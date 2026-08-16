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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, habló sobre sus lágrimas al ver las donaciones: “No eran de tristeza, sino de mucha alegría”

Daniela Munera, esposa del jugador, compartió el 15 de agosto un video en el que se veía llorando a Castro, al ver tres camiones llenos de donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia

El goleador del Deportivo Pereira en el título del 2022 gestionó varias toneladas de ayuda desde Bogotá junto con su esposa - crédito Instagram

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejó una emergencia que golpeó con especial fuerza a varias regiones del país. El movimiento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó daños en ciudades como Cali, Quibdó, Manizales y Pereira, esta última una ciudad que tiene un significado especial para Leonardo Castro, delantero de Millonarios.

El atacante fue uno de los futbolistas de la Liga BetPlay que decidió involucrarse directamente en la ayuda a los damnificados. Desde Bogotá, Castro y su esposa, Daniela Munera, comenzaron una campaña de recolección de alimentos y elementos básicos para las familias afectadas. La respuesta de los ciudadanos permitió completar tres vehículos con ayudas que posteriormente fueron enviados hacia las zonas golpeadas por la emergencia.

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Castro explicó en diálogo con Win Sports que las lágrimas que protagonizó mientras cerraba uno de los camiones no estaban relacionadas con la tristeza por lo ocurrido, sino con la emoción que le produjo la solidaridad de las personas que se sumaron a la iniciativa.

Este es el momento en el que Leonardo Castro se refiere a sus lágrimas, después de ver tres camiones llenos de donación para las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Win Sports/X
Este es el momento en el que Leonardo Castro se refiere a sus lágrimas, después de ver tres camiones llenos de donación para las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Win Sports/X

Castro quería llenar un camión de ayudas y terminó donando tres

“Con mucho amor por parte de la gente de Bogotá que nos apoyó y de los hinchas. Muy contento. Las lágrimas de ayer no eran de tristeza, sino de mucha alegría”, aseguró el delantero de Millonarios.

La jornada superó incluso las expectativas que tenían el futbolista y su esposa. De acuerdo con Castro, inicialmente no imaginaban que lograrían reunir tres camiones completos. “La verdad, con mi esposa no pensamos que íbamos a mandar tres camiones y creo que lo hicimos con mucho amor. Esto es un poquito del amor que le tenemos a Pereira”, manifestó en ese canal deportivo.

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La ayuda recolectada incluyó artículos de aseo, productos no perecederos y elementos necesarios para las familias que perdieron parte de sus pertenencias. Entre los productos estuvieron papel higiénico, cepillos y crema dental, jabón, champú, atún, agua, arroz, lentejas, chocolate, café y panela. También fueron reunidas colchonetas y cobijas.

Dos de los camiones fueron destinados a Pereira, mientras que un tercer furgón fue enviado hacia Buenaventura, Valle del Cauca. La iniciativa se convirtió así en una de las muestras de solidaridad protagonizadas por deportistas tras el sismo.

En Pereira se han registrado más de 90 fallecidos y más de 200 desaparecidos tras el sismo del 10 de agosto - crédito Reuters
En Pereira se han registrado más de 90 fallecidos y más de 200 desaparecidos tras el sismo del 10 de agosto - crédito Reuters

El lugar de nacimiento de Leonardo Castro

El vínculo de Castro con Pereira explica buena parte de su decisión de involucrarse. Aunque nació en El Tambo, Cauca, sus padres se trasladaron durante sus primeros años de vida al departamento de Risaralda, donde creció y comenzó a construir su carrera como futbolista.

Además, el delantero tuvo dos etapas con Deportivo Pereira. La primera se produjo entre 2014 y 2016, periodo en el que marcó 28 goles. Posteriormente regresó al club entre 2022 y 2024, etapa en la que disputó 42 partidos y anotó 22 goles. En 2022 fue campeón con el conjunto Matecaña y terminó como goleador de la Liga BetPlay durante el segundo semestre de aquel año.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Leonardo Castro ha anotado 56 goles en 134 partidos vestido con la camiseta de Millonarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ese recorrido también explica el cariño que Castro mantiene por la ciudad y por las personas que lo acompañaron durante su formación. Tras conocer la dimensión de la tragedia, decidió regresar para estar cerca de sus familiares y amigos.

“Mi familia está muy bien, todos muy bien gracias a Dios, ninguno sufrió lesiones ni nada gracias a Dios y por ese lado ya puede ir uno ganando. Creo que al ver la ciudad así entristece”, relató el futbolista.

El viaje fue largo. Castro contó que salió de madrugada desde Bogotá junto con su esposa y llegó a Pereira alrededor de la 1:00 de la tarde. “Viajamos toda la noche, arranqué a las 3 de la mañana con mi esposa y llegamos sobre la 1 pm”, explicó.

El delantero también destacó que en Pereira conserva amistades y personas cercanas que recuerdan su paso por Deportivo Pereira. “Mis amigos también hay mucha gente que nos quiere acá en Pereira, gracias al trabajo que hice en el equipo”, señaló.

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