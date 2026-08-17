Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Conozca los puntos habilitados en Bogotá para donar ropa en buen estado y apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia

Las autoridades piden entregar la ropa limpia y separada para mujer, hombre, niño o niña, y recomiendan priorizar la donación de ropa de hombre

El Banco de Ropa del Minuto de Dios recibe donaciones en sus sedes de Engativá y Ciudad Bolívar con horarios definidos de atención - crédito Alcaldía de Bogotá/X

Guardar

Bogotá mantiene habilitados puntos de acopio de ropa para apoyar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, a través del Banco de Ropa del Minuto de Dios.

Las donaciones buscan beneficiar a más de 185.000 personas que lo perdieron todo en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío, tras el sismo de magnitud 7,4 que azotó el occidente del país.

Quienes deseen aportar pueden donar ropa usada en perfecto estado, zapatos, bolsos, cinturones y vestidos. Es fundamental que las prendas estén limpias y separadas en bolsas según sean de mujer, hombre, niño o niña, para facilitar su distribución y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan. Las autoridades recomiendan priorizar la donación de ropa de hombre, dado que suele ser la que más escasea en situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD

Las donaciones de ropa buscan beneficiar a más de 185.000 personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Alcaldía de Bogotá
Las donaciones de ropa buscan beneficiar a más de 185.000 personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Alcaldía de Bogotá

Dónde y cómo donar: puntos activos en Bogotá

El Banco de Ropa del Minuto de Dios dispone de dos puntos principales en Bogotá para la recepción de donaciones:

  • Sede barrio Minuto de Dios (Engativá): calle 81 #73-40.
    • Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y 1:00 p. m. a 3:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
  • Sede barrio Sierra Morena (Ciudad Bolívar): Transversal 53 #70-40 sur.
    • Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Para más información o inquietudes, los ciudadanos pueden comunicarse al correo contacto@minutodedios.org, llamar a la línea de atención en Bogotá 601 587 4441, a la línea nacional 01 8000 946 223 o consultar el sitio oficial del Banco de Ropa del Minuto de Dios.

Los donantes deben asegurarse de que las prendas estén limpias y en buen estado. No se reciben ropa interior o almohadas usadas, revistas, periódicos, electrodomésticos averiados, alimentos vencidos ni medicamentos, por razones de salubridad y logística.

PUBLICIDAD

Las autoridades piden entregar la ropa limpia y separada para mujer, hombre, niño o niña, y recomiendan priorizar la donación de ropa de hombre - crédito Alcaldía de Bogotá
Las autoridades piden entregar la ropa limpia y separada para mujer, hombre, niño o niña, y recomiendan priorizar la donación de ropa de hombre - crédito Alcaldía de Bogotá

Recomendaciones para la donación responsable

Para optimizar la ayuda, se sugiere a los donantes:

  • Entregar la ropa clasificada por género y edad.
  • Asegurarse de que las prendas estén en condiciones de uso inmediato.
  • Evitar incluir objetos no permitidos para garantizar la seguridad y la utilidad de la ayuda.
  • Consultar previamente los horarios y direcciones de los puntos activos antes de desplazarse.

La invitación por parte del distrito es: si tiene ropa en buen estado que ya no utiliza, aún puedes donarla en los puntos vigentes y sumarse a la red de apoyo a los damnificados del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

Últimos días para donar en puntos de la Alcaldía y Cruz Roja

Las autoridades de la ciudad informaron que los puntos de acopio habilitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá estarán disponibles únicamente hasta el lunes 17 de agosto a las 12:00 p. m.

Bogotá mantendrá operativos otros centros de acopio para ayudar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Cruz Roja Bogotá
Bogotá mantendrá operativos otros centros de acopio para ayudar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Cruz Roja Bogotá

Después de esa fecha y hora, se suspenderá la recepción de donaciones en esos sitios, en cumplimiento del proceso de transición de la respuesta humanitaria y para adecuar la gestión de ayudas a las necesidades actuales de las comunidades afectadas.

Esta decisión no implica el cierre de la asistencia en los territorios damnificados, donde la atención, acompañamiento y recuperación continúan. La Cruz Roja y la Alcaldía agradecieron la solidaridad de los bogotanos y habitantes de Cundinamarca, quienes han contribuido a movilizar más de 1.800 toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas más golpeadas.

La solidaridad de los ciudadanos de Bogotá ha sido fundamental en la respuesta a la emergencia, permitiendo cubrir necesidades urgentes de miles de familias que perdieron sus pertenencias a causa del sismo.

De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá se han movilizado 1.337 toneladas de ayudas humanitarias, a través de 109 envíos, con destino a seis zonas afectadas: Pereira, Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia y Manizales.

Temas Relacionados

Sismos en ColombiaCruz RojaAyuda humanitariaMinuto de DiosDonación de ropaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

El deportista pereirano contó que Bogotá y Medellín serán las ciudades en las que los atletas de alto rendimiento continúen su preparación para representar a Colombia a nivel internacional

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro de fallecidos y desaparecidos

La actualización del balance se produjo después de cruzar los reportes iniciales con registros oficiales para evitar duplicidades en el conteo de víctimas

Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro de fallecidos y desaparecidos

Fuerte aguacero agravó el drama en Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto: viviendas se terminaron de desplomar

La lluvia del domingo 16 de agosto provocó derrumbes de techos debilitados por el sismo, generó inundacione en varios sectores y elevó el riesgo para decenas de familias que ya estaban afectadas

Fuerte aguacero agravó el drama en Roldanillo, Valle del Cauca, tras el terremoto: viviendas se terminaron de desplomar

Qué documentos y pasos exigen las aseguradoras para entregar la indemnización de vivienda si el dueño falleció en un terremoto

Expertos explicaron la ruta para reclamar derechos sucesorales tras un siniestro, las instancias clave que intervienen y por qué ciertos errores pueden retrasar la gestión familiar

Qué documentos y pasos exigen las aseguradoras para entregar la indemnización de vivienda si el dueño falleció en un terremoto

El “milagro” entre los escombros: una imagen de la Virgen quedó intacta tras el terremoto en Chocó

La comunidad se sorprendió por el contraste de las ruinas y la esperanza en uno de los locales de la ciudad, mientras que los comerciantes buscan opciones para retomar su rutina tras la emergencia que destruyó varios lugares

El “milagro” entre los escombros: una imagen de la Virgen quedó intacta tras el terremoto en Chocó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Tatán Mejía hizo una reflexión tras el terremoto: “¿Ya se dieron cuenta de que no estamos tan divididos como nos quieren hacer creer?”

“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

La Liendra respondió a las críticas de un seguidor por aprovechar el terremoto y lanzar un documental: “Me están funando”

Deportes

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

Elías Valle, entrenador de la selección Colombia de patinaje, contó cuál será el equipo que competirá en el suramericano de Argentina

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se refirió a los rumores que lo vinculan como nuevo entrenador de Nacional

Leonardo Castro, delantero de Millonarios, habló sobre sus lágrimas al ver las donaciones: “No eran de tristeza, sino de mucha alegría”

Terremoto en Colombia suspende la Vuelta a Colombia y pone en pausa el calendario ciclístico nacional