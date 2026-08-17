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Fuerte aguacero agravó el drama en Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto: viviendas se terminaron de desplomar

La lluvia del domingo 16 de agosto provocó derrumbes de techos debilitados por el sismo, generó inundacione en varios sectores y elevó el riesgo para decenas de familias que ya estaban afectadas

Las lluvias intensas provocaron el colapso de viviendas y afectaron el centro de mando, mientras aumenta la urgencia por materiales para proteger las casas y la seguridad de las ayudas en el municipio - crédito X
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El municipio de Roldanillo, ubicado en el norte del Valle del Cauca, enfrenta una crisis compleja luego de que un fuerte aguacero agravara la emergencia ocasionada por el reciente terremoto.

La combinación de los efectos del movimiento telúrico y las lluvias intensas dejó numerosas viviendas colapsadas, incrementando la vulnerabilidad de las familias y obligando a las autoridades a reforzar la seguridad para proteger tanto a los damnificados como a las ayudas humanitarias almacenadas en la localidad.

Viviendas colapsadas y daños en infraestructura clave

El alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos, informó a El País que el aguacero de la mañana del domingo 16 de agosto sorprendió a la comunidad, especialmente a quienes no detectaron daños en los techos tras el sismo.

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El funcionario explicó que muchas de las casas afectadas por el temblor sufrieron el colapso de sus techos cuando el agua se filtró y debilitó las estructuras, provocando la caída de varias viviendas y pequeñas inundaciones en distintos puntos del municipio.

Incluso el Centro de Mando Unificado (PMU), encargado de coordinar la respuesta a la emergencia, resultó afectado por filtraciones en su cielo raso. “Aquí estamos”, afirmó Ríos al medio, al describir cómo el puesto de mando opera bajo condiciones adversas mientras se mantiene la atención a las familias afectadas.

Roldanillo enfrenta una emergencia por el terremoto y las lluvias intensas en el norte del Valle del Cauca - crédito X
Roldanillo enfrenta una emergencia por el terremoto y las lluvias intensas en el norte del Valle del Cauca - crédito X

Llamado urgente para reforzar la seguridad

Ante el aumento de la vulnerabilidad, Jaime Ríos realizó un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad en Roldanillo. El alcalde solicitó la presencia permanente de una unidad del Ejército Nacional y el incremento del número de policías en el municipio.

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El objetivo es evitar que personas ajenas a la comunidad aprovechen la confusión para cometer hurtos o actos de vandalismo, especialmente en las bodegas donde se custodian las ayudas humanitarias.

“Tenemos muy pocas unidades”, reconoció el mandatario local, que insistió en la necesidad de una mayor presencia de la fuerza pública para salvaguardar los puntos críticos. Se han registrado intentos de ingreso ilegal a las bodegas de ayuda, lo que pone en riesgo los suministros destinados a los damnificados.

Familias buscan proteger sus viviendas ante nuevas lluvias

La lluvia que comenzó cerca de las 5:30 a. m. se prolongó durante casi dos horas, incrementando la preocupación de quienes ya habían sufrido daños en sus viviendas tras el sismo. Según testimonios recogidos por El País, numerosos habitantes se levantaron en la madrugada para buscar formas de proteger sus casas y evitar el ingreso de agua, especialmente en las viviendas con techos averiados o estructuras comprometidas.

El alcalde Jaime Ríos informó que el agua se filtró en techos dañados por el temblor y debilitó estructuras en Roldanillo - crédito mariomoralesm9 / Instagram
El alcalde Jaime Ríos informó que el agua se filtró en techos dañados por el temblor y debilitó estructuras en Roldanillo - crédito mariomoralesm9 / Instagram

La comunidad y las autoridades hicieron un llamado enfático para recolectar materiales de construcción como tejas de zinc, cañabrava y plástico, con el propósito de cubrir provisionalmente las viviendas afectadas y minimizar el impacto de nuevas precipitaciones.

“El aguacero de esta mañana dejó en evidencia la urgencia de contar con estos materiales”, explicó Ríos al medio caleño, subrayando que la prioridad actual no es solo la reconstrucción, sino la protección inmediata ante la posibilidad de más lluvias.

Emergencia se extiende a otros municipios del Valle del Cauca

La compleja situación que vive Roldanillo se replica en otras localidades de la cordillera Occidental como El Águila, El Cairo y Ulloa, donde las autoridades también reportan daños importantes y mantienen un monitoreo constante de las viviendas afectadas.

En estos municipios, las lluvias han dificultado los censos y la atención a las familias damnificadas, mientras se prioriza la entrega de materiales para proteger los techos y estructuras vulnerables.

Roldanillo, Valle del Cauca: así quedo el municipio luego de terremoto de 7.4 que ocurrio en la mañana del 10 de agosto de 2026 - crédito redes sociales
La comunidad de Roldanillo solicitó tejas de zinc, cañabrava y plástico para cubrir viviendas antes de nuevas lluvias - crédito redes sociales

Solidaridad nacional y desafíos logísticos

A pesar de la adversidad, la emergencia despertó una ola de solidaridad proveniente de diversas regiones del país. Según el balance del alcalde, se recibieron ayudas de Medellín, Ibagué y el Cauca, consistentes en mercados y otros insumos esenciales.

No obstante, el funcionario advirtió que, aunque existe un excedente de ropa, la principal necesidad sigue siendo la provisión de alimentos y materiales de construcción específicos para enfrentar la emergencia climática.

“El apoyo ha sido fundamental, pero es necesario canalizar los recursos hacia lo más urgente”, recalcó Jaime Ríos. La llegada de nuevas lluvias podría agravar la situación si no se garantiza la protección adecuada de las viviendas y la seguridad en los centros de acopio de ayudas.

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