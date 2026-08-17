Conozca los puntos habilitados en Bogotá para donar ropa en buen estado y apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia

El Banco de Ropa del Minuto de Dios recibe donaciones en sus sedes de Engativá y Ciudad Bolívar con horarios definidos de atención - crédito Alcaldía de Bogotá/X
Bogotá mantiene habilitados puntos de acopio de ropa para apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, a través del Banco de Ropa del Minuto de Dios.
Las donaciones buscan beneficiar a más de 185.000 personas que lo perdieron todo en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío, tras el sismo de magnitud 7,4 que azotó el occidente del país.
Quienes deseen aportar pueden donar ropa usada en perfecto estado, zapatos, bolsos, cinturones y vestidos. Es fundamental que las prendas estén limpias y separadas en bolsas según sean de mujer, hombre, niño o niña, para facilitar su distribución y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan. Las autoridades recomiendan priorizar la donación de ropa de hombre, dado que suele ser la que más escasea en situaciones de emergencia.
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Dónde y cómo donar: puntos activos en Bogotá
El Banco de Ropa del Minuto de Dios dispone de dos puntos principales en Bogotá para la recepción de donaciones:
- Sede barrio Minuto de Dios (Engativá): calle 81 #73-40.
- Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 3:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Sede barrio Sierra Morena (Ciudad Bolívar): Transversal 53 #70-40 sur.
- Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Para más información o inquietudes, los ciudadanos pueden comunicarse al correo contacto@minutodedios.org, llamar a la línea de atención en Bogotá 601 587 4441, a la línea nacional 01 8000 946 223 o consultar el sitio oficial del Banco de Ropa del Minuto de Dios.
Los donantes deben asegurarse de que las prendas estén limpias y en buen estado. No se reciben ropa interior o almohadas usadas, revistas, periódicos, electrodomésticos averiados, alimentos vencidos ni medicamentos, por razones de salubridad y logística.
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Recomendaciones para la donación responsable
Para optimizar la ayuda, se sugiere a los donantes:
- Entregar la ropa clasificada por género y edad.
- Asegurarse de que las prendas estén en condiciones de uso inmediato.
- Evitar incluir objetos no permitidos para garantizar la seguridad y la utilidad de la ayuda.
- Consultar previamente los horarios y direcciones de los puntos activos antes de desplazarse.
La invitación por parte del distrito es: si tiene ropa en buen estado que ya no utiliza, aún puedes donarla en los puntos vigentes y sumarse a la red de apoyo a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en Colombia.
Últimos días para donar en puntos de la Alcaldía y Cruz Roja
Las autoridades de la ciudad informaron que los puntos de acopio habilitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá estarán disponibles únicamente hasta el lunes 17 de agosto a las 12:00 p. m.
Después de esa fecha y hora, se suspenderá la recepción de donaciones en esos sitios, en cumplimiento del proceso de transición de la respuesta humanitaria y para adecuar la gestión de ayudas a las necesidades actuales de las comunidades afectadas.
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Esta decisión no implica el cierre de la asistencia en los territorios damnificados, donde la atención, acompañamiento y recuperación continúan. La Cruz Roja y la Alcaldía agradecieron la solidaridad de los bogotanos y habitantes de Cundinamarca, quienes han contribuido a movilizar más de 1.800 toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas más golpeadas.
La solidaridad de los ciudadanos de Bogotá ha sido fundamental en la respuesta a la emergencia, permitiendo cubrir necesidades urgentes de miles de familias que perdieron sus pertenencias a causa del sismo.
De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá se han movilizado 1.337 toneladas de ayudas humanitarias, a través de 109 envíos, con destino a seis zonas afectadas: Pereira, Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia y Manizales.
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