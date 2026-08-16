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Jhon Lucumí podría debutar con Juventus en el partido ante Parma de Italia: esta es la fecha

El defensor central de la selección Colombia presentó exámenes físicos con la “Vecchia Signora” sobre el mediodía italiano de este lunes 16 de agosto

Jhon Lucumí debutó en la selección Colombia durante el año 2019, un año después de recibir su primer llamado. Ha sido tercero en una Copa América, subcampeón de ese torneo y mundialista en el 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters
Jhon Lucumí debutó en la selección Colombia durante el año 2019, un año después de recibir su primer llamado. Ha sido tercero en una Copa América, subcampeón de ese torneo y mundialista en el 2026 - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters
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John Lucumí, defensor central de la selección Colombia, ya presentó los exámenes físicos para convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Italia. El jugador de 28 años sería presentado con la hinchada y el público en general el lunes 17 de agosto, y su debut con el equipo podría ser el sábado 29 de ese mismo mes, ante Parma por la segunda fecha de la Serie A, la liga del fútbol italiano. Ese partido comenzará la 1:45 p. m., hora colombiana, y la “Vecchia Sginora”, como también se conoce a la Juventus, oficiará como local.

Lucumí, que nació en Cali un 26 de junio, tendría alrededor de dos semanas para adaptarse a su nuevo club, antes de disputar su primer partido. No alcanzó a disputar alguno de los cuatro juegos de pretemporada que jugó el Bologna, su exequipo, después de finalizado el Mundial 2026.

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De ahí en adelante, los próximos cinco partidos de la Juventus, el potencial nuevo equipo de Lucumí, después de enfrentar a Parma serán:

  • Domingo 6/9 — Juventus vs. Milan — 1:45 p. m.
  • Sábado 12/9 — Sassuolo vs. Juventus — 11:00 a. m.
  • Domingo 20/9 — Juventus vs. Atalanta — 11:00 a. m.
  • Sábado 10/10 — Cagliari vs. Juventus — Por definirse
  • Sábado 17/10 — Juventus vs. Lazio — Por definirse
En Parma de Italia, un colombiano es leyenda: Faustino Hernán Asprilla - crédito Parma
En Parma de Italia, un colombiano es leyenda: Faustino Hernán Asprilla - crédito Parma

Historial Juventus vs. Parma, el que puede ser el primer rival de Lucumí con su nuevo equipo

  • Partidos jugados: 70
  • Victorias de Juventus: 37
  • Victorias de Parma: 14
  • Empates: 19
  • Goles de Juventus: 120
  • Goles de Parma: 66

Últimos tres enfrentamientos:

  • 1 de febrero de 2026: Parma 1-4 Juventus — Serie A
  • 24 de agosto de 2025: Juventus 2-0 Parma — Serie A
  • 31 de octubre de 2024: Juventus 2-2 Parma — Serie A

En Parma un colombiano es leyenda. Se trata de Faustino Hernán Asprilla, el atacante que lideró la generación de los años 90 en ese equipo italiano. Entre sus principales logros están la Recopa de Europa de 1993, la Supercopa de Europa de 1993 y la Copa de la UEFA de 1995.

El defensor central de la selección Colombia firmará por cinco temporadas con la Juventus de Italia - crédito Juventus
El defensor central de la selección Colombia firmará por cinco temporadas con la Juventus de Italia - crédito Juventus

El colombiano también dejó su huella por su velocidad, gambetas, potencia y capacidad para generar jugadas inesperadas lo hicieron una figura muy querida por los aficionados del Estadio Ennio Tardini. Además, sus celebraciones acrobáticas se convirtieron en una de las imágenes características de su paso por el fútbol italiano.

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Asprilla llegó al Parma en 1992 y rápidamente llamó la atención en la Serie A. Su rendimiento le permitió ser reconocido como jugador revelación tras su llegada al fútbol italiano, consolidándose como uno de los futbolistas sudamericanos que logró destacar en una de las ligas más competitivas de Europa durante aquella época.

El defensor firmará su contrato como nuevo jugador de la Juventus-crédito @FabrizioRomano/X
El defensor firmará su contrato como nuevo jugador de la Juventus-crédito @FabrizioRomano/X

La competencia de Jhon Lucumí para ser titular en la Juventus

El principal competidor para el defensor central colombiano en su posición es Lloyd Kelly, inglés de 27 años que es el actual titular del equipo como central izquierdo. Otro podría ser el también colombiano Juan David Cabal; sin embargo, el periodista italiano especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, ha especificado que dentro de la negociación entre Bologna y Juventus para la transferencia de Jhon Lucumí, está incluido la cesión en préstamo de Cabal, por lo que no terminaría siendo competencia de su compatriota en la “Vecchia Signora”.

Lloyd Casius Kelly mide 1,89 metros de altura, y aunque su posición principal es la de defensa central, también puede desempeñarse como lateral izquierdo, una característica que le permite ofrecer alternativas en la línea defensiva.

El jugador utiliza el dorsal número 6 y se caracteriza, de acuerdo a los registros númericos de la plataforma analista de rendimiento Sofa Score, por su perfil zurdo, su fortaleza física y su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones de la zaga. Su presencia aérea y su estilo de defensa férreo son otras de sus principales características.

Kelly es un defensor polivalente, con capacidad para cubrir tanto el centro de la defensa como el costado izquierdo. En el videojuego EA Sports FC cuenta con una valoración general de 74, dos puntos menos que los 76 de Lucumí.

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