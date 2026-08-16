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Terremoto en Colombia suspende la Vuelta a Colombia y pone en pausa el calendario ciclístico nacional

Rubén Darío Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, fue el encargado de anunciar qué le depara el futuro del ciclismo en el país, para las grandes competencias que restaban: Vuelta del Porvenir y Clásico RCN, especialmente

Vuelta a Colombia
El ciclismo en Colombia tendrá dos competencias grandes en lo que resta del 2026: el Clásico RCN y la Vuelta del Porvenir - crédito Federación Colombiana de Ciclismo
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El ciclismo colombiano atraviesa una nueva pausa en su calendario. La decisión llegó después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., y que obligó a poner por delante las labores de atención de la emergencia y la movilidad por las vías nacionales. La Vuelta a Colombia, que se encontraba en desarrollo, fue terminada de manera anticipada el jueves 13 de agosto, después de cinco etapas disputadas. Diego Camargo fue proclamado campeón.

El impacto sobre el calendario, sin embargo, no terminará con la cancelación de la carrera. Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, explicó en entrevista con AS Colombia que el ciclismo nacional se prepara para afrontar cerca de dos meses sin competencias debido a las decisiones que tomará el Gobierno Nacional para evitar que las carreras generen obstáculos en las vías mientras se atiende la emergencia.

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Ha sido un año muy accidentado para nosotros, porque por la ley de garantías también estuvimos sin poder hacer competencias durante un mes”, explicó Galeano, al advertir que el nuevo periodo sin carreras supone otro golpe para equipos, corredores, patrocinadores y organizadores.

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La Vuelta del Porvenir es la tercera en importancia dentro de las que se disputan en Colombia, de acuerdo con la Federación de Ciclismo en el país. Su edición del 2026 también sería postergada - crédito Vuelta del Porvenir

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El dirigente, no obstante, aseguró que el ciclismo no puede detener su preparación. En los próximos meses aparecen compromisos internacionales que obligan a mantener el trabajo de los corredores. “Hay Mundial, hay clasificatorios a los Olímpicos y Colombia tiene que estar presente, porque si no el ciclismo muere para el país”, señaló.

La estrategia será trasladar parte del trabajo a escenarios cerrados y mantener los entrenamientos durante el periodo sin competencia. Galeano espera que los equipos y las marcas puedan soportar la falta de carreras, aunque reconoce que el calendario ya venía afectado por las interrupciones anteriores.

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Rafael Antonio Niño
Rafael Antonio Niño es el máximo ganador del Clásico RCN, competencia que sería aplazada en su edición del 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

¿Habrá Tour Colombia en 2027?

Uno de los eventos que también quedan bajo análisis es el Tour Colombia. La Federación esperaba avanzar en la planificación de una nueva edición, pero la emergencia generada por el terremoto complica el panorama. Galeano espera que los patrocinadores mantengan su respaldo al proyecto.

“Del Tour Colombia estamos viendo. Esto que acaba de pasar con el terremoto lo afecta mucho. Esperemos que los patrocinadores que estaban incentivando el Tour Colombia para la última semana del mes de enero de 2027 lo mantengan y no se bajen”, explicó en la entrevista.

Galeano también se refirió a la decisión de terminar la Vuelta a Colombia. La carrera ya estaba en marcha cuando ocurrió el terremoto y cerca de 700 personas estaban vinculadas con su realización. “Desafortunadamente, el terremoto ocurrió cuando ya estábamos en la Vuelta a Colombia. Si hubiera sido antes, la hubiéramos postergado”, afirmó.

La carrera había pasado por zonas que no presentaban afectaciones importantes, como Huila, pero la situación cambió cuando el recorrido se aproximó a Caldas. “Cuando entramos al departamento de Caldas tomamos la decisión de no hacer nada dentro de ese territorio, por cómo quedó afectado del terremoto”, explicó.

Según Galeano, aunque las autoridades locales esperaban que la carrera continuara, la Federación consideró que hacerlo podía representar un obstáculo en medio de la emergencia. “Los alcaldes y gobernadores estaban esperando que la Vuelta siguiera, pero nosotros no queríamos afectar a nadie”, dijo.

Rubén Darío Bedoya es presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo desde el 2025, y su periodo va hasta el 2029 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo
Rubén Darío Bedoya es presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo desde el 2025, y su periodo va hasta el 2029 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

¿Se cancelará el Clásico RCN 2026?

Ahora, una de las carreras que podría adquirir mayor relevancia es el Clásico RCN, programado inicialmente entre el 19 y el 27 de septiembre. “Seguramente tengamos que aplazar el Clásico RCN”, afirmó Galeano, en una frase que deja abierta la posibilidad de que esta prueba sea uno de los principales eventos del calendario nacional tras la pausa.

El calendario también contempla la Vuelta a Boyacá, del 9 al 13 de septiembre, además de competencias de BMX, MTB y otras modalidades. En octubre aparecen la Clásica de Aguazul y otros eventos, mientras que el Gran Fondo Nairo Quintana está previsto entre el 9 y el 11 de octubre y el Giro de Rigo tendrá lugar el 1 de noviembre en Cali y municipios del Valle del Cauca.

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