviendas.

Hasta el momento, el país ha recibido más de 700.000 toneladas de ayuda humanitaria para fortalecer la atención sanitaria y la asistencia a los afectados.

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